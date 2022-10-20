Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:25

«Есть очень умные люди. Достали из видео все». Федотов и Абаскаль получили дисквалификацию на один матч

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Владимир Федотов и Гильермо Абаскаль.
Фото «СЭ»
КДК наказал тренеров ЦСКА и «Спартака» за перепалку.
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:2
Спартак

Контрольно-дисциплинарный комитет за перепалку в дерби наказал Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля дисквалификацией на один матч, а тренера ЦСКА — еще на один матч условно. Также оба тренера заплатят штрафы — 50 тысяч рублей.

Федотов в том числе получил наказание за резкое обращение в адрес хавбека «Спартака» Данила Пруцева: «***, вставай, ты, ***». Об этом сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

«У нас сегодня на заседание приехали представители «Спартака» вместе с главным тренером Гильермо Абаскалем и представители ЦСКА вместе с Владимиром Федотовым. По материалам СМИ и по материалам из общедоступных источников мы возбудили дело в отношении двух тренеров. КДК через службу коммуникаций обратился к основному вещателю и запросил видеозаписи без купюр. Нам было предоставлено две записи: из технической зоны «Спартака» и из технической зоны ЦСКА.

Гильермо Абаскаль (справа), Артем Ребров (в&nbsp;центре) и&nbsp;Сергей Карасев. В КДК РФС объяснили, за что дисквалифицировали Абаскаля и Федотова

Мы также основывались на видео, где Федотов оскорблял футболиста Пруцева. КДК запросил раппорты у судейской бригады и делегата. Вся судейская бригада записала, что не слышала оскорбительных слов со стороны тренеров. Также делегат матча указал, что не слышал происходящего между тренерами. Мы рассматривали два эпизода", — заявил он.

Таким образом, Федотов не сможет руководить армейцами из технической зоны в матче с «Оренбургом», а Абаскаль отстранен от игры красно-белых с «Химками».

Тренер «Спартака» заявил журналистам, что недоволен итогами КДК: «Мы не согласны с этим решением, но мы его не комментируем».

Владимир Федотов в ходе перепалки, которая попала на видео основного вещателя РПЛ, кричал: «Езжай домой, ###, клоун. Что ты там машешь руками, ###?» Но что сказал в ходе конфликта Абаскаль и почему его наказали такой же мерой — оставалось непонятным.

Григорьянц объяснил, что действия тренера «Спартака» расценили как провокацию.

«У Абаскаля мы рассматривали его поведение с точки зрения неспортивного поведения и провокационных действий. Мы установили, что действия Абаскаля создавали угрозу возникновения ситуации нарушения общественного порядка. Вы видели на записи, что он агрессивно входил в зону», — объяснил он.

По слова председателя КДК, тренеры на заседании сидели напротив друг друга и отметили, что конфликт между ними исчерпан.

Об этом же перед КДК говорил и тренер ЦСКА — он показал журналистам фото на своем телефоне, на котором Федотов жмет руку Абаскалю после дерби.

«Думаю, это обо всем говорит, что никаких противоречий не было и нет», — заявил тренер армейцев.

Уже после заседания Федотов дал понять, что тоже недоволен решением КДК на основании видео.

«Есть же очень умные люди... Не было никаких официальных заявлений... Достали из видео все», — сказал он.

Это не первый случай в сезоне, когда после предоставления видеоматериалов от основного вещателя КДК выносит дисквалификацию: нападающий «Краснодара» Джон Кордоба был дисквалифицирован на две игры за оскорбление судей. Клуб отреагировал на такое решение тем, что объявил бойкот вещателю. Также дисквалификацию получил полузащитник «Динамо» Макаров за предложение судье купить ему билет в цирк.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Артур Григорьянц
Гильермо Абаскаль
КДК
6
9
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Шикарное начало сезона русских в НХЛ: Тарасенко забивает, Ничушкин отрабатывает контракт
От храма Василия Блаженного на шлеме — до главного хейтера России. Каким был Гашек в «Спартаке»
В Минобороны заявили о беспорядочном бегстве украинских войск под Херсоном
Актриса Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области
Путин подписал указ об упразднении Ростуризма
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Зарема о решении КДК: «Делается все, чтобы у иностранцев сложилось отрицательное мнение о РПЛ»
Глава КДК Григорьянц о дисквалификации Абаскаля и Федотова: «Наказание несоразмерно? Они наказаны за разные статьи»
В КДК РФС объяснили, за что дисквалифицировали Абаскаля и Федотова
КДК РФС дисквалифицировал Абаскаля и Федотова на один матч за перепалку во время дерби
«Ростов» оштрафовали на 40 тысяч рублей по итогам матча с «Уралом»
Каррера считает правильной дисквалификацию Абаскаля и Федотова: «Они должны подавать пример!»
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Динамо» и другие матчи
Зарема о решении КДК: «Делается все, чтобы у иностранцев сложилось отрицательное мнение о РПЛ»
Глава КДК Григорьянц о дисквалификации Абаскаля и Федотова: «Наказание несоразмерно? Они наказаны за разные статьи»
В КДК РФС объяснили, за что дисквалифицировали Абаскаля и Федотова
КДК РФС дисквалифицировал Абаскаля и Федотова на один матч за перепалку во время дерби
Каррера считает правильной дисквалификацию Абаскаля и Федотова: «Они должны подавать пример!»
Губерниев: «Федотову надо следить за языком. Тренеру ЦСКА и Абаскалю надо отдохнуть»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Федун назначил меня под давлением общественного мнения. Я работал без права на ошибку». Монолог Дмитрия Аленичева
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости