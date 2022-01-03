«Менеджменту «Локо» результат не нужен: за бесценок отдали Крыховяка, Мухина, теперь вот Смолова за 10 миллионов рублей...»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов — о возможном переходе Федора Смолова в «Динамо».

— Считаю, для «Динамо» это хорошая сделка, удачный трансферный ход, — говорит Наумов. — Бело-голубые получат нападающего сборной России практически бесплатно — разве плохо? Молодым Тюкавину и Грулеву конкуренция в лице опытного Смолова, безусловно, только поможет! Ну и Федор сам запустит новый виток своей карьеры. «Динамо» развивается, претендует на Лигу чемпионов. Здесь все нормально.

— Вот только Смолов сильно потеряет в зарплате.

— Ну и что? Если Смолов согласится на такой переход, значит, деньги для него не на первом месте. Человек думает о футболе, это делает ему честь. Не следует его осуждать за то, что он покинет «Локомотив» в середине сезона.

— «Локомотив» получит за Смолова всего 10 миллионов рублей.

— Это недоработка менеджмента клуба. Здесь двух мнений даже быть не может. Надо было либо продлевать контракт с Федором, либо продавать его раньше, чтобы получить за него другие деньги.

— Какие?

— Хотя бы 5-7 миллионов евро. А не те копейки, о которых сейчас пишут. Ну что такое 10 миллионов рублей за Смолова? Причем это же системная ошибка. Вспомните историю Крыховяка. За бесценок отдали Мухина. Зато за сумасшедшие деньги берут каких-то футболистов. Системный сбой. Все эти заявления руководителей не соответствуют делам.

— Так в чем же логика руководителей «Локо»?

— А я ее понимаю. Менеджеры дали понять, что результат для них вторичен. Поэтому они решили освободить платежную ведомость — у Смолова, я так понимаю, большая зарплата, чтобы покупать молодых игроков, попытаться их засветить и заработать. Это бизнес. Зачем им нужны болельщики? Что ты на них заработаешь? Им не нужно поднимать футбол в России, а надо просто заработать... Вот и будут творить свои дела, пока их не выгонят. Кто будет забивать без Смолова? Да им это не важно! Сейчас поставят перед Гисдолем задачу: мол, сильно не вались. Займут 5-6-е место. И скажут, что все нормально. Мол, смена поколений, новая команда строится. Дайте нам еще пару лет... Все же ясно с ними...

— Впишется ли Смолов в игру «Динамо»?

— На мой взгляд, да. В игровом плане ему там будет комфортнее, чем в «Локо». В «Динамо» есть Фомин, Захарян, Шиманьски — классные распасовщики. Это игра для Смолова, он здорово открывается под передачи и реализовывает свои моменты. Федя это доказывал в «Краснодаре». А в «Локомотиве» нередко оставался на голодном пайке, сам носился туда-сюда в поисках мяча. Игра бело-голубых подходит для него. Я бы на месте Смолова потерял в зарплате и пошел к Шварцу. Ему скоро исполнится 32 года. Думаю, он достаточно заработал. А «Динамо» — новый вызов, возможность поиграть в Лиге чемпионов. Тем более такая красивая история — возвращение... А смысла сидеть в этом «Локомотиве» нет никакого!

— С приходом Смолова у «Динамо» повышаются шансы в борьбе за чемпионство?

— Мне кажется, «Зенит» своего не упустит. Питерцы более стабильные. А вот второе место для бело-голубых очень реальный вариант. И это станет большим успехом для «Динамо» и Шварца.