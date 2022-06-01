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Звезда «Ротора» 90-х Беркетов умер в 46 лет: игрок с шикарными данными не реализовал себя полностью

Экс-президент «Ротора» вспомнил, каким был Александр Беркетов
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Беркетов.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Александр Беркетов.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
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Монолог Владимира Горюнова.

В среду, 1 июня, ушел из жизни бывший защитник «Ротора», ЦСКА и молодежной сборной России Александр Беркетов. Ему было всего 46 лет. Мы попросили вспомнить, каким был Беркетов, бывшего президента волгоградского клуба Владимира Горюнова.

— Да, мне вот как раз до вас человек позвонил, сообщил... — вздохнул Горюнов. — Я же его нянчил! Саша пришел в «Ротор» еще мальчиком, с юных лет был в системе клуба. Довольно ершистый парень такой. Мы на базе иногда занимались общественно-полезным трудом. И вот как-то привезли картофель. Надо было машину разгрузить. А он такой: «Я в грузчики не нанимался, пришел сюда в футбол играть». Отвечаю ему: «Ну хорошо — иди играй». На следующий день Сашка подбегает: «А где машина? Я один готов все сделать!» (Смеется.)

30&nbsp;сентября 2001 года. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 6:1. Павел Садырин. «Он до последнего надеялся, что поправится. Никогда не унывал». Последняя осень Павла Садырина

Он был человечный, понимаете? Может быть, его там кто-то и подбивал на какие-то нехорошие дела, связанные с режимом... Но Сашка точно не подлец. Я ему дал двухкомнатную квартиру, машину — «фольксваген». Контракты он со мной подписывал не глядя. Чистый лист. Знал, что Сашка меня не обманет, и я был с ним честен. При этом Беркет — очень доверчивый парень. Но, повторюсь, не подлец!

Мне вот человек позвонил, сообщил о его смерти и расплакался в трубку... И мне так горько стало на душе. Сразу вспомнил наши славные времена в «Роторе». Сашка однозначно вписал свое имя в те успехи волгоградского футбола. Очень серьезный игрок. Тонкий такой, с пониманием. Мог выкатить такую передачу Веретенникову, что тот левой махнет — гол. Чувствовал партнеров, поле. Мог что-то этакое придумать, будучи защитником.

Александр Беркетов. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Александр Беркетов.
Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Порядочный парень, преданный Волгограду. Следил за собой. Красиво одевался. Очень вежливый. Его обожали у нас. И игроки, и административный персонал. Повара в нем вообще души не чаяли. Он как ни зайдет в столовую: «Санек, вот тебе самый вкусный кусок!» (Смеется.) Шоферы наши его любили, все время звали его: «Беркет, ты куда?» А он простой в общении. Мог спокойно посидеть поговорить с рабочими базы. У него не было такого: «Я вот футболист «Ротора», а ты кто такой»? Ни грамма заносчивости!

Увы, не смог себя полностью реализовать. Данные-то были шикарные, а главное, он понимал, когда обострить, когда выдать пас, начать атаку. Тонкий игрок... В коллективе его сильно уважали.

Матчи «Ротора» против «МЮ»? Да, Сашка там прикрыл Энди Коула... Было дело. Но от него и в России многим нападающим доставалось. Не каждый мог его пройти. Поверьте, очень серьезный футболист! До сих пор вспоминаю, как он выкатывал мячи Веретенникову под левую ногу... Эх, Сашка, Сашка...

Если бы в 1997 году в Волгоградской области не сменилась власть, мы бы стали чемпионами до последнего тура, в котором уступили «Спартаку». И вот тогда бы Беркет играл бы в первой сборной страны. Даже не сомневаюсь в этом. Он уже дозревал до такого уровня.

В&nbsp;1996-м году &laquo;Ротор&raquo; проиграл чемпионскую гонку &laquo;Спартаку&raquo;. «Товарищ с флагом на линии был пьян!» Засуживали ли «Ротор» в золотой гонке-96?

Мог ли Саня уехать в Европу? По-моему, нет. Беркет — этакий русак. Его не манили огни Парижа. Ему все нравилось здесь. Никуда особо не рвался. Абсолютно наш волгоградский парнишка.

В последний раз видел его не так давно. Он еще голову повесил: «Дмитриевич, вы в свое время что-то там про меня сказали...» Я ему: «Сань, заканчивай, а? Это вы по молодости обижаетесь, а потом уже понимаете, что где-то были не правы. Ничего страшного... Надо дальше жить и поднимать наш волгоградский футбол, который потерял свое лицо».

Увы, Сашка уже не поднимет... Он же с ребятишками возился, тренировал их. Сам мог им что-то показать, рассказать. У него получалось...

Александр Беркетов
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ротор
ФК ЦСКА (Москва)
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Сезон ЦСКА: от надежды до разочарования. Команду ждут новый тренер и очередная перезагрузка?
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И В Н П +/- О
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
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Гжегож Крыховяк

Краснодар

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