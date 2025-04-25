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ЦСКА готовится обогнать «Спартак», «Динамо» — остановить «Зенит». Не тур, а какой-то праздник!

«Спартак» сыграет с ЦСКА в 26-м туре РПЛ, «Динамо» — с «Зенитом»
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
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Футболисты в матче Игорь Дивеев и Манфред Угальде борются за мяч в матче ЦСКА — «Спартак» (0:2). 2 ноября 2024 года. Москва
Игорь Дивеев и Манфред Угальде борются за мяч в матче ЦСКА — «Спартак» (0:2). 2 ноября 2024 года. Москва.
Фото Федор Успенский
Чего мы ждем в РПЛ на этих выходных.

«Динамо» Мх — «Краснодар»: неприятные воспоминания лидера таблицы

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
25 апреля, 19:30. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Краснодар

На весеннем отрезке новичок РПЛ уже повлиял на расклады в чемпионской гонке — в первом после рестарта туре махачкалинское «Динамо» отняло очки у «Локомотива» (1:1) и запустило его падение (в шести последующих турах железнодорожники одержали всего две победы и распрощались с золотыми амбициями), а пару недель назад сенсационно обыграло «Спартак» в Москве (2:1), больно ударив по самолюбию красно-белых. Сейчас у дагестанского коллектива есть еще одна возможность во всеуслышание заявить о себе — впереди встреча с лидером таблицы «Краснодаром».

Болельщики «быков» вряд ли хотят вспоминать матч в первом круге. Игра завершилась со счетом 0:0, но и «баранки» на табло можно было считать удачей, так как андердог смотрелся цельно и остро, в то время как хозяева действовали чересчур суетливо.

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Но старт сезона у «Краснодара» в целом вышел нервный и неровный. Зато весенний отрезок, за исключением выезда в Санкт-Петербург, команда Мурада Мусаева пока смело может заносить себе в актив. Осечка с «Зенитом» не расклеила коллектив, а наоборот, заставила собраться. В прошлом туре «быки» дожали «Ахмат» в концовке и теперь с оптимизмом смотрят в будущее. Отбыли дисквалификацию Черников и Оласа, потому Мусаеву будет из кого выбирать. А вот Хасанби Биджиеву придется обходиться без ряда травмированных и дисквалифицированных игроков стартовой обоймы.

Но расслабляться «Краснодару» точно нельзя — «Динамо» традиционно неуступчиво на своем поле, плюс еще полностью не обезопасило себя от вылета, потому в Каспийске отдаст все силы.

«Динамо» — «Зенит»: ждем минимум четыре гола?

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
26 апреля, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Зенит

В этой встрече мы вправе ожидать самый открытый и в чем-то даже бесшабашный футбол во всем туре. Как-никак встречаются две самые результативные команды лиги!

И дело не только в этом. «Зенит» всего на два очка отстает от «Краснодара», но и это отрыв, который нужно сокращать. А значит, надо играть на победу. «Динамо» же оголтело несется вперед по умолчанию — забивает много, однако и пропускает достаточно. Победа над действующим чемпионом может подарить бело-голубым надежду на попадание в тройку. Это официальная задача на сезон. В случае победы отставание от «Зенита» сократится до четырех очков — отыграть такое за четыре тура будет очень сложно, но вполне возможно.

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Конечно же, «Динамо» будет делать ставку на атаку. В отсутствие Тюкавина внимание к себе притягивает Ярослав Гладышев, у которого четыре гола и три результативные передачи за семь матчей на весеннем отрезке. Забивать придется, и, очень вероятно, что более одного мяча, так как оборона, особенно в последнее время, смотрится очень уязвимо — динамовцы обороняются высоко и далеко не всегда согласованно действуют на своей половине поля. Отсюда и 29 пропущенных мячей — гораздо больше, чем у других команд из топ-5. Хотя, возможно, тут сказывается усталость из-за энергозатратного футбола, который ставит чешский тренер.

Футболист «Динамо» Ярослав Гладышев
Ярослав Гладышев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Но и у «Зенита» ведь все негладко. Со скандальными «Химками» выжали минимальную победу, в матчах со «Спартаком» и «Локомотивом» смотрелись беззубо. Но сейчас питерцы как будто выходят на проектную мощность — все больше качественных комбинаций в центре поля, все чаще забивает Лусиано, все сильнее Луис Энрике оказывает влияние на результат. Так что ждем сшибку двух всадников с открытыми забралами. В конце концов, за пять предыдущих матчей между этими командами не было зафиксировано ни одной ничьей.

«Спартак» — ЦСКА: важнейшее дерби последних лет

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
26 апреля, 19:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА

Понятно, почему раскуплены все билеты. Московское дерби — это не просто неотъемлемая деталь российского футбола, а уже часть культурного кода, которая ушла в народный фольклор. Смотреть такое обязательно, тем более тут не просто голая вывеска. Тяжело вспомнить, когда встреча «Спартака» и ЦСКА носила настолько принципиальный с точки зрения турнирных раскладов характер. Обе команды в чемпионской гонке, обеим кровь из носу надо побеждать, чтобы не отпустить далеко лидеров, обе показывают яркий и привлекательный футбол. Полный комплект поводов включить трансляцию.

«Краснодар», понятное дело, настроен на победу над махачкалинским «Динамо», и, если она будет добыта, расклад для московских грандов окажется простым, но жестким: для сохранения реальных шансов на чемпионство в дерби необходимо будет побеждать. В обязательном порядке.

У кого больше шансов — вопрос спорный. «Спартак» — более яркая атакующая команда, одна из самых доминирующих в лиге. Но последние недели показали, что красно-белые способны придумывать себе проблемы на ровном месте. «Динамо» Мх и «Акрон» на бумаге должны были стать поставщиками шести очков. На деле же «Спартак» набрал три и то за счет бешеного камбэка с 0:2. Нападение у Станковича действительно внушает, но наказывать за регулярные помарки в обороне защитников его команды можно и нужно.

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ЦСКА в свою очередь таким парадом в передней линии похвастать не может, но у армейцев есть одно важное качество, которое прикрывает проблему класса стартового состава. Это спокойствие — приобретенная по весне черта, сильно подсобившая со скачком в турнирной таблице. Даже как-то непривычно, что ЦСКА претендует на золото — в подобном контексте о нем в этом сезоне почти не говорили. Оказывается, зря.

Футболисты ЦСКА празднут гол вматче против «Динамо»
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Красно-синие уверенно чувствуют себя на каждой стадии игры. Они не стремятся к постоянному доминированию, по проценту владения команда Николича всего пятая в лиге вместе с «Ростовом». Но в матче со «Спартаком» это точно не будет проблемой. Скорее, наоборот! Вероятно, гости отдадут мяч, но окажутся в комфортной стихии, когда можно жалить оппонента контрвыпадами. За исключением Акинфеева, у ЦСКА нет суперзвезд (помним про Пьянича, но это далеко не лучшая его версия), однако Николич умело ротирует состав и за счет свежести и непредсказуемости постоянно придумывает что-то интересное. Потому тактическая дуэль двух сербских тренеров обещает стать поистине захватывающей. И это будет лишь одной из граней матча, который не умещается в формат стандартного дерби.

«Ростов» — «Локомотив»: команда Галактионова еще не вышла из кризиса

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
26 апреля, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Локомотив

«Локо» уже давно за чемпионство не борется — вскарабкаться бы повыше в турнирной таблице, чтобы сгладить впечатление от неоднозначного сезона. На прошлой неделе красно-зеленые одержали первую победу за четыре тура, разгромив «Пари НН» (и то реализовали преимущество после раннего удаления Каккоева). Сейчас же соперник ждет куда более мастеровитый, к тому же придется проделать тяжелый путь в Ростов на поезде. Рано говорить о том, что «Локомотив» вышел из кризиса — команда по-прежнему очень зависит от Батракова. Снизойдет на парня очередное озарение — можно рассчитывать на положительный исход. Если нет — придется терпеть и выжимать из себя все соки.

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Очевидно, «Локомотиву» потребуется усиление летом, но пока нужно выезжать на собственных ресурсах. И ничего в этом такого нет — «Ростов» живет в подобном ключе уже давно. К тому же южане понесли серьезные потери — окончательно ушел в сборную Валерий Карпин, Данил Глебов уехал в «Динамо», а еще в прошлом туре потерял сознание основной вратарь Рустам Ятимов — получил сотрясение мозга и не факт, что выйдет на игру с «Локо».

Вратарь «Ростова» Рустам Ятимов
Рустам Ятимов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Ростов» в этом сезоне уже ни на что не претендует, потому Джонатан Альба может смело экспериментировать с прицелом уже на следующую кампанию. А гипотетическая победа над статусным соперником станет лишним плюсиком к пока небогатой биографии испанского тренера.

«Пари НН» — «Ахмат»: важнейший этап борьбы за выживание

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
26 апреля, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Ахмат

Неочевидный с точки зрения рядового зрителя, но очень интересный в плане турнирной интриги матч. «Ахмат» и «Пари НН» идут в зоне стыков, и в любой момент ситуация из горячей может превратиться в катастрофическую. У грозненцев положение полегче — они на три очка опережают команду Гончаренко и на фоне раздрая в «Химках» собираются заскочить повыше, застолбив себе место в РПЛ на следующий сезон. Для этого надо набирать как можно больше очков с равными соперниками, ведь в следующем туре предстоит матч с ЦСКА, заключительном — выезд к «Зениту». В обоих случаях легко проиграть, потому «Ахмату» точно не помешает победа над прямым конкурентом здесь и сейчас. Правда, с голами у команды из Грозного туго, забивает она редко.

Только если у «Ахмата» в нападении идет туго, то у «Пари НН» не прет от слова совсем. Пять поражений в семи матчах весны в РПЛ, за тот же отрезок — всего четыре гола. Кошмар! Если так пойдет дальше, нижегородцы легко уже в ближайшее время могут слететь в зону прямого вылета — в спину дышит «Оренбург».

Это особо щепетильный момент для Виктора Гончаренко. В прошлом сезоне он вылетел из РПЛ с «Уралом» (хотя формально был отправлен в отставку до ответного стыкового матча против «Акрона»), сейчас же может провалиться в ФНЛ уже у руля другой команды. Пока не видно, за счет какого ресурса «Пари НН» собирается спасаться. Пока все идет к тому, что Гончаренко снова прочувствует на себе всю хтонь матчей на вылет.

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ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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«Краснодар» шикарно заработает на партнерстве с маркетплейсом: почти два миллиарда рублей за четыре года

Кто выиграет чемпионскую гонку в РПЛ? Прогнозы авторов «СЭ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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30 тур
25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 - : -
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 - : -
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 - : -
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 23 1 7
Никита Каккоев

Никита Каккоев

Пари Нижний Новгород

 22 1 6
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