«Уход легионеров — на пользу российскому футболу». Бердыев — о возвращении в РПЛ

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции в ОАЭ перед началом турнира Winline Зимний кубок РПЛ.

«Разговора о переходе в «Сочи» с Азмуном не было»

— Можете ли вы сравнить уровень РПЛ с тем временем, когда вы в последний раз работали в лиге?

— С уходом сильных легионеров уровень, безусловно, понизился. Но есть возможность молодым российским игрокам проявлять себя. Если говорить в перспективе, для российского футбола данная ситуация на пользу. Пусть сейчас мы опустились по уровню на какое-то время, но это шаг назад, чтобы потом сделать два вперед.

— По стилистике «Сочи» — это ближе к вашему «Ростову» или ко второму заходу в «Рубин»?

— Это не похоже ни на одну команду, что были раньше. Совсем новая команда.

— Каковы задачи «Сочи» на оставшуюся часть сезона?

— Я вам ничего нового не скажу, потому что самая важная — ближайшая игра. В перспективе будем наигрывать молодых ребят. Постепенно омолаживать состав, но с учетом реалий и возможностей. Не в ущерб игре. Продление Нобоа? Я вообще в этом не участвовал.

— Появились разговоры, что Азмун интересен «Сочи»...

— Я был у него на свадьбе здесь, в Эмиратах. Но разговора о переходе в «Сочи» не было. У него даже целей таких нет. Думаю, ему надо переходить в другой клуб, может, в другую страну. Не в Россию.

Сердар Азмун. Фото Global Look Press

«Мотивация работать была всегда. Тренерский состав «идет на базар»

— Вы самый возрастной тренер в РПЛ. Откуда мотивация для работы на столь высоком уровне?

— Мотивация была всегда. Мне кажется, тренерский состав «идет на базар». Так что мы еще многое не успели сделать, добиться. Например, это касается постановки игры. Над многим надо работать.

— Чей футбол вдохновляет Бердыева?

— Среди российских команд? «Спартак», «Краснодар» и «Ростов» (тренеры этих клубов также участвовали в пресс-конференции. — Прим. «СЭ»).

— Для вас это первая проба — экспериментальный турнир. Как к нему относитесь?

— Прежде всего надо определить состояние игроков на сегодня. Соперники сильные. И на основании этого планировать третий сбор. Участие в турнире для нас очень интересно. Все игроки будут участвовать в большей или меньшей степени, но участие каждого — обязательно.

— На турнире будут возможности запроса видеопросмотра судьями один раз за тайм. Как вы относитесь к таким новшествам на предсезонке?

— Внутри турнира, думаю, это интересно попробовать. А чтобы говорить о дальнейшем, надо сперва протестировать. Что касается чистого времени матча, я не сторонник этого.