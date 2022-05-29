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«Работа в «Спартаке» стала для Романцева каторгой. Но он уходил победителем». Последний трофей легенды

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
15 июня 2003 года. Москва. Олег Романцев и Сергей Павлов после победы «Спартака» в Кубке России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
В последний раз «Спартак» выигрывал Кубок России почти 20 лет назад — в июне 2003 года. Вспоминаем, как это было.

В Ростове-на-Дону был уже заказан праздничный салют

15 июня 2003 года
Финал Кубка России
«Спартак» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:0 (1:0)
Гол: Титов, 28.
«Спартак»: Зуев, Мойзес, Ващук, Луизао, Ковтун, Смирнов, Деменко, Баранов (Калиниченко, 83), Титов, Павленко, Павлюченко (Данишевский, 87)
«Ростов»: Близнюк, Бут, Крушчич, Микитин, Даценко, Осинов, Максимов, Акопянц (Хендрикс, 60), Кампамба, Каньенда, Адамов (Маслов, 45)

«Скажу вам по секрету. В Ростове-на-Дону заказан праздничный салют. Даже разработан маршрут проезда команды по городу с трофеем». Это слова комментатора финального матча Кубка России-2002/03 Владимира Маслаченко.

Несмотря на то что игра проходила в Москве, «Спартак» не считался фаворитом. К середине июня команда Олега Романцева в турнирной таблице чемпионата России делила с «Ротором» 12-13-е места... В 12 матчах были одержаны лишь три победы. А вот «Ростов» Сергея Балахнина замыкал первую пятерку.

— Уж не хотите ли сказать, что считали фаворитом «Ростов»? — спросили Егора Титова после матча.

— Если б только я так считал... Большинство так думало! «Ростов» сейчас в турнирной таблице чемпионата в пятерке, а мы — в конце таблицы. И это закономерно: у нас нет футбола, нет игры, нет голов.

Стартовые составы команд удивили сразу по нескольким причинам. У «Ростова» отсутствовал король «второго этажа» Маслов (Балахнин отдал предпочтение дуэту Адамов — Каньенда), а ворота «Спартака» защищал Зуев. Как выяснилось, основной голкипер красно-белых Абдельила Баги в дерби с «Локомотивом» повредил мениск и готовился к операции.

Помимо Зуева у спартаковцев по сравнению с матчем против «Локомотива» произошли изменения и в других линиях. В защите вместо Абрамидзе появился Ващук. Деменко укрепил середину поля, а залечивший травму Павленко вытеснил из состава Данишевского. Последнее не стало сюрпризом. Равно как и появление с первых минут в рядах «Ростова» Крушчича и Осинова, отбывших дисквалификацию.

БЕТСИТИ Кубок России. Финал
15 июн, 15:00. РЖД Арена (Москва)
Спартак
1:0
Ростов
Голы
Титов, 28 (1:0)
Спартак
Зуев Мойзес Ващук Луизау Ковтун Смирнов Деменко Баранов (Калиниченко, 83) Титов Павленко Павлюченко (Данишевский, 87)
Ростов
Близнюк Бут Крушчич Микитин Даценко Осинов Максимов Акопянц (Хендрикс, 60) Кампамба Каньенда Адамов (Маслов, 45)
Предупреждения
Павлюченко 50’  -  Близнюк 90+1’
Судьи
Егоров (Нижний Новгород)

Гол Титова. Три момента Павлюченко

В дебюте встречи «Спартак» смотрелся интереснее. Титов дирижировал атаками москвичей, Павленко и Павлюченко также были весьма заметными фигурами на поле. Но первый опасный момент остался за дончанами. Шустрый Акопянц навесил с левого фланга, и Адамов, опередивший Мойзеса, головой бил в дальний угол — мимо створа. А буквально через минуту ростовчане должны были открывать счет. Баранов в безобидной ситуации потерял мяч в центре поля. Последовала длинная передача на Каньенду. Луизау поскользнулся, и пас дошел до адресата. Африканский форвард выскочил один на один с Зуевым, но переиграть голкипера не сумел.

«Ростов» перехватил инициативу. Другой африканский легионер — Кампамба — постоянно напрягал спартаковских защитников.

«Спартак» перетерпел и ответил классной голевой атакой. Деменко выполнил диагональ на левый фланг. Павлюченко здорово навесил в штрафную, где Титов оказался расторопнее двух соперников и головой пробил точно в дальний угол — 1:0. И тут же подопечные Романцева могли отправлять дончан в нокаут. Баранов вывел Павлюченко один на один с Близнюком, но форвард перебросил и голкипера, и ворота.

Связка Баранов — Павлюченко сработала еще раз непосредственно перед перерывом. Вновь нападающий был выведен на ударную позицию и опять простил дончан, не выцелив в ближний угол. А едва начался второй тайм, Павлюченко не реализовал свой третий момент за игру.

Игроки &quot;Спартака&quot; после победы в Кубке России в 2003 году. Луч света в темном царстве. Как «Спартак» брал Кубок России-2003

«Зуев! Без комментариев. Я вас прошу... Лично. Нам было о чем помолчать...»

Упущенные шансы вполне могли аукнуться красно-белым. Кампамба на скорости прошел Ващука и на исполнение бил в дальний угол — мимо. Позже Зуев ошибся на выходе, не дотянулся до мяча, и Максимов не попал в пустые ворота.

«Ая-я-яй... Зуев! Не могу... Когда я вижу такие моменты... Удар от ворот. Без комментариев. Я вас прошу. Лично... Вам же все понятно. Нам было о чем помолчать», — пытался сдержать свои эмоции в эфире Маслаченко.

Однако именно Зуев стал главным героем концовки встречи, а может быть, и всего финала. Шла уже первая компенсированная минута. Осинов выполнил навесную передачу на Маслова, мяч после удара которого попал в Ващука и отскочил к Максимову. Тот бил с двух метров, но выскочивший из ворот Зуев отвел угрозу. Финальный свисток возвестил о победе красно-белых. Это был последний трофей Олега Романцева.

— Лучший игрок матча, наверное, Зуев, — сказал Титов после игры. — Вытащил два мертвых мяча. Особенно на 90-й минуте. А то было бы 1:1 и неизвестно, как бы все закончилось. Спасибо ему за это!

— Я очень впечатлительный, восприимчивый человек, — это уже комментарий самого Зуева. — Когда перед финалом представлял, что, возможно, выиграем, я, правда, чуть не расплакался...

— Несколько раз сегодня реально выручили команду.

— Ну так... Попало в меня, отскочило.

Николай Старостин и&nbsp;Олег Романцев. «Старостин принес газету: «Вредительство! Нас хвалят враги!» Романцев — к 100-летию «Спартака»

Заявление Романцева

В победной раздевалке Павленко с таким вдохновением откупоривал бутылки и устраивал дождь, что Романцев воскликнул: «Саша, его же пить надо!» Кубок наполнили шампанским в несколько рук очень быстро. «Сначала пусть пьют игроки», — прокричал Романцев в ответ на предложение пригубить из заветного трофея. Право сделать первый глоток единогласно предоставили Титову.

— Рома, как тебе Кубок, хорош? — смеялся Романцев, глядя на Павлюченко. — А ведь еще есть медали чемпионата, олимпийские, чемпионата мира...

Но болельщики и специалисты обсуждали не столько триумф красно-белых, сколько гадали о судьбе главного тренера команды.

За день до финала Романцев сделал в Тарасовке заявление для прессы, в котором подверг критике руководство клуба.

«На фоне последних выступлений «Спартака» все чаще в средствах массовой информации появляются слухи о моем возможном уходе из команды. В данный момент это было бы самым легким для меня решением. Но я чувствую ответственность за судьбу «Спартака» и прилагаю все силы, чтобы вывести команду из сложной, почти критической ситуации. Выиграв девять чемпионатов России и завоевав несколько раз Кубок страны, «Спартак» всегда останавливался в полушаге от чего-то серьезного. Мы были в полуфинале всех европейских турниров, но болельщики справедливо хотели от команды большего. Для того чтобы выигрывать что-то серьезное в Европе, «Спартаку» не хватало самой малости, а может быть, самого главного — хорошего и правильного финансирования. К сожалению, надежды, что с приходом нового руководителя в клуб можно будет создать команду европейского уровня, не оправдались. «Спартак» потерял почти все свои позиции как в футбольном плане, так и в организационном. Выход я вижу только один: надо вернуться к недавним добрым временам, когда в клубе каждый занимался своим делом и именно за это дело отвечал.

«Спартак» — это команда не Старостина, Нетто, Симоняна и тем более не Романцева. «Спартак» — это народная команда. Судьбу этой команды должен определять народ, а не амбиции нескольких людей. Думаю, все спартаковцы готовы ответить на любые вопросы по поводу ситуации в команде. Времена сейчас тяжелые, но мы помним и другие времена, когда «Спартак» вылетел в первую лигу. Тогда болельщики объединились, искренне поддерживали команду. И «Спартак» начал играть хорошо, вышел в высшую лигу и стал чемпионом. Все это благодаря тому, что мы летели на крыльях болельщиков. Может быть, сейчас тоже стоит попробовать так же".

Паоло Ваноли. «Матч «Спартака» с «Крыльями» показал: Ваноли — не главный тренер». Мнение Червиченко

Ответ Червиченко

Червиченко молчать не стал и дал интервью «СЭ» после матча с «Ростовом».

— Трудно представить, что после такого заявления вы будете работать вместе...

— Мне тоже. Как думаете, кто уйдет?

— Ваши ближайшие шаги?

— Я обзвонил всех акционеров клуба, переговорил со всеми директорами. Система управления такова, что у нас семь директоров и акционеры. Пригласил их на совещание по поводу заявления Романцева. Это совещание проведем в понедельник или во вторник. По результатам корпоративных обсуждений вынесем решение, которое не собираемся скрывать. Вопрос, собственно, один: человек сделал первый шаг с выносом и вывешиванием... Ничего конкретного и членораздельного. А лично мне есть что сказать. Тем же болельщикам, которые кричат, что руководство должно уходить. Если я им начну рассказывать, что в клубе творилось, если расскажу, с чем не согласен Олег Иванович и остальные, — эти болельщики очень удивятся! Главный тренер — маленькое олицетворение Бога на Земле. Ему нельзя ничего сказать, его нельзя ничем тронуть, он святой. Почему — непонятно. Например, не понимаю, почему я как руководитель не могу высказать тренеру свои претензии по поводу 13-го места команды. Не понимаю, почему не должен тренеру ставить задачу выиграть Кубок страны. Не понимаю истеричной реакции на поставленные задачи. Ничего сверхъестественного я не просил! Я не просил Олега Ивановича выиграть Кубок УЕФА или Лигу чемпионов. Задача ставится вполне по силам: после первого круга войти в пятерку и выиграть Кубок России. Дальше — бороться за чемпионство. Никто не мешал тренеру улучшить турнирную ситуацию. Еще два-три тура назад нам было по силам войти в пятерку по итогам первого круга. Вопрос по составу — вообще бред! Вы сегодня видели — это один из лучших составов в стране. Одна-две позиции хромают, но не настолько сильно. Ну а все эти заявления: мол, и народная команда, тут же собственный пятилетний контракт, и тут же отступные... Не вяжется все это. Свалил человек все в кучу. Одна проблема: а что дальше он будет говорить?

2000 год. Алексей ЗИНИН и Дмитрий АЛЕНИЧЕВ. Алексей Зинин: «Гвардьола сказал: «Плохой человек не может ходить за грибами»

P.S.

Бывший пресс-атташе «Спартака» Алексей Зинин в интервью обозревателям «СЭ» Юрию Голышаку и Александру Кружкову так описывал состояние Романцева накануне резонансного заявления, которое и предопределило его судьбу в клубе:

— Олег Иванович позвонил в пятницу поздно вечером: «Мне надо встряхнуть команду перед финалом. Можешь собрать журналистов? Нужен широкий резонанс...» — «Завтра суббота. В воскресенье газеты не выходят. Я приглашу четыре телеканала. Сам подъеду на час раньше, и мы все обсудим».

— Догадывались, что он задумал?

— Предположений было два: отставка либо демарш.

— Почему так решили?

— Олег Иванович уже раза три пытался уйти. Каждый новый день в меняющемся «Спартаке» был ему в тягость. Дело, которое когда-то фанатично любил и был в нем гениален, превратилось для него в каторгу. Он перестал спать, выгорал эмоционально. Если душа не в порядке — организм начинает разваливаться. Мы все за него беспокоились.

— Что происходило на следующий день?

— Я приехал в Тарасовку. Олег Иванович показал написанный от руки текст заявления. Главный тезис: надо спасать «Спартак» от Червиченко. Я ответил: «Хотите знать, чем все закончится? Грандиозным скандалом и вашей отставкой. Нарушение корпоративной этики не прощают. Вполне возможно, в «Спартак» вы уже никогда не вернетесь».

— На что рассчитывал Романцев?

— По этическим причинам не вправе раскрывать то, как он обосновал свою позицию. Я приводил свои контрдоводы, предлагал стратегию по выходу из кризиса. В итоге Олег Иванович резюмировал: «Я уже принял решение и пойду до конца. Как будет — так будет». Когда Романцев твердо что-то для себя решает, его уже бульдозером не свернуть.

— Что же для Романцева стало последней каплей?

— Думаю, приближение финала Кубка. Он очень хотел завоевать трофей. Это был самый эмоциональный матч Олега Ивановича — из тех, что я видел. Когда все закончилось, он выглядел как человек, сбросивший с плеч тяжеленный рюкзак. По-моему, уходил уже с легким сердцем. Победителем!

Через несколько дней после финала Кубка России Олег Романцев покинул свой пост. Так завершилась эпоха.

Егор Титов
Олег Романцев
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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