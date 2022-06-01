Звезда «Ротора» 90-х Беркетов умер в 46 лет: игрок с шикарными данными не реализовал себя полностью

Монолог Владимира Горюнова.

В среду, 1 июня, ушел из жизни бывший защитник «Ротора», ЦСКА и молодежной сборной России Александр Беркетов. Ему было всего 46 лет. Мы попросили вспомнить, каким был Беркетов, бывшего президента волгоградского клуба Владимира Горюнова.

— Да, мне вот как раз до вас человек позвонил, сообщил... — вздохнул Горюнов. — Я же его нянчил! Саша пришел в «Ротор» еще мальчиком, с юных лет был в системе клуба. Довольно ершистый парень такой. Мы на базе иногда занимались общественно-полезным трудом. И вот как-то привезли картофель. Надо было машину разгрузить. А он такой: «Я в грузчики не нанимался, пришел сюда в футбол играть». Отвечаю ему: «Ну хорошо — иди играй». На следующий день Сашка подбегает: «А где машина? Я один готов все сделать!» (Смеется.)

Он был человечный, понимаете? Может быть, его там кто-то и подбивал на какие-то нехорошие дела, связанные с режимом... Но Сашка точно не подлец. Я ему дал двухкомнатную квартиру, машину — «фольксваген». Контракты он со мной подписывал не глядя. Чистый лист. Знал, что Сашка меня не обманет, и я был с ним честен. При этом Беркет — очень доверчивый парень. Но, повторюсь, не подлец!

Мне вот человек позвонил, сообщил о его смерти и расплакался в трубку... И мне так горько стало на душе. Сразу вспомнил наши славные времена в «Роторе». Сашка однозначно вписал свое имя в те успехи волгоградского футбола. Очень серьезный игрок. Тонкий такой, с пониманием. Мог выкатить такую передачу Веретенникову, что тот левой махнет — гол. Чувствовал партнеров, поле. Мог что-то этакое придумать, будучи защитником.

Александр Беркетов. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Порядочный парень, преданный Волгограду. Следил за собой. Красиво одевался. Очень вежливый. Его обожали у нас. И игроки, и административный персонал. Повара в нем вообще души не чаяли. Он как ни зайдет в столовую: «Санек, вот тебе самый вкусный кусок!» (Смеется.) Шоферы наши его любили, все время звали его: «Беркет, ты куда?» А он простой в общении. Мог спокойно посидеть поговорить с рабочими базы. У него не было такого: «Я вот футболист «Ротора», а ты кто такой»? Ни грамма заносчивости!

Увы, не смог себя полностью реализовать. Данные-то были шикарные, а главное, он понимал, когда обострить, когда выдать пас, начать атаку. Тонкий игрок... В коллективе его сильно уважали.

Матчи «Ротора» против «МЮ»? Да, Сашка там прикрыл Энди Коула... Было дело. Но от него и в России многим нападающим доставалось. Не каждый мог его пройти. Поверьте, очень серьезный футболист! До сих пор вспоминаю, как он выкатывал мячи Веретенникову под левую ногу... Эх, Сашка, Сашка...

Если бы в 1997 году в Волгоградской области не сменилась власть, мы бы стали чемпионами до последнего тура, в котором уступили «Спартаку». И вот тогда бы Беркет играл бы в первой сборной страны. Даже не сомневаюсь в этом. Он уже дозревал до такого уровня.

Мог ли Саня уехать в Европу? По-моему, нет. Беркет — этакий русак. Его не манили огни Парижа. Ему все нравилось здесь. Никуда особо не рвался. Абсолютно наш волгоградский парнишка.

В последний раз видел его не так давно. Он еще голову повесил: «Дмитриевич, вы в свое время что-то там про меня сказали...» Я ему: «Сань, заканчивай, а? Это вы по молодости обижаетесь, а потом уже понимаете, что где-то были не правы. Ничего страшного... Надо дальше жить и поднимать наш волгоградский футбол, который потерял свое лицо».

Увы, Сашка уже не поднимет... Он же с ребятишками возился, тренировал их. Сам мог им что-то показать, рассказать. У него получалось...