«Краснодар» шикарно заработает на партнерстве с маркетплейсом: почти два миллиарда рублей за четыре года

Отличный пример остальным.

В середине апреля «Краснодар» заключил четырехлетнее партнерское соглашение с маркетплейсом Ozon. За весь срок действия контракта «быки» могут заработать до 1,8 миллиарда рублей, сообщает «РБК Спорт».

Хорошая сделка

По данным издания, соглашение ежегодно будет приносить «Краснодару» от 430 до 450 миллионов рублей. Именно так партнерство между клубом и популярным маркетплейсом оценили эксперты. Всего за четыре года южане могут заработать почти 2 миллиарда рублей — или около 20 миллионов евро. В сделку входят различные опции, включая переименование стадиона в «OZON Арену».

Отмечается, что «Краснодар» стал первым клубом российской премьер-лиги, продавшим нейминг арены компании, которая никак с ним не связана. Стадионы других топовых команд — «Зенита», «Спартака», «Динамо», ЦСКА и «Локомотива» — носят названия государственных корпораций, связанных с этими клубами.

Схожая ситуация и у «Рубина» с «Крыльями Советов». Названия их стадионов проданы местным банкам.

Детали сделки

«Краснодар» заключил спонсорский контракт с популярным маркетплейсом в середине апреля. Одним из главных пунктов соглашения стало переименование стадиона — «Краснодар» получит новое название уже 1 мая 2025 года и сохранит его до 2029-го.

При этом сотрудничество не ограничится только этим. С нового сезона логотип спонсора появится на футболках «быков». Кроме того, маркетплейс запланировал социальные проекты. «Партнеры намерены поддерживать развитие детского спорта в регионе и физическую реабилитацию детей с ограниченными возможностями», — сказано на сайте «Краснодара».

По мнению генерального директора клуба Владимира Хашига, новый партнер не боится мыслить нестандартно и при этом держит фокус на клиенте, так же как и руководство «Краснодара» — на болельщике.

Стадион «Краснодара» был открыт в декабре 2016 года. Вместимость арены составляет 35 179 зрителей. Стадион принял пять матчей сборной России.