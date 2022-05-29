«Работа в «Спартаке» стала для Романцева каторгой. Но он уходил победителем». Последний трофей легенды

В последний раз «Спартак» выигрывал Кубок России почти 20 лет назад — в июне 2003 года. Вспоминаем, как это было.

В Ростове-на-Дону был уже заказан праздничный салют

15 июня 2003 года

Финал Кубка России

«Спартак» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:0 (1:0)

Гол: Титов, 28.

«Спартак»: Зуев, Мойзес, Ващук, Луизао, Ковтун, Смирнов, Деменко, Баранов (Калиниченко, 83), Титов, Павленко, Павлюченко (Данишевский, 87)

«Ростов»: Близнюк, Бут, Крушчич, Микитин, Даценко, Осинов, Максимов, Акопянц (Хендрикс, 60), Кампамба, Каньенда, Адамов (Маслов, 45)

«Скажу вам по секрету. В Ростове-на-Дону заказан праздничный салют. Даже разработан маршрут проезда команды по городу с трофеем». Это слова комментатора финального матча Кубка России-2002/03 Владимира Маслаченко.

Несмотря на то что игра проходила в Москве, «Спартак» не считался фаворитом. К середине июня команда Олега Романцева в турнирной таблице чемпионата России делила с «Ротором» 12-13-е места... В 12 матчах были одержаны лишь три победы. А вот «Ростов» Сергея Балахнина замыкал первую пятерку.

— Уж не хотите ли сказать, что считали фаворитом «Ростов»? — спросили Егора Титова после матча.

— Если б только я так считал... Большинство так думало! «Ростов» сейчас в турнирной таблице чемпионата в пятерке, а мы — в конце таблицы. И это закономерно: у нас нет футбола, нет игры, нет голов.

Стартовые составы команд удивили сразу по нескольким причинам. У «Ростова» отсутствовал король «второго этажа» Маслов (Балахнин отдал предпочтение дуэту Адамов — Каньенда), а ворота «Спартака» защищал Зуев. Как выяснилось, основной голкипер красно-белых Абдельила Баги в дерби с «Локомотивом» повредил мениск и готовился к операции.

Помимо Зуева у спартаковцев по сравнению с матчем против «Локомотива» произошли изменения и в других линиях. В защите вместо Абрамидзе появился Ващук. Деменко укрепил середину поля, а залечивший травму Павленко вытеснил из состава Данишевского. Последнее не стало сюрпризом. Равно как и появление с первых минут в рядах «Ростова» Крушчича и Осинова, отбывших дисквалификацию.

Гол Титова. Три момента Павлюченко

В дебюте встречи «Спартак» смотрелся интереснее. Титов дирижировал атаками москвичей, Павленко и Павлюченко также были весьма заметными фигурами на поле. Но первый опасный момент остался за дончанами. Шустрый Акопянц навесил с левого фланга, и Адамов, опередивший Мойзеса, головой бил в дальний угол — мимо створа. А буквально через минуту ростовчане должны были открывать счет. Баранов в безобидной ситуации потерял мяч в центре поля. Последовала длинная передача на Каньенду. Луизау поскользнулся, и пас дошел до адресата. Африканский форвард выскочил один на один с Зуевым, но переиграть голкипера не сумел.

«Ростов» перехватил инициативу. Другой африканский легионер — Кампамба — постоянно напрягал спартаковских защитников.

«Спартак» перетерпел и ответил классной голевой атакой. Деменко выполнил диагональ на левый фланг. Павлюченко здорово навесил в штрафную, где Титов оказался расторопнее двух соперников и головой пробил точно в дальний угол — 1:0. И тут же подопечные Романцева могли отправлять дончан в нокаут. Баранов вывел Павлюченко один на один с Близнюком, но форвард перебросил и голкипера, и ворота.

Связка Баранов — Павлюченко сработала еще раз непосредственно перед перерывом. Вновь нападающий был выведен на ударную позицию и опять простил дончан, не выцелив в ближний угол. А едва начался второй тайм, Павлюченко не реализовал свой третий момент за игру.

«Зуев! Без комментариев. Я вас прошу... Лично. Нам было о чем помолчать...»

Упущенные шансы вполне могли аукнуться красно-белым. Кампамба на скорости прошел Ващука и на исполнение бил в дальний угол — мимо. Позже Зуев ошибся на выходе, не дотянулся до мяча, и Максимов не попал в пустые ворота.

«Ая-я-яй... Зуев! Не могу... Когда я вижу такие моменты... Удар от ворот. Без комментариев. Я вас прошу. Лично... Вам же все понятно. Нам было о чем помолчать», — пытался сдержать свои эмоции в эфире Маслаченко.

Однако именно Зуев стал главным героем концовки встречи, а может быть, и всего финала. Шла уже первая компенсированная минута. Осинов выполнил навесную передачу на Маслова, мяч после удара которого попал в Ващука и отскочил к Максимову. Тот бил с двух метров, но выскочивший из ворот Зуев отвел угрозу. Финальный свисток возвестил о победе красно-белых. Это был последний трофей Олега Романцева.

— Лучший игрок матча, наверное, Зуев, — сказал Титов после игры. — Вытащил два мертвых мяча. Особенно на 90-й минуте. А то было бы 1:1 и неизвестно, как бы все закончилось. Спасибо ему за это!

— Я очень впечатлительный, восприимчивый человек, — это уже комментарий самого Зуева. — Когда перед финалом представлял, что, возможно, выиграем, я, правда, чуть не расплакался...

— Несколько раз сегодня реально выручили команду.

— Ну так... Попало в меня, отскочило.

Заявление Романцева

В победной раздевалке Павленко с таким вдохновением откупоривал бутылки и устраивал дождь, что Романцев воскликнул: «Саша, его же пить надо!» Кубок наполнили шампанским в несколько рук очень быстро. «Сначала пусть пьют игроки», — прокричал Романцев в ответ на предложение пригубить из заветного трофея. Право сделать первый глоток единогласно предоставили Титову.

— Рома, как тебе Кубок, хорош? — смеялся Романцев, глядя на Павлюченко. — А ведь еще есть медали чемпионата, олимпийские, чемпионата мира...

Но болельщики и специалисты обсуждали не столько триумф красно-белых, сколько гадали о судьбе главного тренера команды.

За день до финала Романцев сделал в Тарасовке заявление для прессы, в котором подверг критике руководство клуба.

«На фоне последних выступлений «Спартака» все чаще в средствах массовой информации появляются слухи о моем возможном уходе из команды. В данный момент это было бы самым легким для меня решением. Но я чувствую ответственность за судьбу «Спартака» и прилагаю все силы, чтобы вывести команду из сложной, почти критической ситуации. Выиграв девять чемпионатов России и завоевав несколько раз Кубок страны, «Спартак» всегда останавливался в полушаге от чего-то серьезного. Мы были в полуфинале всех европейских турниров, но болельщики справедливо хотели от команды большего. Для того чтобы выигрывать что-то серьезное в Европе, «Спартаку» не хватало самой малости, а может быть, самого главного — хорошего и правильного финансирования. К сожалению, надежды, что с приходом нового руководителя в клуб можно будет создать команду европейского уровня, не оправдались. «Спартак» потерял почти все свои позиции как в футбольном плане, так и в организационном. Выход я вижу только один: надо вернуться к недавним добрым временам, когда в клубе каждый занимался своим делом и именно за это дело отвечал.

«Спартак» — это команда не Старостина, Нетто, Симоняна и тем более не Романцева. «Спартак» — это народная команда. Судьбу этой команды должен определять народ, а не амбиции нескольких людей. Думаю, все спартаковцы готовы ответить на любые вопросы по поводу ситуации в команде. Времена сейчас тяжелые, но мы помним и другие времена, когда «Спартак» вылетел в первую лигу. Тогда болельщики объединились, искренне поддерживали команду. И «Спартак» начал играть хорошо, вышел в высшую лигу и стал чемпионом. Все это благодаря тому, что мы летели на крыльях болельщиков. Может быть, сейчас тоже стоит попробовать так же".

Ответ Червиченко

Червиченко молчать не стал и дал интервью «СЭ» после матча с «Ростовом».

— Трудно представить, что после такого заявления вы будете работать вместе...

— Мне тоже. Как думаете, кто уйдет?

— Ваши ближайшие шаги?

— Я обзвонил всех акционеров клуба, переговорил со всеми директорами. Система управления такова, что у нас семь директоров и акционеры. Пригласил их на совещание по поводу заявления Романцева. Это совещание проведем в понедельник или во вторник. По результатам корпоративных обсуждений вынесем решение, которое не собираемся скрывать. Вопрос, собственно, один: человек сделал первый шаг с выносом и вывешиванием... Ничего конкретного и членораздельного. А лично мне есть что сказать. Тем же болельщикам, которые кричат, что руководство должно уходить. Если я им начну рассказывать, что в клубе творилось, если расскажу, с чем не согласен Олег Иванович и остальные, — эти болельщики очень удивятся! Главный тренер — маленькое олицетворение Бога на Земле. Ему нельзя ничего сказать, его нельзя ничем тронуть, он святой. Почему — непонятно. Например, не понимаю, почему я как руководитель не могу высказать тренеру свои претензии по поводу 13-го места команды. Не понимаю, почему не должен тренеру ставить задачу выиграть Кубок страны. Не понимаю истеричной реакции на поставленные задачи. Ничего сверхъестественного я не просил! Я не просил Олега Ивановича выиграть Кубок УЕФА или Лигу чемпионов. Задача ставится вполне по силам: после первого круга войти в пятерку и выиграть Кубок России. Дальше — бороться за чемпионство. Никто не мешал тренеру улучшить турнирную ситуацию. Еще два-три тура назад нам было по силам войти в пятерку по итогам первого круга. Вопрос по составу — вообще бред! Вы сегодня видели — это один из лучших составов в стране. Одна-две позиции хромают, но не настолько сильно. Ну а все эти заявления: мол, и народная команда, тут же собственный пятилетний контракт, и тут же отступные... Не вяжется все это. Свалил человек все в кучу. Одна проблема: а что дальше он будет говорить?

P . S .

Бывший пресс-атташе «Спартака» Алексей Зинин в интервью обозревателям «СЭ» Юрию Голышаку и Александру Кружкову так описывал состояние Романцева накануне резонансного заявления, которое и предопределило его судьбу в клубе:

— Олег Иванович позвонил в пятницу поздно вечером: «Мне надо встряхнуть команду перед финалом. Можешь собрать журналистов? Нужен широкий резонанс...» — «Завтра суббота. В воскресенье газеты не выходят. Я приглашу четыре телеканала. Сам подъеду на час раньше, и мы все обсудим».

— Догадывались, что он задумал?

— Предположений было два: отставка либо демарш.

— Почему так решили?

— Олег Иванович уже раза три пытался уйти. Каждый новый день в меняющемся «Спартаке» был ему в тягость. Дело, которое когда-то фанатично любил и был в нем гениален, превратилось для него в каторгу. Он перестал спать, выгорал эмоционально. Если душа не в порядке — организм начинает разваливаться. Мы все за него беспокоились.

— Что происходило на следующий день?

— Я приехал в Тарасовку. Олег Иванович показал написанный от руки текст заявления. Главный тезис: надо спасать «Спартак» от Червиченко. Я ответил: «Хотите знать, чем все закончится? Грандиозным скандалом и вашей отставкой. Нарушение корпоративной этики не прощают. Вполне возможно, в «Спартак» вы уже никогда не вернетесь».

— На что рассчитывал Романцев?

— По этическим причинам не вправе раскрывать то, как он обосновал свою позицию. Я приводил свои контрдоводы, предлагал стратегию по выходу из кризиса. В итоге Олег Иванович резюмировал: «Я уже принял решение и пойду до конца. Как будет — так будет». Когда Романцев твердо что-то для себя решает, его уже бульдозером не свернуть.

— Что же для Романцева стало последней каплей?

— Думаю, приближение финала Кубка. Он очень хотел завоевать трофей. Это был самый эмоциональный матч Олега Ивановича — из тех, что я видел. Когда все закончилось, он выглядел как человек, сбросивший с плеч тяжеленный рюкзак. По-моему, уходил уже с легким сердцем. Победителем!

Через несколько дней после финала Кубка России Олег Романцев покинул свой пост. Так завершилась эпоха.