«Уход легионеров — на пользу российскому футболу». Бердыев — о возвращении в РПЛ
«Разговора о переходе в «Сочи» с Азмуном не было»
— Можете ли вы сравнить уровень РПЛ с тем временем, когда вы в последний раз работали в лиге?
— С уходом сильных легионеров уровень, безусловно, понизился. Но есть возможность молодым российским игрокам проявлять себя. Если говорить в перспективе, для российского футбола данная ситуация на пользу. Пусть сейчас мы опустились по уровню на какое-то время, но это шаг назад, чтобы потом сделать два вперед.
— По стилистике «Сочи» — это ближе к вашему «Ростову» или ко второму заходу в «Рубин»?
— Это не похоже ни на одну команду, что были раньше. Совсем новая команда.
— Каковы задачи «Сочи» на оставшуюся часть сезона?
— Я вам ничего нового не скажу, потому что самая важная — ближайшая игра. В перспективе будем наигрывать молодых ребят. Постепенно омолаживать состав, но с учетом реалий и возможностей. Не в ущерб игре. Продление Нобоа? Я вообще в этом не участвовал.
— Появились разговоры, что Азмун интересен «Сочи»...
— Я был у него на свадьбе здесь, в Эмиратах. Но разговора о переходе в «Сочи» не было. У него даже целей таких нет. Думаю, ему надо переходить в другой клуб, может, в другую страну. Не в Россию.
«Мотивация работать была всегда. Тренерский состав «идет на базар»
— Вы самый возрастной тренер в РПЛ. Откуда мотивация для работы на столь высоком уровне?
— Мотивация была всегда. Мне кажется, тренерский состав «идет на базар». Так что мы еще многое не успели сделать, добиться. Например, это касается постановки игры. Над многим надо работать.
— Чей футбол вдохновляет Бердыева?
— Среди российских команд? «Спартак», «Краснодар» и «Ростов» (тренеры этих клубов также участвовали в пресс-конференции. — Прим. «СЭ»).
— Для вас это первая проба — экспериментальный турнир. Как к нему относитесь?
— Прежде всего надо определить состояние игроков на сегодня. Соперники сильные. И на основании этого планировать третий сбор. Участие в турнире для нас очень интересно. Все игроки будут участвовать в большей или меньшей степени, но участие каждого — обязательно.
— На турнире будут возможности запроса видеопросмотра судьями один раз за тайм. Как вы относитесь к таким новшествам на предсезонке?
— Внутри турнира, думаю, это интересно попробовать. А чтобы говорить о дальнейшем, надо сперва протестировать. Что касается чистого времени матча, я не сторонник этого.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2