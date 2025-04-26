Дерби «Спартак» — ЦСКА: на кону — весь сезон. Колонка Казакова
Мнение
«В России существует только одно дерби»
Евгений Гинер, президент ПФК ЦСКА
У ЦСКА есть «ромб» (который в центре поля, а не на футболке). У «Спартака» есть страсть.
У ЦСКА есть Акинфеев. У «Спартака», вероятно, не будет Максименко.
ЦСКА не может выиграть у «Спартака» уже пять дерби, но весной это топ-команда. «Спартак» принимает армейцев дома, и все билеты проданы еще в среду...
В общем, началась наша любимая забава. Впереди встреча, исполненная тревог и ожиданий. И мы гадаем, предполагаем, анализируем — а как все сложится?
Большие матчи часто предполагают наличие в них супергероя. Часто их исход решают вратари. Но, опять же, мы не можем сказать, насколько Максименко готов к дерби. Насколько Помазун, если выйти на поле предстоит ему, имеет внутри себя нечто эмоциональное к ЦСКА, конкретно к Николичу и как он с этим справится.
Нынешнее дерби — какое-то уравнение со множеством неизвестных. Кто, например, мог предположить пару недель назад, что «Краснодар» рассыплется в Питере после того, как откроет счет? Впрочем, это лирика. Те самые разговоры о футболе, которые и делают ажиотаж.
Если же говорить о конкретике, то она, кажется, в пользу «Спартака».
Во-первых, забитый стадион. Где болельщики ЦСКА окажутся в меньшинстве.
Во-вторых, лучший выбор исполнителей у Станковича.
В-третьих, возвращение Деяна на бровку — таких огнедышащих тренеров у нас, кажется, давно не было.
В-четвертых, ставка на быстрый гол — нет сомнений, что хозяева поставят перед собой такую задачу. У ЦСКА стартовые 45-минутки с «Динамо», «Крыльями» и «Оренбургом» получились неудачными. «Спартак» против Махачкалы до перерыва тоже выглядел, мягко говоря, не идеально, но та встреча скорее исключение. Так, как «Динамо» из Дагестана, против него в чемпионате играл, пожалуй, только «Рубин». Остальные же выбирали другую тактику — ход матча и рисунок футбола были, соответственно, тоже иными.
В-пятых, «ромб» Николича действительно оказался сильным решением, но только когда футболисты готовы по полной. Адаптация Файзуллаева к этой схеме затягивается, о чем говорят постоянно, но дело не только в нем. В матче с «Крыльями» Жемалетдинов и Бистрович откровенно выпадали. «Спартак» подобного просто не простит.
В-шестых, вспоминается матч первого круга — когда у ЦСКА мало что получалось в атаке...
Есть еще две темы, о которых нельзя не упомянуть. Судейство дерби — не только в поле, но и ВАР. И давление на клубы. На кону многое — участие в чемпионской гонке прежде всего. Это не только очки, премии — часто еще и судьбы. Каждая ошибка будет рассматриваться под микроскопом. Каждое спорное решение арбитров обрастет множеством трактовок и версий. 26-й тур все же. Разгар весны. Финиш чемпионата. В первом круге все не так обостренно.
В гонке за золотом сейчас четыре клуба. После дерби их останется три. У Николича-тренера в карьере не случалось сезонов, когда он оставался бы без медалей. Но у Станковича козырей в колоде намного больше — и выйти из игры раньше времени станет для Деяна фиаско.
Поэтому перед дерби все говорят, что это матч на три исхода, хотя у Спартака есть преимущество. На бумаге. Будет ли оно на поле?
Узнаем вечером в субботу.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|26
|17
|7
|2
|52-20
|58
|
2
|Зенит
|25
|16
|5
|4
|50-16
|53
|
3
|Спартак
|25
|15
|5
|5
|48-21
|50
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|39-17
|48
|
5
|Динамо
|25
|13
|7
|5
|53-29
|46
|
6
|Локомотив
|25
|13
|5
|7
|42-36
|44
|
7
|Ростов
|25
|10
|6
|9
|38-38
|36
|
8
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|32-37
|36
|
9
|Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|
10
|Динамо Мх
|26
|6
|9
|11
|25-31
|27
|
11
|Кр. Советов
|25
|7
|6
|12
|30-40
|27
|
12
|Химки
|25
|5
|8
|12
|28-45
|23
|
13
|Ахмат
|25
|4
|11
|10
|23-39
|23
|
14
|Пари НН
|25
|5
|5
|15
|19-47
|20
|
15
|Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|
16
|Факел
|25
|2
|9
|14
|11-37
|15
|25.04
|19:30
|
Динамо Мх – Краснодар
|2 : 3
|26.04
|14:00
|
Динамо – Зенит
|- : -
|26.04
|14:00
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|26.04
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|26.04
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|27.04
|16:30
|
Химки – Акрон
|- : -
|27.04
|19:00
|
Рубин – Факел
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|24
|1
|8
|
|
Никита Каккоев
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|6