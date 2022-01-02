Как российский футбол встретил Новый год: обращение Дзюбы, узкие джинсы Карпина, Слуцкий шутит над Березуцким

Изучаем праздничный Instagram.

Валерий Карпин

Главный тренер сборной России встретил 2022-й в Шарм-эль-Шейхе. В комментариях под фотографией Валерия Карпина не только поздравляли с праздником, но и подшучивали над ним по поводу узких джинсов. Жена тренера Дарья Карпина на эту тему даже записала видео: «Люди, опомнитесь! Вам нечего обсудить 1 январю, кроме брюк моего мужа?»

Сергей Семак, «Зенит»

Главный тренер «Зенита» по традиции встречает Новый год со своей огромной семьей.

Анатолий Тимощук, «Зенит»

Артем Дзюба, «Зенит»

Для одного из самых обсуждаемых футболистов России 2021 год выдался тяжелым, и он проводил его полноценным видеообращением к подписчикам: «Будьте добрыми, будьте самыми веселыми и улыбчивыми. В любой ситуации оставайтесь людьми. Миритесь со всеми близкими. Времени так мало, не нужно его тратить на ругань и споры. Улыбайтесь, будьте счастливы. Верьте всегда в себя. Кто бы что ни говорил, верьте до конца. Всех с Новым годом. Всех обнимаю. Спасибо, что вы есть, что всегда поддерживаете. Всегда столько теплоты, доброты, переживаний. Мне кажется, я этого иногда недостоин. Спасибо вам огромное!»

Вячеслав Караваев, «Зенит»

Вильмар Барриос, «Зенит»

Колумбиец перед Рождеством перекрасился в блондина, а в Новый год запускал салют у бассейна.

Малком, «Зенит»

Клаудиньо, «Зенит»

Александр Кержаков, «Нижний Новгород» / Михаил Кержаков, «Зенит»

Братья сейчас защищают цвета разных клубов, но в Новый год они вошли вместе.

Станислав Крицюк, «Зенит»

Сердар Азмун, «Зенит»

Для иранца 1 января — всегда двойной праздник. В первый день года нападающий «Зенита» отметил 26-й день рождения.

Ярослав Ракицкий, «Зенит»

Антон Шунин, «Динамо»

Голкипер бело-голубых влетел в 2022-й с семьей в ОАЭ.

Денис Макаров, «Динамо»

Фабиан Бальбуэна, «Динамо»

Диего Лаксальт, «Динамо»

Игорь Акинфеев, ЦСКА

Капитан армейцев опубликовал эффектное фото в образа Деда Мороза и на фоне сакральных букв для красно-синих: ЦВБП

Антон Заболотный, ЦСКА

Ильзат Ахметов, ЦСКА

Полузащитнику армейского клуба 31 декабря исполнилось 24 года, так что он, как обычно, принимал поздравления с двумя праздниками.

Виктор Васин, ЦСКА

Константин Кучаев, ЦСКА

Самюэль Жиго, «Спартак»

В первый день 2022-го сыну француза Наэлю исполнилось три года. В комментариях под постом хватает не только поздравлений, но и просьб о переходе в мексиканский «Тигрес» — ходят слухи, что защитник «Спартака» может сменить клуб уже этой зимой.

Александр Максименко, «Спартак»

Эсекиэль Понсе, «Спартак»

Джордан Ларссон, «Спартак»

Швед проводил год жизнеутверждающими словами: «2021-й был переполнен не только значительными успехами, но и некоторыми неудачами. Однако он подарил мне лучший подарок из всех — сына Джейсона. Я хочу пожелать каждому здорового и счастливого 2022-го!»

Александр Соболев, «Спартак»

Роман Зобнин, «Спартак»

Семья хавбека «Спартака» и сборной России устроила уютную фотосессию.

Виктор Мозес, «Спартак»

Михаил Игнатов, «Спартак»

Василий Березуцкий, «Краснодар»

Тренер «Краснодара» с семьей на отдыхе спрашивает, кто на фото самый красивый. Леонид Слуцкий в комментариях рассудил в своем стиле: «Настя — 1, Оля — 2, Вован — 3, Вася — без оценки».

Реми Кабелла, «Краснодар»

Гжегож Крыховяк, «Краснодар»

Как известно, поляк обожает путешествия и особенно любит посещать неочевидные места вроде Южной Африки, Перу или Австралии. На этот раз Крыховяк уехал на Гавайские острова.

Егор Сорокин, «Краснодар»

Урош Спаич, «Краснодар»

Денис Глушаков, «Химки»

У полузащитника «Химок» в 2021 году родился третий ребенок — девочка Мила. Новый год Глушаков встречал вместе с дочерью и супругой — футболисткой ЦСКА Ксенией Коваленко.

Максим Осипенко, «Ростов»

Виталий Лисакович, «Локомотив»

Мацей Рыбус, «Локомотив»

Джирано Керк, «Локомотив»

Максим Ненахов, «Локомотив»

Франсуа Камано, «Локомотив»