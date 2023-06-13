Россия — на 18-м месте в рейтинге УЕФА. Если ничего не изменится, через год окажемся в конце третьего десятка
Россия
Как известно, УЕФА на неопределенный срок отстранил российские клубы и сборные команды от участия в турнирах под своей эгидой. Однако это не значит, что Россия вычеркнута из таблицы коэффициентов УЕФА. Еще год назад, в мае 2022 года, исполком Европейского футбольного союза принял решение, что в сезоне-2022/23, несмотря на отстранение наших команд от еврокубков, будут начислены 4,333 балла. Это самый низкий из коэффициентов, набранных ими до этого в любом из последних пяти сезонов.
Не обошлось без небольшого скандала. В феврале 2023 года обнаружилось, что эти 4,333 балла так и не начислены, а на официальном сайте УЕФА в разделе с таблицей коэффициентов в соответствующей графе стоит прочерк. Впрочем, недочет довольно оперативно поправили.
«В связи с отстранением всех российских сборных и клубов от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА по завершении сезона-2022/23 России будет присвоено наименьшее количество очков в таблице коэффициентов, которое она заработала за последние пять сезонов», — такое сообщение пару недель спустя появилось на официальном сайте организации.
Таким образом, получив свои 4,333 очка, Россия в таблице коэффициентов по итогам сезона-2022/23 расположилась на 18-м месте.
Что дальше? Неизвестно. Просто потому, что совершенно непонятно, как будут развиваться события. Можно только обрисовать возможные варианты.
1) Радикальный. Россия все-таки переходит в Азию, и тогда таблица коэффициентов УЕФА перестает иметь для наших клубов какое-либо значение.
2) Вероятный. Отстранение, которое, как уже говорилось, наложено на неопределенный срок, продолжается, российские клубы пропускают сезон-2023/24. Отдельного решения УЕФА по очкам в таблицу коэффициентов нет, поскольку в предыдущем говорилось только про сезон-2022/23. Видимо, будет применена та же схема — и таким образом, российские клубы снова получат 4,333 балла.
Учитывая, что сгорят 7,583 балла за сезон-2018/19, Россия будет иметь в своем активе 22,965 очка и расположится в середине второго десятка рейтинга — в районе 25-27-го места. Теоретически, это позволит заявить в еврокубки четыре клуба: один — в отборочный турнир Лиги чемпионов, один — в отборочный турнир Лиги Европы, и два — в отборочный турнир Лиги конференций.
Остальные
Если же говорить об остальных странах, то главным событием сезона стало удачное выступление итальянских клубов. Да, они проиграли во всех трех еврокубковых финалах, но в сумме семь команд с Апеннин набрали 22,357 балла — больше только у Англии, которая взяла два трофея. Учитывая, что у Италии сгорает слабый сезон-2018/19 (всего 12,642 балла), то серия А имеет неплохие шансы по итогам следующего розыгрыша еврокубков обойти Германию и войти в топ-3.
Другая интрига — смогут ли Нидерланды обойти Францию и подняться в топ-5 рейтинга, чего не было с незапамятных времен. Учитывая, что у голландцев сгорают 8,600 балла, а у французов — 10,583, то перспектива вполне реальная. Клубы из Нидерландов последние пару лет здорово смотрятся в младших еврокубках. В сезоне-2021/22 «Фейеноорд» дошел до финала ЛК, в завершившемся — до четвертьфинала ЛЕ, тогда как АЗ был в полуфинале ЛК.
Из тех цифр, что не вошли в таблицу выше, внимания заслуживают подъем Турции (11,700 балла и итоговое 11-е место) и Польши (7,750, стали 25-ми после нескольких лет откровенного упадка). Плюс — 6,500 балла от Лихтенштейна (там всего один клуб — «Вадуц»).
Грядущие реформы
Ну и напомним, что сезон-2023/24 станет последним, в котором еврокубки пройдут в привычном нам формате. Как известно, год назад УЕФА утвердил реформу клубных турниров, о которой давно говорилось.
Начиная с сезона-2024/25 в Лиге чемпионов вместо группового турнира с 32 командами будет единая лига из 36 клубов.
Команды больше не будут играть с тремя соперниками по два раза: дома и в гостях. Вместо этого каждый клуб проведет восемь матчей против восьми разных команд — четыре на своем поле и четыре на чужом, после чего будет сформирована турнирная таблица.
Восемь лучших клубов выйдут в 1/8 финала напрямую, команды, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в двухматчевом плей-офф за выход в 1/8 финала.
Аналогичные изменения будут введены в Лиге Европы (там команды тоже сыграют по 8 матчей) и Лиге конференций (6 матчей).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9