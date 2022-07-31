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ЦСКА больше не лидер. «Нижний» высветил армейские проблемы

ЦСКА и «Нижний Новгород» сыграли вничью в матче 3-го тура РПЛ
Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Красно-синие потеряли первые очки в чемпионате.
Россия. Премьер-лига. 3-й тур
31 июл, 15:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
2:2
ЦСКА
Голы
Чалов, 14 (0:1), Кучаев, 22 (0:2), Сулейманов, 60 (1:2), Сулейманов, 85 (2:2)
Нижний Новгород
Нигматуллин Александров Юлдошев (Берковский, 79) Каккоев Гоцук Корнюшин Майга Кротов (Стоцкий, 79) Калинский Рыбчинский (Сулейманов, 58) Милсон (Шарипов, 90)
ЦСКА
Акинфеев Набабкин Гайич Дивеев Мухин Карраскаль Обляков Зайнутдинов Кучаев (Зделар, 77) Медина (Ермаков, 66) Чалов (Заболотный, 66)
Предупреждения
Калинский 21’  - 
Судьи
Мешков (Дмитров) Данченко (Уфа) Иванов (Кострома)
ВАР
Бобровский (Санкт-Петербург) Воронцов (Ярославль)

Первые два тура показали, как может играть ЦСКА, используя ограниченный набор футболистов и вынужденно меняя роли отдельным исполнителям. Сейчас начинается даже более интересный период — встраивание в слаженно работающий механизм новичков.

Адаптация, которую никто не отменял, — процесс непредсказуемый и для каждого индивидуальный. Соответственно, Владимир Федотов не стал менять то, что хорошо работает, поэтому Саша Зделар начал игру на скамейке запасных. А чилиец Виктор Мендес, хоть и приехал с командой в Нижний Новгород, остался вне игры, так как армейцы еще не получили международный трансферный сертификат.

Что до других — пока еще потенциальных новобранцев, то один их них, как сообщил глава медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов, уже прошел тестирование в столице. Скорее речь о защитнике «Интернасионала» Мойзесе Барбозе. Дугой же игрок обороны — Лисандро Магальян, — по версии голландских СМИ, пока не принял решения о переезде в Москву. А как писали в Бельгии, «Андерлехт», за который аргентинец отыграл сезон на правах аренды, не готов выкупать игрока у «Аякса» и может вернуться к его кандидатуре в случае, если Магальян покинет Амстердам свободным агентом.

Армейская защита, где в центральной тройке используются два непрофильных футболиста, пока неидеальна. Против «Сочи» в прошлом туре был остановленный Игорем Акинфеевым выход один на один. В Нижнем капитану пришлось спасать, когда головы армейским защитникам закружил ворвавшийся в штрафную Милсон. Хотя в целом было видно, насколько основательнее стал ЦСКА за три с половиной недели, прошедшие с тех пор, как «НН» переиграл красно-синих на предсезонном турнире в Москве.

То, как армейцы ловят соперника даже на едва заметных ошибках, не может не впечатлять. В воскресенье уже к 15-й минуте гости создали три убойных момента. Федор Чалов после «обреза» Виктора Александрова не попал в ворота, уже обыграв Артура Нигматуллина. Хесус Медина не смог поставить вратаря в тупик, когда Хорхе Карраскаль подкараулил отскок после верхового единоборства. А взятие ворот в итоге организовал Максим Мухин. Сам перехватил авантюрный пас Кирилла Гоцука и, опередив Александрова, вырезал роскошную передачу шведой на Чалова.

Для Федора первый официальный гол после возвращения из Швейцарии исключительно важен. Во всех матчах он приносил колоссальную пользу своей активностью, регулярными обострениями и работой в прессинге, но все же хлеб любого форварда — забитые мячи. В том числе и в плане уверенности, что, впрочем, касается любого игрока. И тот же Константин Кучаев закрепил впечатление о своей качественной игре, головой подрезав мяч в угол после штрафного в исполнении Милана Гайича. Да еще и перепрыгнув могучего капитана волжан Гоцука.

При должной реализации — чего стоит безуспешная попытка Медины перебросить вратаря — ЦСКА вполне мог вести с крупным или даже разгромным счетом уже к перерыву. Создавали армейцы много. Ловили ошибки соперника — блестяще. На каких-то отрезках здорово доминировали за счет качественного контроля мяч. Но при этом соперник периодически прижимал армейцев к штрафной, серьезно напрягая защиту и Акинфеева.

И когда Михаил Галактионов после перерыва освежил атаку заменами, Иброгимхалил Юлдошев и Тимур Сулейманов организовали вполне заслуженный гол. Хозяева — надо отдать им должное — провели второй тайм как раз в том стиле, какой хотели видеть в Нижнем Новгороде, принимая неоднозначное решение не продлевать контракт с Александром Кержаковым.

Волжане в итоге высветили все слабые места ЦСКА, который по итогам первого тайма наиграл на уверенную победу, а в итоге потерял в чемпионате первые очки, — короткую скамейку, пока еще не устоявшуюся структуру игры, просчеты в обороне. Причем не только в центре, но и на фланге, где Гайич вчистую проиграл дуэль удачно вышедшему со скамейки Дмитрию Стоцкому.

Акинфеев спасал, но в итоге наигравший на хет-трик Сулейманов блестяще пробил головой, перепрыгнув Игоря Дивеева. И хотя ЦСКА вправе сетовать на невероятный промах Антона Заболотного при счете 2:2, назвать результат несправедливым невозможно. Армейцы получили чувствительный удар, но, возможно, это и к лучшему. Через тур у красно-синих игра с «Зенитом», и она ответит на многие вопросы.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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Спартак 3
Оренбург 0
1-й тайм

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
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Зенит 5
Локомотив 0
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Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
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Ливерпуль 3
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

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П2

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2.40

ТБ 2.5

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8
9
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 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
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 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
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