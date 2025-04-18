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Сегодня, 11:00

«Краснодар», «Зенит», «Спартак», ЦСКА в цифрах: у кого лучше атака, у кого оборона

Оскар Финк
Приглашенный автор
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Футболисты Максим Глушенков, Станислав Агкацев и Эсекиэль Барко
Максим Глушенков, Станислав Агкацев и Эсекиэль Барко.
Фото «СЭ», «Зенит»
Копаемся в цифрах.

Чемпионская интрига РПЛ ничуть не уступает по накалу прошлому сезону и пока даже превосходит его. За шесть туров до конца четыре команды находятся в пяти очках друг от друга. «Краснодар» лидирует, но его шансы пошатнулись после разгрома от поджимающего «Зенита». Еще ненамного отстают «Спартак» и ЦСКА. Эти команды — главные соискатели титула.

Как мы увидели в прошлом сезоне, судьбу титула может решить один эпизод. Причем эпизод, совсем не вытекающий из статистики или логики. Взять золотой гол Артура: бразилец не был хорош весной, а Песьяков не привозил. Но именно этот момент стал решающим в чемпионской гонке.

Однако до этого был целый сезон, в котором команды пытались добиться побед через игру на поле. Все — по-разному. Статистика отражает и задумки, и результат стараний, позволяет взглянуть на особенности, сильные и слабые стороны команд. И даже чуть-чуть спрогнозировать возможный исход гонки.

Эффективность: «Краснодар» генерирует максимум угрозы, «Зенит» лучше реализует

Статистика команд в РПЛ-2024/25 по итогам 24-х туров

По атакующим показателям явного лидера нет: конкуренты обгоняют друг друга в разных строках. «Краснодар» насоздавал больше всех xG и вырвался вперед по среднему xG-весу удара (0,13) — команда бьет реже конкурентов, но опаснее.

У «Зенита» с отрывом лучшая конвертация ударов в голы в лиге — забили почти на 10 мячей больше ожидаемого. Во многом благодаря реализации Глушенкова, Мостового и Лусиано — эти трое имели моментов на 10,68 xG, а забили 25 мячей.

Парадокс: «Зенит» отстает по xG, но сильно лидирует по голевым моментам. Дело в том, что РУСТАТ засчитывает за голевые шансы не только удары, но и ситуации, когда мяч был в непосредственной близости от ворот, но до удара не дошло. Например, заблокированный прострел из штрафной во вратарскую.

Джон Кордоба (&laquo;Краснодар&raquo;), Максим Глушенков (&laquo;Зенит&raquo;), Эсекиэль Барко (&laquo;Спартак&raquo;), Игорь Акинфеев (ЦСКА).Кто станет чемпионом РПЛ? Изучаем календари «Краснодара», «Зенита», «Спартака» и ЦСКА

«Спартак» — с отрывом лучший по количеству ударов, но наиболее сбалансированные показатели у «Краснодара». Команда Мусаева одинаково сильна и в генерации моментов, и в их реализации.

А вот ЦСКА по атакующим показателям серьезно отстает от конкурентов. Козырем команды Марко Николича является оборона, а в нападении просто не хватает качественных исполнителей, которые будут не только реализовывать, но и создавать много голевых моментов. Это к вопросу о ресурсах.

У «Спартака» лучшая оборона и сильнейший прессинг, ЦСКА хорош в обороне

Статистика команд в РПЛ-2024/25 по итогам 24-х туров

«Краснодар» и «Зенит» впереди по пропущенным мячам, но по допущенным моментам «Спартак» лидирует во всей лиге. Более того, москвичи пропустили больше, чем должны были. Цифры намекают: Максименко спасает хуже Агкацева, Акинфеева и Латышонка. Об этом говорит и солидная разница в проценте сейвов.

«Спартак» обеспечивает силу обороны благодаря хорошему проценту выигранных единоборств и супероружию — командному прессингу. Станкович с первых матчей сделал ставку на мощное давление и к 10-му туру вывел команду в лидеры по интенсивности прессинга. В среднем «Спартак» позволяет сопернику сделать лишь шесть передач без сопротивления.

&laquo;Спартак&raquo; проиграл &laquo;Динамо&raquo; из&nbsp;Махачкалы в&nbsp;матче 24-го тура РПЛ в&nbsp;Москве 11&nbsp;апреля.«Спартак», так за титулы не борются! Провальнейший матч с махачкалинским «Динамо»

Красно-белые с отрывом лидируют и по количеству прессинг-действий, и по их успешности. Отдельно впечатляют возвраты мяча за 10 секунд и на половине соперника. Отличительная черта команды — контрпрессинг, благодаря которому игрокам удается быстро возвращать владение и атаковать волнами, не давая оппоненту передышки.

У ЦСКА в свою очередь качественные цифры по допущенным у своих ворот моментам — у них лучший xGA (допущенные xG) после «Спартака», меньше всех вместе с «Зенитом» пропущенных мячей (по 16). Хотя в плане прессинга армейцы не так активны.

«Краснодар» верит в комбинации, «Спартак» надеется на дриблинг, «Зенит» — на реализацию

Статистика команд в РПЛ-2024/25 по итогам 24-х туров

Все четыре команды любят контролировать мяч, но в этой фазе у них есть стилистические и качественные отличия. «Спартак» больше конкурентов рассчитывает на дриблинг своих лидеров — в частности Барко, Маркиньоса и Бонгонды. «Краснодар» намного медленнее доходит до финальной трети, часто владея мячом в середине поля. ЦСКА почти не полагается на обводки, но все-таки эффективно проникает в штрафную. А «Зенит» меньше всех теряет мяч.

Да, все это лишь цифры. Но судьбу чемпионства может решить любая маленькая деталь. Кто допрессингует в моменте, кто найдет коридор для паса в штрафную, кто ошибется в обороне. Любой момент может повлиять на конкретный матч и исход чемпионской гонки. Ну а статистика говорит — в этом чемпионате есть более яркие претенденты на титул, есть похладнокровнее. Но одно можно с уверенностью сказать: битва на финальном отрезке нам точно запомнится.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 24 8 4 12 29-42 28
10
 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
16
 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14
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19.04 12:00
Оренбург – Динамо Мх
 - : -
19.04 14:30
Акрон – Спартак
 - : -
19.04 17:00
Локомотив – Пари НН
 - : -
19.04 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
20.04 14:00
Динамо – Рубин
 - : -
20.04 14:00
Факел – Ростов
 - : -
20.04 16:30
Зенит – Химки
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 10 1 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 22 1 6
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 19 1 5
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