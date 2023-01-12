«В «Зенит» перейдет второй после новичка «Реала» талант Бразилии. Ренан сыграет на следующем чемпионате мира»
— «Зенит» объявил о переходе 19-летнего защитника «Коринтианса» Роберта Ренана. Что это за футболист?
— Молодой и очень перспективный игрок. Он уже провел более десятка матчей за основу «Коринтианса». Виктор Перейра, который сейчас возглавил «Фламенго», его ценил, давал шансы. Роберт успел себя зарекомендовать. В Бразилии считают, что это будущее нашей сборной. В ближайшие годы он туда пробьется и сыграет на следующем чемпионате мира.
— Его козыри?
— Техничный игрок, умеет начинать атаки. У него хороший длинный пас, может сыграть накоротке. Умеет выбирать позицию, тактически обученный.
— Но для центрального защитника не очень высокий.
— Да, 186 сантиметров. Но это не проблема. Ренан компенсирует это грамотным выбором позиции.
— Но не слишком ли рискованно в 19 лет переезжать из Бразилии в Россию?
— На начальном этапе проблемы с адаптацией могут возникнуть. Он все-таки не очень опытный, мало играл на высоком уровне. Так что в первый месяц Ренан вряд ли будет выходить в стартовом составе «Зенита».
— То есть с ходу не заменит Ловрена?
— Да, пожалуй, сразу, с первой игры, не сможет. Какое-то время ему потребуется. Но вот в плане языка Ренан не будет испытывать сложностей. Рядом в обороне будут действовать Дуглас Сантос и Родригао. Все в порядке. Они могут общаться на португальском.
— Летом к «Зениту» присоединится еще и 23-летний полузащитник «Коринтианса» Ду Кейрос.
— Думаю, он станет заменой Мантуану, который летом уйдет. Они в принципе в какой-то степени похожи. Правда, Мантуан больше заточен на атаку. Ду Кейрос — это скорее «восьмерка». Но нужно сказать и еще об одном решении российского клуба.
— Каком?
— «Зенит» договорился с «Коринтиансом» о выкупе 16-летнего нападающего Педро. Это очень талантливый парень! Тренируется с основой. Вместе с Ренаном он сейчас будет играть на молодежном чемпионате Южной Америки — то есть с ребятами гораздо старше. Действует в основном с краю. Вингер. Считаю, после Эндрика из «Палмейраса», которого купил «Реал» (испанцы заплатили 72 миллиона евро. — Прим. «СЭ»), Педро — самый перспективный форвард Бразилии.
— Ничего себе.
— Да. Так что «Зенит» поступил очень мудро. Но трансфер смогут осуществить, когда Педро исполнится 18 лет. То есть через два года. Надо отдать должное питерскому клубу. Юри Алберто не хочет возвращаться в Россию, но «Зенит» вместо него взял Ренана, Кейроса. Мантуан пока остается. Более чем достойная сделка. Кроме того, питерцы получили право на покупку большущего таланта — Педро.
— Почему Мантуан так и не стал пока игроком основы «Зенита»?
— Нельзя сказать, что он провалился. Мантуан забил голы ЦСКА, «Динамо», картины точно не испортил. Но в «Зените» весьма высокая конкуренция. Клаудиньо, Малком, Кузяев, Сергеев, Кассьерра, Мостовой... Возможно, где-то оказался не готов, что будут такие соперники за место в составе. Понятно, что Мантуан пока не дотягивает до уровня Малкома и Клаудиньо, чтобы постоянно выходить в старте.
— В СМИ появляются сообщения, что Вендел раздумывает об уходе из «Зенита».
— Я об этом не слышал. Насколько знаю, Малком, Вендел, Клаудиньо имеют долгосрочные контракты с российским клубом. Зимой они точно не уйдут.
— А летом?
— Сложно сказать. Надо смотреть, пустят ли Россию в еврокубки. Все зависит от решений УЕФА, ФИФА и так далее. Давайте подождем. Сейчас они точно останутся в «Зените», отыграют до конца чемпионата.
— Марио Фернандес решил возобновить карьеру в «Интернасьонале». Вернется ли он потом в ЦСКА?
— Пока рано об этом говорить. Он же не провел еще ни одного матча за «Интернасьонал». Если его нынешняя команда выиграет чемпионат Бразилии, будет выступать в Кубке Либертадорес, думаю, Марио останется на родине. Понятно, что в ЦСКА, наверное, ему предложат более выгодные условия, однако в Бразилии он вместе с семьей. Поживем — увидим.
— Кто все-таки возглавит сборную Бразилии? В последнее время к вам сватают Жозе Моуринью.
— Не особо верю в этот вариант. В Бразилии считают, что сборную должен тренировать бразилец. Но вот кто? Вопрос остается открытым. Точно не Тите.
— Главная причина, по которой Бразилия не прошла хорватов в четвертьфинале ЧМ?
— Нельзя так расслабляться и пропускать гол за четыре минуты до конца дополнительного времени. К сожалению, все по делу... Недопустимо терять контроль над игрой, которая у тебя в кармане! В целом эта команда не была готова к тому, чтобы стать чемпионом мира. Были проблемы с составом. Не хватило людей, которые могли сделать разницу на поле.
— Есть вопросы к Неймару?
— Нет. Он-то как раз провел нормальный турнир. Получил травму, вернулся и делал все от себя зависящее. Но этого оказалось недостаточно. Нужны были еще такие футболисты. Ведь Неймар забил красивый гол хорватам, практически решил исход встречи, но...
— В финале вы наверняка болели против Аргентины?
— А вот и нет. Как раз за Аргентину! У меня там много друзей. Кроме того, хотел, чтобы южноамериканцы победили европейцев в финале.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2