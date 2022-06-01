Звезда «Ротора» 90-х Беркетов умер в 46 лет: игрок с шикарными данными не реализовал себя полностью
В среду, 1 июня, ушел из жизни бывший защитник «Ротора», ЦСКА и молодежной сборной России Александр Беркетов. Ему было всего 46 лет. Мы попросили вспомнить, каким был Беркетов, бывшего президента волгоградского клуба Владимира Горюнова.
— Да, мне вот как раз до вас человек позвонил, сообщил... — вздохнул Горюнов. — Я же его нянчил! Саша пришел в «Ротор» еще мальчиком, с юных лет был в системе клуба. Довольно ершистый парень такой. Мы на базе иногда занимались общественно-полезным трудом. И вот как-то привезли картофель. Надо было машину разгрузить. А он такой: «Я в грузчики не нанимался, пришел сюда в футбол играть». Отвечаю ему: «Ну хорошо — иди играй». На следующий день Сашка подбегает: «А где машина? Я один готов все сделать!» (Смеется.)
Он был человечный, понимаете? Может быть, его там кто-то и подбивал на какие-то нехорошие дела, связанные с режимом... Но Сашка точно не подлец. Я ему дал двухкомнатную квартиру, машину — «фольксваген». Контракты он со мной подписывал не глядя. Чистый лист. Знал, что Сашка меня не обманет, и я был с ним честен. При этом Беркет — очень доверчивый парень. Но, повторюсь, не подлец!
Мне вот человек позвонил, сообщил о его смерти и расплакался в трубку... И мне так горько стало на душе. Сразу вспомнил наши славные времена в «Роторе». Сашка однозначно вписал свое имя в те успехи волгоградского футбола. Очень серьезный игрок. Тонкий такой, с пониманием. Мог выкатить такую передачу Веретенникову, что тот левой махнет — гол. Чувствовал партнеров, поле. Мог что-то этакое придумать, будучи защитником.
Порядочный парень, преданный Волгограду. Следил за собой. Красиво одевался. Очень вежливый. Его обожали у нас. И игроки, и административный персонал. Повара в нем вообще души не чаяли. Он как ни зайдет в столовую: «Санек, вот тебе самый вкусный кусок!» (Смеется.) Шоферы наши его любили, все время звали его: «Беркет, ты куда?» А он простой в общении. Мог спокойно посидеть поговорить с рабочими базы. У него не было такого: «Я вот футболист «Ротора», а ты кто такой»? Ни грамма заносчивости!
Увы, не смог себя полностью реализовать. Данные-то были шикарные, а главное, он понимал, когда обострить, когда выдать пас, начать атаку. Тонкий игрок... В коллективе его сильно уважали.
Матчи «Ротора» против «МЮ»? Да, Сашка там прикрыл Энди Коула... Было дело. Но от него и в России многим нападающим доставалось. Не каждый мог его пройти. Поверьте, очень серьезный футболист! До сих пор вспоминаю, как он выкатывал мячи Веретенникову под левую ногу... Эх, Сашка, Сашка...
Если бы в 1997 году в Волгоградской области не сменилась власть, мы бы стали чемпионами до последнего тура, в котором уступили «Спартаку». И вот тогда бы Беркет играл бы в первой сборной страны. Даже не сомневаюсь в этом. Он уже дозревал до такого уровня.
Мог ли Саня уехать в Европу? По-моему, нет. Беркет — этакий русак. Его не манили огни Парижа. Ему все нравилось здесь. Никуда особо не рвался. Абсолютно наш волгоградский парнишка.
В последний раз видел его не так давно. Он еще голову повесил: «Дмитриевич, вы в свое время что-то там про меня сказали...» Я ему: «Сань, заканчивай, а? Это вы по молодости обижаетесь, а потом уже понимаете, что где-то были не правы. Ничего страшного... Надо дальше жить и поднимать наш волгоградский футбол, который потерял свое лицо».
Увы, Сашка уже не поднимет... Он же с ребятишками возился, тренировал их. Сам мог им что-то показать, рассказать. У него получалось...
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0