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«Менеджменту «Локо» результат не нужен: за бесценок отдали Крыховяка, Мухина, теперь вот Смолова за 10 миллионов рублей...»

Виталий Айрапетов
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Сегодня, 15:00
Федор Смолов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Смолов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов — о возможном переходе Федора Смолова в «Динамо».
Федор Смолов. Что известно о возможном трансфере Смолова в «Динамо»: сколько будет зарабатывать, на какой стадии переговоры

— Считаю, для «Динамо» это хорошая сделка, удачный трансферный ход, — говорит Наумов. — Бело-голубые получат нападающего сборной России практически бесплатно — разве плохо? Молодым Тюкавину и Грулеву конкуренция в лице опытного Смолова, безусловно, только поможет! Ну и Федор сам запустит новый виток своей карьеры. «Динамо» развивается, претендует на Лигу чемпионов. Здесь все нормально.

— Вот только Смолов сильно потеряет в зарплате.

— Ну и что? Если Смолов согласится на такой переход, значит, деньги для него не на первом месте. Человек думает о футболе, это делает ему честь. Не следует его осуждать за то, что он покинет «Локомотив» в середине сезона.

— «Локомотив» получит за Смолова всего 10 миллионов рублей.

— Это недоработка менеджмента клуба. Здесь двух мнений даже быть не может. Надо было либо продлевать контракт с Федором, либо продавать его раньше, чтобы получить за него другие деньги.

— Какие?

— Хотя бы 5-7 миллионов евро. А не те копейки, о которых сейчас пишут. Ну что такое 10 миллионов рублей за Смолова? Причем это же системная ошибка. Вспомните историю Крыховяка. За бесценок отдали Мухина. Зато за сумасшедшие деньги берут каких-то футболистов. Системный сбой. Все эти заявления руководителей не соответствуют делам.

— Так в чем же логика руководителей «Локо»?

— А я ее понимаю. Менеджеры дали понять, что результат для них вторичен. Поэтому они решили освободить платежную ведомость — у Смолова, я так понимаю, большая зарплата, чтобы покупать молодых игроков, попытаться их засветить и заработать. Это бизнес. Зачем им нужны болельщики? Что ты на них заработаешь? Им не нужно поднимать футбол в России, а надо просто заработать... Вот и будут творить свои дела, пока их не выгонят. Кто будет забивать без Смолова? Да им это не важно! Сейчас поставят перед Гисдолем задачу: мол, сильно не вались. Займут 5-6-е место. И скажут, что все нормально. Мол, смена поколений, новая команда строится. Дайте нам еще пару лет... Все же ясно с ними...

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— Впишется ли Смолов в игру «Динамо»?

— На мой взгляд, да. В игровом плане ему там будет комфортнее, чем в «Локо». В «Динамо» есть Фомин, Захарян, Шиманьски — классные распасовщики. Это игра для Смолова, он здорово открывается под передачи и реализовывает свои моменты. Федя это доказывал в «Краснодаре». А в «Локомотиве» нередко оставался на голодном пайке, сам носился туда-сюда в поисках мяча. Игра бело-голубых подходит для него. Я бы на месте Смолова потерял в зарплате и пошел к Шварцу. Ему скоро исполнится 32 года. Думаю, он достаточно заработал. А «Динамо» — новый вызов, возможность поиграть в Лиге чемпионов. Тем более такая красивая история — возвращение... А смысла сидеть в этом «Локомотиве» нет никакого!

— С приходом Смолова у «Динамо» повышаются шансы в борьбе за чемпионство?

— Мне кажется, «Зенит» своего не упустит. Питерцы более стабильные. А вот второе место для бело-голубых очень реальный вариант. И это станет большим успехом для «Динамо» и Шварца.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон

П1

32%

1.58

ТМ 3.0

21%

1.43

ИТБ1 (1.5)

16%

1.79
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал 1
Манчестер Сити 2
Матч завершен

П2

29%

1.54

Обе забьют - да

20%

1.67

1X

14%

2.60
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Челси 2
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