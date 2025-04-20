Батраков — лучший по созданным моментам среди молодых игроков Европы. Позади суперзвездные Ямаль и Дуэ
Алексей Батраков — один из самых популярных футболистов России прямо сейчас. Полузащитнику «Локомотива» всего 19 лет, но, пожалуй, так ярко и восторженно о молодых игроках не говорили очень давно. Он забивает, отдает голевые передачи, надевает капитанскую повязку в отсутствие Дмитрия Баринова и определяет игру своей команды.
О таланте Батракова, безусловно, знают за границей. Тем более что его некоторые статистические показатели совсем не скромные. Например, в Сети завирусилась информация, что Алексей — лучший футболист Европы по количеству созданных шансов среди игроков 19 лет и младше.
Отстают даже Ямаль и Дуэ
По данным Sofascore, Батраков создал 82 момента для своих партнеров. Больше, чем Ламин Ямаль (54) из «Барселоны», Джовани Кенда (53) из «Спортинга», Дезире Дуэ (48) из «ПСЖ» и Кенан Йылдыз (46) из «Ювентуса».
Момент, созданный игроком, засчитывается, когда он делает пас, навес, передачу вразрез или любое другое действие, которое приводит к возможности забить гол для партнера по команде. Это не зависит от того, был реализован момент или нет.
На данном отрезке сезона Батраков создал в 1,5 раза больше шансов, чем Ямаль, если брать общие цифры. При этом при пересчете на 90 минут Ламин опережает Алексея: 2,1 против 2,8. У Дуэ — 2,9. Безусловно, нужно учитывать и уровень лиг: испанский, французский, немецкий, португальский и итальянский чемпионаты гораздо выше в рейтинге УЕФА, чем российский.
Перформанс Батракова
Батраков — воспитанник «Локо». Алексей прошел все этапы академии и впервые сыграл за основную команду в РПЛ весной 2024 года. С тех пор он набил впечатляющую статистику, которая возвела его в ранг самых перспективных футболистов России. Ниже несколько фактов, подтверждающих тезис.
Батракова признали лучшим молодым футболистом РПЛ в 2024-м — в разные годы премию «Первая пятерка» вручали таким игрокам, как Александр Кержаков, Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Александр Головин.
Батраков раньше других тинейджеров набрал десять баллов по системе «гол + пас», если брать статистику с 2009 года. На это ему потребовалось 12 матчей. Вторым в данном рейтинге идет Арсен Захарян — он потратил на десять очков 21 игру.
В отчете Международного центра спортивных исследований (CIES) Батраков возглавил мировой рейтинг лучших бьющих полузащитников до 21 года.
Кроме того, в СМИ появлялась информация об интересе к Алексею от «Манчестер Сити». Сам футболист прокомментировал ее следующим образом: «Манчестер Сити»? Только если он из Костромы. Каждый день что-то пишут. Поначалу читал это, теперь не обращаю внимания».
В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 32 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 9 миллионов евро.
В ноябре 2024 года Батраков дебютировал в составе сборной России. Всего он провел за национальную команду четыре игры и забил два мяча.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|25
|16
|7
|2
|49-18
|55
|
2
|Спартак
|25
|15
|5
|5
|48-21
|50
|
3
|Зенит
|24
|15
|5
|4
|49-16
|50
|
4
|ЦСКА
|24
|14
|5
|5
|38-16
|47
|
5
|Динамо
|25
|13
|7
|5
|53-29
|46
|
6
|Локомотив
|25
|13
|5
|7
|42-36
|44
|
7
|Ростов
|25
|10
|6
|9
|38-38
|36
|
8
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|32-37
|36
|
9
|Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|
10
|Динамо Мх
|25
|6
|9
|10
|23-28
|27
|
11
|Кр. Советов
|24
|7
|5
|12
|29-39
|26
|
12
|Химки
|24
|5
|8
|11
|28-44
|23
|
13
|Ахмат
|25
|4
|11
|10
|23-39
|23
|
14
|Пари НН
|25
|5
|5
|15
|19-47
|20
|
15
|Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|
16
|Факел
|25
|2
|9
|14
|11-37
|15
|19.04
|12:00
|
Оренбург – Динамо Мх
|2 : 1
|19.04
|14:30
|
Акрон – Спартак
|2 : 3
|19.04
|17:00
|
Локомотив – Пари НН
|3 : 0
|19.04
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|3 : 1
|20.04
|14:00
|
Динамо – Рубин
|3 : 1
|20.04
|14:00
|
Факел – Ростов
|0 : 2
|20.04
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|23
|1
|7
|
|
Никита Каккоев
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|6