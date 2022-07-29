«Краснодар» в гостях победил «Урал». Сперцян дважды реализовал пенальти

«Краснодар» в гостях победил «Урал» в матче 3-го тура чемпионата России. «Быки» выиграли со счетом 3:1.

В первом тайме счет в матче открыл защитник краснодарцев Сергей Бородин.

Во второй половине дубль сделал полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. Причем он оба раза забил с пенальти. Сперцян отличился в третьем матче подряд со старта сезона.

В обоих случаях главный арбитр встречи Владимир Москалев пользовался помощью ВАР. В первый раз он не заметил нарушения правил в штрафной, а во второй раз зафиксировал фол на Алексее Ионове и потом подтвердил, что со стороны игрока не было симуляции.

В концовке встречи в составе хозяев гол прекрасным дальним ударом забил полузащитник Алексей Каштанов. Для уральцев этот гол стал первым в сезоне.

«Краснодар» набрал 4 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице.

«Урал» остался на последней строчке: команда Игоря Шалимова пока не набрала очков.

В следующем туре «Урал» на своем поле 6 августа примет «Спартак». «Краснодар» в этот же день сыграет у себя дома против «Локомотива».