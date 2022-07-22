РПЛ: ЦСКА — «Сочи», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи 2-го тура

2-й тур Мир Чемпионата России.

22 июля, пятница

23 июля, суббота

24 июля, воскресенье

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Турнирная таблица чемпионата России — здесь //

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