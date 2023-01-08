Вендел может покинуть «Зенит», «МЮ» хочет купить обидчика Месси, Ройс может стать одноклубником Роналду
Дзаньоло может уйти из «Ромы»
По информации La Gazzetta dello Sport, полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло находится в сфере интересов сразу нескольких европейских топ-клубов. Оформить трансфер 23-летнего игрока хотят «Боруссия», «Атлетико» и «Милан». Если Николо не договорится с «волками» о новом контракте, то может сменить клубную прописку по завершении сезона. В сезоне-2022/23 Дзаньоло забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 14 матчах за «Рому». Нынешний контракт 23-летнего итальянца действует до конца июня 2024 года.
Яковлев стал игроком «Нижнего Новгорода»
Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев на правах аренды будет выступать за «Нижний Новгород». Нижегородский клуб договорился с ЦСКА по аренде игрока молодежной сборной России с правом выкупа. Яковлев с 6 лет был в системе армейцев, за главную команду ЦСКА провел 34 матча. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 500 тысяч евро.
Шкриньяр и Вегорст попали в сферу интересов «МЮ»
По информации Media Foot, защитник «Интера» Милан Шкриньяр попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». С 1 января 27-летний словак имеет возможность подписать предварительный контракт с любым клубом не из Италии. «Интер» готов платить Шкриньяру по новому контракту 6 миллионов евро в год, не считая бонусов. Клуб не намерен больше увеличивать предложение и ждет ответа от игрока. Transfermarkt оценивает словака в 60 миллионов евро.
Параллельно «МЮ» работает над арендой голландского форварда Ваута Вегорста, у которого были контры с Лионелем Месси на чемпионате мира. Как пишет, Foot Mercato «Юнайтед» хочет оформить платную аренду. Проблема в том, что Вегорст уже находится в аренде в «Бешикташе» и принадлежит «Бернли».
Вендел может уйти из «Зенита»
По информации Metaratings, полузащитник «Зенита» Вендел рассматривает вариант с отъездом из России. Сообщается, что к бразильцу есть интерес от ряда команд, а сам он уже обсудил свое будущее с руководством питерского клуба. Расторжение контракта не рассматривается, «Зенит» рассчитывает исключительно на продажу игрока.
Гбамбле может перейти в «Ахмат»
По информации «РБ Спорт», «Ахмат» ведет переговоры по переходу вингера «Целе» Нене Джуниора Гбамбле. Как сообщает источник, сам футболист готов перейти в российский клуб. Его контракт со словенской командой рассчитан до конца этого сезона. Таким образом, сделка может быть закрыта в ближайшее время. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 300 тысяч евро.
«Аль-Наср» ведет Ройса
По информации Daily Mail, «Аль-Наср» надеется пополнить состав полузащитником «Боруссии» из Дортмунда Марко Ройсом. У 33-летнего немца, последние 11 лет отыгравшего в Дортмунде, летом истекает срок действия контракта со «шмелями». В сезоне-2022/23 он провел 12 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро.