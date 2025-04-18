«Краснодар», «Зенит», «Спартак», ЦСКА в цифрах: у кого лучше атака, у кого оборона
Чемпионская интрига РПЛ ничуть не уступает по накалу прошлому сезону и пока даже превосходит его. За шесть туров до конца четыре команды находятся в пяти очках друг от друга. «Краснодар» лидирует, но его шансы пошатнулись после разгрома от поджимающего «Зенита». Еще ненамного отстают «Спартак» и ЦСКА. Эти команды — главные соискатели титула.
Как мы увидели в прошлом сезоне, судьбу титула может решить один эпизод. Причем эпизод, совсем не вытекающий из статистики или логики. Взять золотой гол Артура: бразилец не был хорош весной, а Песьяков не привозил. Но именно этот момент стал решающим в чемпионской гонке.
Однако до этого был целый сезон, в котором команды пытались добиться побед через игру на поле. Все — по-разному. Статистика отражает и задумки, и результат стараний, позволяет взглянуть на особенности, сильные и слабые стороны команд. И даже чуть-чуть спрогнозировать возможный исход гонки.
Эффективность: «Краснодар» генерирует максимум угрозы, «Зенит» лучше реализует
По атакующим показателям явного лидера нет: конкуренты обгоняют друг друга в разных строках. «Краснодар» насоздавал больше всех xG и вырвался вперед по среднему xG-весу удара (0,13) — команда бьет реже конкурентов, но опаснее.
У «Зенита» с отрывом лучшая конвертация ударов в голы в лиге — забили почти на 10 мячей больше ожидаемого. Во многом благодаря реализации Глушенкова, Мостового и Лусиано — эти трое имели моментов на 10,68 xG, а забили 25 мячей.
Парадокс: «Зенит» отстает по xG, но сильно лидирует по голевым моментам. Дело в том, что РУСТАТ засчитывает за голевые шансы не только удары, но и ситуации, когда мяч был в непосредственной близости от ворот, но до удара не дошло. Например, заблокированный прострел из штрафной во вратарскую.
«Спартак» — с отрывом лучший по количеству ударов, но наиболее сбалансированные показатели у «Краснодара». Команда Мусаева одинаково сильна и в генерации моментов, и в их реализации.
А вот ЦСКА по атакующим показателям серьезно отстает от конкурентов. Козырем команды Марко Николича является оборона, а в нападении просто не хватает качественных исполнителей, которые будут не только реализовывать, но и создавать много голевых моментов. Это к вопросу о ресурсах.
У «Спартака» лучшая оборона и сильнейший прессинг, ЦСКА хорош в обороне
«Краснодар» и «Зенит» впереди по пропущенным мячам, но по допущенным моментам «Спартак» лидирует во всей лиге. Более того, москвичи пропустили больше, чем должны были. Цифры намекают: Максименко спасает хуже Агкацева, Акинфеева и Латышонка. Об этом говорит и солидная разница в проценте сейвов.
«Спартак» обеспечивает силу обороны благодаря хорошему проценту выигранных единоборств и супероружию — командному прессингу. Станкович с первых матчей сделал ставку на мощное давление и к 10-му туру вывел команду в лидеры по интенсивности прессинга. В среднем «Спартак» позволяет сопернику сделать лишь шесть передач без сопротивления.
Красно-белые с отрывом лидируют и по количеству прессинг-действий, и по их успешности. Отдельно впечатляют возвраты мяча за 10 секунд и на половине соперника. Отличительная черта команды — контрпрессинг, благодаря которому игрокам удается быстро возвращать владение и атаковать волнами, не давая оппоненту передышки.
У ЦСКА в свою очередь качественные цифры по допущенным у своих ворот моментам — у них лучший xGA (допущенные xG) после «Спартака», меньше всех вместе с «Зенитом» пропущенных мячей (по 16). Хотя в плане прессинга армейцы не так активны.
«Краснодар» верит в комбинации, «Спартак» надеется на дриблинг, «Зенит» — на реализацию
Все четыре команды любят контролировать мяч, но в этой фазе у них есть стилистические и качественные отличия. «Спартак» больше конкурентов рассчитывает на дриблинг своих лидеров — в частности Барко, Маркиньоса и Бонгонды. «Краснодар» намного медленнее доходит до финальной трети, часто владея мячом в середине поля. ЦСКА почти не полагается на обводки, но все-таки эффективно проникает в штрафную. А «Зенит» меньше всех теряет мяч.
Да, все это лишь цифры. Но судьбу чемпионства может решить любая маленькая деталь. Кто допрессингует в моменте, кто найдет коридор для паса в штрафную, кто ошибется в обороне. Любой момент может повлиять на конкретный матч и исход чемпионской гонки. Ну а статистика говорит — в этом чемпионате есть более яркие претенденты на титул, есть похладнокровнее. Но одно можно с уверенностью сказать: битва на финальном отрезке нам точно запомнится.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|24
|15
|7
|2
|46-17
|52
|
2
|Зенит
|24
|15
|5
|4
|49-16
|50
|
3
|Спартак
|24
|14
|5
|5
|45-19
|47
|
4
|ЦСКА
|24
|14
|5
|5
|38-16
|47
|
5
|Динамо
|24
|12
|7
|5
|50-28
|43
|
6
|Локомотив
|24
|12
|5
|7
|39-36
|41
|
7
|Рубин
|24
|10
|6
|8
|31-34
|36
|
8
|Ростов
|24
|9
|6
|9
|36-38
|33
|
9
|Акрон
|24
|8
|4
|12
|29-42
|28
|
10
|Динамо Мх
|24
|6
|9
|9
|22-26
|27
|
11
|Кр. Советов
|24
|7
|5
|12
|29-39
|26
|
12
|Химки
|24
|5
|8
|11
|28-44
|23
|
13
|Ахмат
|24
|4
|11
|9
|22-36
|23
|
14
|Пари НН
|24
|5
|5
|14
|19-44
|20
|
15
|Факел
|24
|2
|9
|13
|11-35
|15
|
16
|Оренбург
|24
|3
|5
|16
|21-45
|14
|19.04
|12:00
|
Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|19.04
|14:30
|
Акрон – Спартак
|- : -
|19.04
|17:00
|
Локомотив – Пари НН
|- : -
|19.04
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|20.04
|14:00
|
Динамо – Рубин
|- : -
|20.04
|14:00
|
Факел – Ростов
|- : -
|20.04
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|10
|1
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|22
|1
|6
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|19
|1
|5