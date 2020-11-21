Репортаж о ярком матче на «Открытие Арене», в котором красно-белые и бело-голубые не выявили победителя

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур

«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 1:1 (0:0)

Голы: Скопинцев, 79 (0:1). Зобнин, 85 (1:1).

«Спартак» (Москва): Максименко, Жиго, Джикия, Маслов, Мозес, Крал, Зобнин, Кокорин (Бакаев, 75), Айртон, Понсе, Ларссон.

«Динамо» (Москва): Шунин, Варела, Ордец, Евгеньев, Скопинцев, Фомин, Нойштедтер, Моро (Каборе, 87), Лесовой, Нжи (Грулев, 58), Комличенко (Тюкавин, 72).

Предупреждения: Грулев, 76. Нойштедтер, 78. Айртон, 81. Маслов, 84.

Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Болотенков, Мосякин (оба — Москва).

ВАР: Шадыханов (Москва). Данченко (Уфа).

21 ноября. Москва. Стадион «Открытие Арена».

Матч «Спартака» и «Динамо» был лучшим и единственно верным завершением недели, на которой отмечался 100-летний юбилей Константина Бескова. Настроение болельщикам на подступах к тушинской арене создавали шлягеры времен бесковской молодости, среди них — актуальная для нынешней Москвы композиция «А снег идет». Футболисты обеих команд вышли в футболках с изображением Константина Ивановича, а на спартаковской трибуне появился огромный баннер с цитатой Бескова о том, почему прекрасен «Спартак».

Спартак прекрасен не потому, что он нам нравится, а потому, что велик сам по себе. А от того прекрасна и жизнь, прожитая в Спартаке и во имя футбола (c) pic.twitter.com/8iCQO3cXvF — Artem Kalinin (@kalininart) November 21, 2020

Статус матча до его начала подчеркнул владелец красно-белых Леонид Федун. «84 года уже это основное дерби», — сказал он, проходя через VIP-вход. А вместе с тем, как показалось, щелкнул по претензиям тех, кто искусственно добавляет принципиальности каким-то другим противостояниям.

А еще это было дерби немецких тренеров, первое в истории чемпионатов России. Именно Сандро Шварцу посвятили лицевой баннер на гостевом секторе — «Бело-голубая династия» на немецком языке. Шварц с первых же игр начал давать результат, и приняли его, понятно, хорошо. Шварц и Доменико Тедеско в бундеслиге встречались четыре раза: будущий спартаковец побеждал три раза, но в последней встрече уступил с крупным счетом.

Тон футболу на «Открытие» задала ранняя ошибка Александра Максименко на выходе — после нее «Динамо» забрало мяч и завладело инициативой. Как следствие, голкиперу хозяев уже очень скоро пришлось выручать после мощного удара Даниила Фомина и не менее опасного добивания Клинтона Нжи. «Спартак» пытался контратаковать, но делали это красно-белые как-то суетливо. А если и получалось продвинуться вперед, то катастрофически не хватало последнего паса.

Затухшую концовку тайма взбодрили удары в каркас ворот. Сначала в дальний угол динамовских ворот приложился Роман Зобнин: Антон Шунин дотянулся до мяча, переправив его в штангу. А уже в компенсированное время из-за пределов штрафной зарядил Никола Моро — перекладина.

Во втором тайме команды поменялись ролями: «Спартак» забрал мяч, «Динамо» переключилось на контратаки. Владение красно-белых обернулось двумя опасными дальними ударами от Зобнина и Айртона.

К середине заключительной 45-минутки на ведущие роли вышел Дмитрий Скопинцев. Сначала техничный хавбек пробил в Максименко с близкого расстояния, затем не переиграл спартаковского вратаря в более динамичном моменте. Между этими эпизодами последовало спасение от Шунина, не давшего забить Зобнину. А затем Скопинцеву удался неберущийся дальний удар прямо под штангу. Интересно, что «Динамо» не забивало «Спартаку» аж два с половиной года — с того самого шального гола Владимира Рыкова с центра поля.

«Спартак» нашел в себе силы отыграться в оставшиеся 10 с небольшим минут. Зобнин все сделал сам: перехватил мяч на чужой половине поля и протаранил по центру всю оборону своего бывшего клуба. Первый его удар Шунин отбил, а повторный пришелся под перекладину пустых ворот.

Тедеско и Шварцу нужно было приехать в Россию, чтобы впервые сыграть вничью между собой. Спартаковский тренер перед дерби говорил, что хочет прервать победную серию «Динамо». Так оно и вышло, но, наверное, Доменико имел в виду нечто большее.