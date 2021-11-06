На 51-й минуте матча 14-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Краснодар» (1:0) арбитр Владимир Москалев, занимавший отличную позицию, решил, что Антон Шунин сыграл рукой за пределами штрафной площади и тем самым лишил соперника явной возможности забить гол. Судья достал красную карточку и удалил голкипера.

6 ноября. Москва. «Динамо» — «Краснодар» — 1:0.

Вратарь бело-голубых отреагировал на это сравнительно спокойно и показал, что мяч попал ему в корпус, а не в отставленную руку. Очень быстро это подтвердили видеоассистенты Алексей Амелин и Валерий Данченко. А затем свою ошибку осознал и Москалев, посмотревший видеоповторы.

6 ноября. Москва. «Динамо» — «Краснодар» — 1:0.

Телекомментаторы стали хвалить ВАР. Но тут в первую очередь необходимо говорить о серьезной ошибке судьи ФИФА, который находился в хорошей позиции, но увидел то, чего не было.