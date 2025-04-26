«Зенит» может остановить только «Динамо». Одна проблема — бело-голубые разучились играть с лидерами
Первая часть заголовка, конечно, спорная. Но именно так утверждает Аршавин. По мнению легенды «Арсенала» и сборной России, если сине-бело-голубые одолеют бело-голубых в Москве, то дальше питерцы выиграют оставшиеся матчи. А кто мы такие, чтобы спорить с Андреем Сергеевичем — не только выдающимся в прошлом футболистом «Зенита», но и одним из самых интеллектуальных и глубоких экспертов? Вот именно. Да и календарь поддерживает Аршавина — останутся Нижний, Махачкала, Ростов и Грозный.
Дело за малым — обыграть подопечным Лички команду Семака в ближайшую субботу. Об этом, конечно, мечтают не только болельщики «Динамо», но и «Краснодара», «Спартака» и ЦСКА. Да и многие другие, соскучившиеся за последние шесть лет по какому-то иному чемпиону, кроме «Зенита».
Вот только есть одна проблема: бело-голубые разучились играть с лидерами. Если в сезоне-2022/23 динамовцы стали «чемпионами Москвы», а по итогам прошлого имели шесть побед над клубами топ-4 в двух турнирах, то сейчас показатели катастрофические.
Всего одно набранное очко (спасибо голу Тюкавина «Спартаку» в меньшинстве) с тем же топ-4 в пяти матчах РПЛ и ничего не решающая ничья в ответной кубковой встрече с ЦСКА. В остальном — семь (!) поражений: три от ЦСКА, два — от «Спартака», по одному — от «Зенита» и «Краснодара».
Понятно, что сезон еще не закончен, впереди игры с «Зенитом» и «Краснодаром», две — со «Спартаком», но промежуточные результаты плачевные. Именно потери в матчах с лидерами не позволяют «Динамо» полноценно вмешаться в борьбу за чемпионство. Бело-голубые и сами упускают очки, и у конкурентов их не отнимают.
Можно, конечно, говорить о невезении. Например, при хорошей домашней игре с «Краснодаром» Карасев не назначил очевидный пенальти на Лаксальте, что позднее признал и сам судья. В Питере Нгамале в концовке не реализовал 11-метровый. Но эти разговоры в пользу бедных — очков не принесут, турнирное положение не поправят.
Эти факты говорят скорее о том, что команде Лички не хватает какой-то малости. Это добротный коллектив, который имеет чуть ли не лучший результат по матчам с клубами нижней восьмерки. И лидерам постоянно навязывает борьбу, но отсутствие этой самой «малости» уже становится системой. Если с соперниками попроще хватает игры в удовольствие, голого класса и мастерства, то против претендентов на золото нужны сверхусилия, включение волевых качеств, нацеленность на результат. Есть ощущение, что этого «Динамо» немного не достает.
Личка постоянно требует раскрепощения, подчеркивает, что футбол должен приносить удовольствие, а поражение — не жизненная трагедия. Не слишком ли прониклись этой мыслью футболисты?
Впрочем, еще есть время многое поправить. В этом плане матч в субботу важнейший не только для «Зенита» и его конкурентов, но и для «Динамо», еще надеющегося на медали.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|26
|17
|7
|2
|52-20
|58
|
2
|Зенит
|25
|16
|5
|4
|50-16
|53
|
3
|Спартак
|25
|15
|5
|5
|48-21
|50
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|39-17
|48
|
5
|Динамо
|25
|13
|7
|5
|53-29
|46
|
6
|Локомотив
|25
|13
|5
|7
|42-36
|44
|
7
|Ростов
|25
|10
|6
|9
|38-38
|36
|
8
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|32-37
|36
|
9
|Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|
10
|Динамо Мх
|26
|6
|9
|11
|25-31
|27
|
11
|Кр. Советов
|25
|7
|6
|12
|30-40
|27
|
12
|Химки
|25
|5
|8
|12
|28-45
|23
|
13
|Ахмат
|25
|4
|11
|10
|23-39
|23
|
14
|Пари НН
|25
|5
|5
|15
|19-47
|20
|
15
|Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|
16
|Факел
|25
|2
|9
|14
|11-37
|15
|25.04
|19:30
|
Динамо Мх – Краснодар
|2 : 3
|26.04
|14:00
|
Динамо – Зенит
|- : -
|26.04
|14:00
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|26.04
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|26.04
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|27.04
|16:30
|
Химки – Акрон
|- : -
|27.04
|19:00
|
Рубин – Факел
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|24
|1
|8
|
|
Никита Каккоев
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|6