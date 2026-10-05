Карпин ответил, почему не оставил Батракова в «Галатасарае»: «Нужнее в сборной»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему вызвал полузащитника Алексея Батракова в национальную команду на осенний сбор.
21-летний россиянин в августе перешел из «Локомотива» в «Галатасарай».
— Захаряна вы не вызывали в сборную после перехода в Испанию. А Батракова вызвали. Не было бы логичнее его оставить сейчас в Турции?
— Логичнее, может быть, да, но нужнее здесь, — сказал Карпин на пресс-конференции.
Ранее Батраков принял участие в матчах с Ираном (2:0) и Намибией (6:0). В игре с иранцами он отметился голевой передачей.
6 октября Россия также сыграет с Нигерией в Нижнем Новгороде.
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