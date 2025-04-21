Чемпионская гонка РПЛ: у «Зенита» лучший календарь, ЦСКА или «Спартак» сойдут с дистанции в следующем туре?
Клубы из топ-3 победили в матчах 25 тура РПЛ и еще сильнее закрутили интригу в чемпионской гонке. «Краснодар» лидирует с преимуществом в два очка от «Зенита» и в пять — от «Спартака». Находящийся на четвертом месте ЦСКА оступился в Самаре, теперь команде Марко Николича очень сложно мечтать о золоте.
Таблица перед 26-м туром выглядит следующим образом: в первой шестерке никаких изменений с точки зрения расположения по местам.
Смотрим календарь претендентов на заветный титул.
«Краснодар»
«Быки» с большим трудом обыграли «Ахмат», и дальше легко им точно не будет. Подопечных Мурада Мусаева впереди ждет выезд в Каспийск к неуступчивому махачкалинскому «Динамо» и домашняя игра с «Рубином». Определяющей может стать встреча с ЦСКА на «ВЭБ Арене» в 28-м туре.
«Краснодару» однозначно есть где потерять два очка, а при равенстве баллов с «Зенитом» титул уйдет в Санкт-Петербург.
Расписание «Краснодара» до конца сезона
- 25 апреля. «Динамо» Махачкала — «Краснодар»
- 3 мая. «Краснодар» — «Рубин»
- 11 мая. ЦСКА — «Краснодар»
- 17 мая. «Оренбург» — «Краснодар»
- 24 мая. «Краснодар» — «Динамо» Москва
«Зенит»
Коллектив с берегов Невы на пути к трофею сделал важнейший шаг в 24-м туре — разобрался с «Краснодаром», обеспечив себе преимущество в случае равенства очков. Дальше «Зениту» нужно просто включить чемпионскую менталку и набирать по три очка каждые выходные, как он сделал это в минувшее воскресенье с «Химками». И ждать осечки южан.
Стоит признать: у сине-бело-голубых самый приятный календарь среди всех участников чемпионской гонки. Красным уровнем опасности в их графике отмечено противостояние в Москве с «Динамо» в следующую субботу, желтым — выезд в Махачкалу в 28-м туре. С трудом верится, что «Пари НН» оживет и сможет навязать борьбу в Питере, а «Ростов» и «Ахмат» найдут мотивацию на финише. Правда, грозненцы к тому моменту могут не на 100 процентов обеспечить себе место в РПЛ на следующий сезон — тогда это кардинально поменяет их настроение.
Расписание «Зенита» до конца сезона
- 26 апреля. «Динамо» Москва — «Зенит»
- 4 мая. «Зенит» — «Пари НН»
- 11 мая. «Динамо» Махачкала — «Зенит»
- 18 мая. «Ростов» — «Зенит»
- 24 мая. «Зенит» — «Ахмат»
«Спартак»
Главной проверкой чемпионских амбиций красно-белых станет следующий матч. В прошедшую субботу «Спартак» вырвал победу у «Акрона» с заряженным Артемом Дзюбой, а в 26-м туре состоится дерби с ЦСКА. Можно говорить о том, что проигравший в битве двух московских клубов выпадет из гонки за золото.
Подножку «Спартаку» может поставить и еще один принципиальный соперник — столичное «Динамо». Игры с «Факелом», «Крыльями Советов» и «Химками» на бумаге выглядят как отличный способ набрать девять очков из девяти. Но команда у Станковича совершенно непредсказуемая (как и сам Деян), поэтому произойти может вообще что угодно.
Расписание «Спартака» до конца сезона
- 26 апреля. «Спартак» — ЦСКА
- 4 мая. «Факел» — «Спартак»
- 11 мая. «Динамо» Москва — «Спартак»
- 18 мая. «Крылья Советов» — «Спартак»
- 24 мая. «Спартак» — «Химки»
ЦСКА
Армейцы, несмотря на проделанный рывок весной и действенность магического ромба, после ничьей с «Крыльями» стали аутсайдерами в гонке за золото. Пока окончательно списывать их со счетов рано, но шансы действительно минимальные. Отставание от лидера в семь очков за пять туров ликвидировать очень сложно. Однако красно-синие могут одновременно поднять свои акции и насолить извечному сопернику, если им удастся одержать победу в дерби.
Но и три следующих за ним матча — совсем не сахар. Выезд в Грозный, домашняя игра с «Краснодаром», а затем — барахлящий, но движущийся вперед «Локомотив». Вот у кого календарь сложный, так это у ЦСКА.
Расписание ЦСКА до конца сезона
- 26 апреля. «Спартак» — ЦСКА
- 4 мая. «Ахмат» — ЦСКА
- 11 мая. ЦСКА — «Краснодар»
- 19 мая. «Локомотив» — ЦСКА
- 24 мая. ЦСКА — «Пари НН»
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|25
|16
|7
|2
|49-18
|55
|
2
|Зенит
|25
|16
|5
|4
|50-16
|53
|
3
|Спартак
|25
|15
|5
|5
|48-21
|50
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|39-17
|48
|
5
|Динамо
|25
|13
|7
|5
|53-29
|46
|
6
|Локомотив
|25
|13
|5
|7
|42-36
|44
|
7
|Ростов
|25
|10
|6
|9
|38-38
|36
|
8
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|32-37
|36
|
9
|Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|
10
|Динамо Мх
|25
|6
|9
|10
|23-28
|27
|
11
|Кр. Советов
|25
|7
|6
|12
|30-40
|27
|
12
|Химки
|25
|5
|8
|12
|28-45
|23
|
13
|Ахмат
|25
|4
|11
|10
|23-39
|23
|
14
|Пари НН
|25
|5
|5
|15
|19-47
|20
|
15
|Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|
16
|Факел
|25
|2
|9
|14
|11-37
|15
|25.04
|19:30
|
Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|26.04
|14:00
|
Динамо – Зенит
|- : -
|26.04
|14:00
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|26.04
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|26.04
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|27.04
|16:30
|
Химки – Акрон
|- : -
|27.04
|19:00
|
Рубин – Факел
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|23
|1
|7
|
|
Никита Каккоев
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|6