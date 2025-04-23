Гладышев — лучший в «Динамо» в сезоне и в РПЛ весной. И один из главных объектов критики
Нет сегодня в «Динамо» более обсуждаемой и противоречивой фигуры, чем Ярослав Гладышев.
После дубля в минувшем туре выпускник академии — первый в «Динамо» по системе «гол + пас» в РПЛ и Кубке с 16 баллами — 10+6. Второй — Бителло (3+12), далее — Тюкавин (8+3) и Карраскаль (7+4). А еще многие Telegram-каналы в воскресенье дали статистику: Гладышев с 4+3 лучший весной в РПЛ. Правда, к вечеру того же дня 7 баллов стало еще и у Сергеева после гола в ворота ЦСКА, но все-таки у форварда есть мяч с пенальти.
В прошлом сезоне справа у бело-голубых выходили Нгамале, Макаров, Карраскаль и только совсем изредка — Гладышев. Всего четыре появления в стартовом составе в чемпионате и два гола. Теперь, к 25 туру, уже 14 выходов с первых минут и 7 забитых мячей. Очевидно, что Ярослав серьезно прогрессирует.
А ведь полтора года назад Личка мог поставить на нем крест. В чем честно признался в интервью «СЭ»: «Глади — талантливый футболист. Когда я пришел, то видел на тренировках: Ярослав играл в основном тогда, когда у него был мяч. Потерял его — в отбор уже не шел, переключений на оборону было мало. Стало очевидно, что с таким подходом он не будет у меня играть. Можно быть Месси, но если не делаешь важную работу после потери мяча, то будет тяжело. Сейчас Глади работает, старается, я уверен, что он может быть одним из лучших в российском чемпионате. Главное — настрой».
Теперь место Гладышева в составе практически не подвергается сомнениям, а герой прошлого сезона Нгамале сидит в запасе.
И главный тренер продолжает хвалить россиянина: «Глади может действовать на позиции «девятки», он хорошо использует зону вингера. Он улучшает свою игру не только физически, но и тактически. Глади улучшил ментальную сторону и добавил в единоборствах, в работе спиной к воротам. В игре с ЦСКА хорошо бился с Рошей и Дивеевым, которые достаточно качественные и сильные футболисты. Он выигрывал единоборства с ними».
Так почему же тогда Гладышев — один из главных объектов критики болельщиков бело-голубых? Тут тоже понятно — реализация. Мой коллега по «СЭ», играющий в фэнтези, постоянно жалуется: «Он меня в могилу сведет. Столько моментов, столько возможностей набрать очки, но все мимо». По этому же поводу переживают и фанаты. Самый свежий пример — кубковая встреча с ЦСКА на прошлой неделе. «Динамо» устраивала только победа, у Гладышева было два роскошных момента, но оба запорол. Выигрыш упущен — виновный в глазах болельщиков очевиден.
Правы и те, кто говорит, что Ярослав пропадает в больших матчах. В нынешнем сезоне в восьми играх с клубами топ-4 у динамовца — 0+0.
Не излечена пока полностью и болезнь, о которой говорил Личка, — переключения в оборону. В последнем матче с «Рубином» в ворота Лунева забил левый защитник Безруков, у которого в штрафной не было опекуна. Гладышев в защиту вернуться не успел. Говорят также, что молодой парень не очень-то самокритичен, зато после удачных игр может себя немного переоценить.
Но это пока объяснимо: Ярослав хоть и провел за бело-голубых уже 100 матчей, но ему еще только 21, а за год он прилично прибавил и заслуженно в числе лучших по многим статистическим показателям.
Впереди же у «Динамо» встречи с «Зенитом» и «Спартаком» — как раз клубы из топ-4. Отличный повод для Гладышева подтвердить свои амбиции и посрамить критиков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|25
|16
|7
|2
|49-18
|55
|
2
|Зенит
|25
|16
|5
|4
|50-16
|53
|
3
|Спартак
|25
|15
|5
|5
|48-21
|50
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|39-17
|48
|
5
|Динамо
|25
|13
|7
|5
|53-29
|46
|
6
|Локомотив
|25
|13
|5
|7
|42-36
|44
|
7
|Ростов
|25
|10
|6
|9
|38-38
|36
|
8
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|32-37
|36
|
9
|Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|
10
|Динамо Мх
|25
|6
|9
|10
|23-28
|27
|
11
|Кр. Советов
|25
|7
|6
|12
|30-40
|27
|
12
|Химки
|25
|5
|8
|12
|28-45
|23
|
13
|Ахмат
|25
|4
|11
|10
|23-39
|23
|
14
|Пари НН
|25
|5
|5
|15
|19-47
|20
|
15
|Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|
16
|Факел
|25
|2
|9
|14
|11-37
|15
|25.04
|19:30
|
Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|26.04
|14:00
|
Динамо – Зенит
|- : -
|26.04
|14:00
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|26.04
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|26.04
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|27.04
|16:30
|
Химки – Акрон
|- : -
|27.04
|19:00
|
Рубин – Факел
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|23
|1
|7
|
|
Никита Каккоев
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|6