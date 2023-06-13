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Россия — на 18-м месте в рейтинге УЕФА. Если ничего не изменится, через год окажемся в конце третьего десятка

Дмитрий Гирин
Корреспондент
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Футболисты «Зенита».
Фото Global Look Press
Наши команды отстранены от еврокубков, но набрали баллы в таблицу коэффициентов.

Россия

Как известно, УЕФА на неопределенный срок отстранил российские клубы и сборные команды от участия в турнирах под своей эгидой. Однако это не значит, что Россия вычеркнута из таблицы коэффициентов УЕФА. Еще год назад, в мае 2022 года, исполком Европейского футбольного союза принял решение, что в сезоне-2022/23, несмотря на отстранение наших команд от еврокубков, будут начислены 4,333 балла. Это самый низкий из коэффициентов, набранных ими до этого в любом из последних пяти сезонов.

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Не обошлось без небольшого скандала. В феврале 2023 года обнаружилось, что эти 4,333 балла так и не начислены, а на официальном сайте УЕФА в разделе с таблицей коэффициентов в соответствующей графе стоит прочерк. Впрочем, недочет довольно оперативно поправили.

«В связи с отстранением всех российских сборных и клубов от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА по завершении сезона-2022/23 России будет присвоено наименьшее количество очков в таблице коэффициентов, которое она заработала за последние пять сезонов», — такое сообщение пару недель спустя появилось на официальном сайте организации.

Таким образом, получив свои 4,333 очка, Россия в таблице коэффициентов по итогам сезона-2022/23 расположилась на 18-м месте.

Что дальше? Неизвестно. Просто потому, что совершенно непонятно, как будут развиваться события. Можно только обрисовать возможные варианты.

1) Радикальный. Россия все-таки переходит в Азию, и тогда таблица коэффициентов УЕФА перестает иметь для наших клубов какое-либо значение.

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2) Вероятный. Отстранение, которое, как уже говорилось, наложено на неопределенный срок, продолжается, российские клубы пропускают сезон-2023/24. Отдельного решения УЕФА по очкам в таблицу коэффициентов нет, поскольку в предыдущем говорилось только про сезон-2022/23. Видимо, будет применена та же схема — и таким образом, российские клубы снова получат 4,333 балла.

Учитывая, что сгорят 7,583 балла за сезон-2018/19, Россия будет иметь в своем активе 22,965 очка и расположится в середине второго десятка рейтинга — в районе 25-27-го места. Теоретически, это позволит заявить в еврокубки четыре клуба: один — в отборочный турнир Лиги чемпионов, один — в отборочный турнир Лиги Европы, и два — в отборочный турнир Лиги конференций.

Логотип УЕФА.
Фото Global Look Press

Остальные

Если же говорить об остальных странах, то главным событием сезона стало удачное выступление итальянских клубов. Да, они проиграли во всех трех еврокубковых финалах, но в сумме семь команд с Апеннин набрали 22,357 балла — больше только у Англии, которая взяла два трофея. Учитывая, что у Италии сгорает слабый сезон-2018/19 (всего 12,642 балла), то серия А имеет неплохие шансы по итогам следующего розыгрыша еврокубков обойти Германию и войти в топ-3.

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Другая интрига — смогут ли Нидерланды обойти Францию и подняться в топ-5 рейтинга, чего не было с незапамятных времен. Учитывая, что у голландцев сгорают 8,600 балла, а у французов — 10,583, то перспектива вполне реальная. Клубы из Нидерландов последние пару лет здорово смотрятся в младших еврокубках. В сезоне-2021/22 «Фейеноорд» дошел до финала ЛК, в завершившемся — до четвертьфинала ЛЕ, тогда как АЗ был в полуфинале ЛК.

Из тех цифр, что не вошли в таблицу выше, внимания заслуживают подъем Турции (11,700 балла и итоговое 11-е место) и Польши (7,750, стали 25-ми после нескольких лет откровенного упадка). Плюс — 6,500 балла от Лихтенштейна (там всего один клуб — «Вадуц»).

Кубок Лиги чемпионов.
Фото Reuters

Грядущие реформы

Ну и напомним, что сезон-2023/24 станет последним, в котором еврокубки пройдут в привычном нам формате. Как известно, год назад УЕФА утвердил реформу клубных турниров, о которой давно говорилось.

Начиная с сезона-2024/25 в Лиге чемпионов вместо группового турнира с 32 командами будет единая лига из 36 клубов.

Команды больше не будут играть с тремя соперниками по два раза: дома и в гостях. Вместо этого каждый клуб проведет восемь матчей против восьми разных команд — четыре на своем поле и четыре на чужом, после чего будет сформирована турнирная таблица.

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Восемь лучших клубов выйдут в 1/8 финала напрямую, команды, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в двухматчевом плей-офф за выход в 1/8 финала.

Аналогичные изменения будут введены в Лиге Европы (там команды тоже сыграют по 8 матчей) и Лиге конференций (6 матчей).

Футбол
Лига Европы УЕФА
Лига конференций
Лига чемпионов УЕФА
РПЛ
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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