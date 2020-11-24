Экс-полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев — о Тедеско, Шварце, Кокорине и чемпионской гонке.

— Закончился первый круг. По набранным очкам лидер — ЦСКА. А по игре? — вопрос Бояринцеву

— На данный момент ярче всех смотрится «Динамо». С приходом Шварца команда резко преобразилась. ЦСКА тоже хорош, хотя в последнем туре неожиданно не сумел победить дома «Сочи». А вот «Зенит» не стабилен — то выиграет, то оступится. Эти же слова относятся к «Спартаку». Например, я видел вживую его матч с «Ростовом» — москвичи совершенно не понравились. Но с «Динамо» настрой был уже другой.

— Когда наблюдали за битвой «Динамо» и «Спартака», возникало ощущение, что это дерби с немецким отливом?

— Нет. Все как обычно. Не стоит акцентировать внимание на том, что сейчас обе команды возглавляют тренеры из Германии. Игры между «Спартаком» и «Динамо» во все времена отличались запредельной самоотдачей и борьбой на каждом участке поля. Вот и эта пролетела на одном дыхании. Вообще давно в нашем чемпионате не было матча, который бы держал в напряжении с первых до последних секунд.

— Моментов до перерыва набралось маловато.

— Ну и что. Да, нельзя сказать, что команды выдали потрясающую встречу с точки зрения качества футбола. Зато какой накал! Нерв точно соответствовал статусу дерби.

— Чего не хватает «Спартаку»?

— Не чего, а кого — классного исполнителя в середине поля. Зобнин и Крал очень стараются, много перемещаются, но вести игру не могут. У них другие козыри.

— Андрей Кобелев после дерби о «Спартаке» отозвался критично: «В его футболе ни ума, ни идеи не прослеживается».

— Вот и я о том же. Если «Спартак» усилит центр полузащиты креативщиком, станет смотреться гораздо ярче. Правда, возникает вопрос — а нужен ли в принципе такой футболист Тедеско?

— Есть сомнения?

— Немец ведь прививает команде прагматичный стиль. Возможно, для него как раз в приоритете люди, которые в центральной зоне выжигают все и строго выполняют установку. В «Спартаке» за последние годы разные тренеры поработали. Тедеско — не первый, кого критикуют за неспартаковский футбол. Единственное спасение — дать результат. Хотя болельщикам, воспитанным на игре Аленичева, Титова, Тихонова, Цымбаларя, конечно, еще и зрелища хочется. Но я не уверен, что Тедеско в курсе, как выглядел «Спартак» при Романцеве.

Чем Доменико нравится, так это тем, что доверяет молодым. Не все шансом воспользовались, кто-то из схемы выпадал. Но Маслову удалось зацепиться. Действует надежно, хороший первый пас. В этом смысле он предпочтительнее Кутепова. Именно через Маслова «Спартак» часто выходит из обороны. Парень смелый, не боится рисковать, отыскивает интересные варианты между линиями.

— Кокорин совсем плох?

— Пока у него идет туговато. В матче с «Динамо» старался проявить себя, отходил назад в поисках мяча, выполнил большой объем работы. Но КПД оставляет желать лучшего. Главное, не пойму, в какой роли видит его Тедеско. Судя по всему, тренер сам никак не определится с позицией Кокорина на поле, вот и выпускает то здесь, то там.

— Потому что Ларссон и Понсе застолбили место в нападении?

— Да. Швед один из лучших в «Спартаке» по системе «гол+пас». Аргентинец тоже регулярно забивает, да и вообще очень полезен. Ну как их посадишь на лавку? Выиграть конкуренцию у этих ребят будет сложно. А с другой стороны, Тедеско явно рассчитывает на Кокорина, поддерживает Сашу и руководство клуба — может, еще раскочегарится.

— Как для себя объясняете внезапное преображение «Динамо»? Футболисты те же, что при Новикове — но выглядит команда совершенно иначе.

— Не собираюсь критиковать Кирилла Новикова, говорить, что как тренер он слабее немецкого коллеги. Но Шварцу надо отдать должное. Мгновенно разобрался в возможностях своих игроков, понял, что они способны показывать атакующий футбол, чуть-чуть изменил схему — и команду не узнать. Действует быстро, агрессивно, с высоким прессингом. А Новиков больше внимания уделял обороне. Хотя с такими ребятами, как Лесовой, Нжи, Фомин сам бог велел играть в атаку.

— Лесовой в порядке?

— В полном! Очень интересный футболист, с нестандартным дриблингом. И забивает, и отдает. Могу только поздравить «Динамо» с таким приобретением. Фомин тоже оставляет приятное впечатление. Понравился мне и вышедший на замену в матче со «Спартаком» 18-летний Тюкавин. По крайней мере, сыграл полезнее, чем Комличенко. Радует, что Шварц, как и Тедеско, смело вводит в состав молодежь. К сожалению, наши опытные специалисты в похожей ситуации часто перестраховываются.

— «Динамо» может включиться в чемпионскую гонку?

— Почему нет? Многое прояснит выездной матч с «Зенитом» 12 декабря. Если москвичи победят, появится шанс и на золото. А за медали помимо первой четверки наверняка поборется еще и «Ахмат». При Андрее Талалаева команда смотрится мощно, демонстрирует агрессивный футбол. Меня не удивило, что в последнем туре «Зенит» увез из Грозного лишь ничью.

— Кстати, Поразились, когда увидели Жиркова в стартовом составе?

— Еще бы! Четыре встречи за десять дней, да с учетом перелетов, — приличная нагрузка для любого футболиста. А уж если ему 37... Но Юрка — большой профессионал, тщательно следит за собой. Плюс природа здоровьем не обидела. Выносливый, на поле всегда дает объем.

— В еврокубках у российских клубов за три тура — ни одной победы. Как полагаете, когда случится первая?

— Думаю, в четверг. ЦСКА, несмотря на проблемы в обороне, должен обыграть в Москве «Фейеноорд». А в Лиге чемпионов российских болельщиков вряд ли кто-то порадует. «Зениту» будет сложно обыграть в Риме «Лацио». «Локомотиву» в Мадриде «Атлетико» — тем более. Надежда разве что на «Краснодар». Лидеры возвращаются, да и самолюбие должно взыграть после обиднейшего поражения в Севилье. Парни, ждем реванша!