«Надеюсь, Тюкавин сначала станет чемпионом с «Динамо», а потом уедет в «Баварию». Интервью Сергея Степашина

«СЭ» встретился с членом совета директоров «Динамо» Сергеем Степашиным.

Директор ФСБ, министр юстиции, министр внутренних дел, председатель правительства России... Пройти все эти жизненные этапы с честью и достоинством можно, только обладая железной волей и характером. А еще верой в людей и дело. Степашину это удалось. Неслучайно предисловие к его мемуарам заканчивается словами: «...это воспоминания того, кто пошел в политику и вернулся человеком».

А саму книгу, приветливо улыбаясь, автор подарил нам, встречая в кабинете своего офиса на Хитровке, куда мы пришли поговорить с Сергеем Вадимовичем о футболе, ставшем частью его жизни. Той, что подарила дружбу с такими яркими людьми, как Бесков, Симонян, Садырин, Романцев, Газзаев, Семин, Гершкович, Бышовец. Еще мальчишкой влюбившись в эту удивительную игру, член совета директоров «Динамо» продолжает жить ею и по сей день.

В чем в очередной раз мы и убедились.

«Динамо» стало бы чемпионом, не играй с «Краснодаром» на ничью

— Позади почти половина чемпионата. Что обнадеживает в игре «Динамо», а что тревожит? — первый вопрос Степашину.

— К сожалению, больше тревожило до последних трех матчей. Особенно после ЦСКА. Хотя мы в прошлом сезоне и не стали чемпионами, но надеялись, что в этом уже с самого начала включимся в борьбу за золото. Но пока этого не ощущается. А первый тайм с ЦСКА стал для болельщиков просто шоковым. Ведь в мае мы были буквально в полушаге от чемпионства. Но... Редкий случай, когда чуть ли не полстраны переживало на финише за «Динамо» и «Краснодар».

— Признайтесь, а вы в тот момент верили, что «Динамо» станет чемпионом, или все-таки были какие-то сомнения?

— Абсолютно был в этом убежден! Если бы команда не думала только о том, как вытащить одно очко, то золото точно было бы нашим. И это не только мое мнение. Мы же после того матча разговаривали с Сергеем Галицким, с которым дружим. Он позвонил, передал свои «соболезнования», на что я ответил: «Ну а вы-то что? Как же «Зенит» вперед пропустили?»

— А он?

— Вздохнув, признался, что, видимо, слишком уж надеялись в этот раз обойти Питер. И добавил, что за «Динамо» тоже переживал. Хотя если вспомнить тот матч с «Краснодаром», то не упусти в первом тайме свой шанс Карраскаль... И все же мы выглядели хуже соперника. Вот «быки» в той встрече рубились. Я в таких случаях всегда вспоминаю золотой «Зенит» Павла Садырина образца 1984 года. Как коренной ленинградец, сам болел за тот «Зенит», который на 80 процентов состоял из своих воспитанников. Как забыть два гола-близнеца Юры Желудкова Ринату Дасаеву в «Луже» со штрафных с одной и той же точки?! Вот настоящий пример того, как надо играть и биться за титул!

— Ностальгируете по тем временам?

— Конечно! Во-первых, это была истинно ленинградская команда. Во-вторых, мы были молоды, жили в огромной стране. «Зенит» играл с киевским «Динамо», ташкентским «Пахтакором», минчанами, тбилисцами, ереванским «Араратом»... Какой был уровень команд! Никогда не забуду, как после чемпионства «Зенита» весь город вышел на улицы. И никто не мешал людям праздновать их общую с командой победу. Такое я видел во второй раз в своей жизни.

— А в первый?

— 12 апреля 1961 года. Когда Гагарин в космос полетел. А уж мальчишки как радовались, когда по этому случаю даже уроки в школе отменили (улыбается).

Марцел Личка. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Личке надо провести хорошую серию!

— Да, славное было время. Но вернемся в наши дни.

— Я вспомнил тот «Зенит», потому что мне нравился настрой ленинградской команды. Подчеркиваю, именно ленинградской. Сейчас в «Динамо» подобраны хорошие футболисты. Но большинство из них играют прежде всего не за город, а за деньги. Да, они профессионалы. Да, говорят, что мечтают выиграть золото. Но по их глазам не вижу, что они готовы отдать все, чтобы стать чемпионами. Это, кстати, касается не только «Динамо», но и многих клубов, особенно из первой пятерки.

— И все-таки что конкретно тревожит в игре команды Лички?

— То, как тяжело мы вошли в сезон и с каким трудом продолжаем втягиваться в него. Первый тайм с ЦСКА сложно комментировать. Могли штук пять пропустить, если бы не Лунев. Я такое беспомощное «Динамо» видел, только когда мы вылетали из премьер-лиги, — совершенно разбалансированная, несобранная команда до перерыва! Причем игроки-то хорошие. И ведь обойма есть с перспективной молодежью! Мы как-то говорили Личке: «Ты же видишь, с какими горящими глазами выходят на поле Окишор, Лепский, Бессмертный, Гагнидзе. Почему бы не давать им больше шансов?» Неслучайно меня прежде всего тревожит настрой игроков, особенно в защитной линии. На это следует обратить внимание главному тренеру.

— И что же делать?

— Два последних матча выиграно, до следующей паузы на сборные у «Динамо» в чемпионате остались еще два — с «Ростовом» и «Пари НН». И для совета директоров, и для тренерского штаба все очевидно — надо провести хорошую серию, чтобы команда поверила в свои силы. Плюс две встречи с «Локо» на Кубок.

— После дерби с ЦСКА пошли разговоры о кредите доверия к Личке...

— Доверия к нашему тренеру у нас достаточно. Мы терпеливы. Но перед тренером и командой поставлены задачи, которые надо решать. Дергаться не стоит. Я вам другой пример могу привести.

— Давайте.

— В прошлом году, когда «Локо» забуксовал, пошли разговоры: «Надо убирать Галактионова». Молодец Юрий Дмитриевич Нагорных (председатель совета директором клуба. — Прим. «СЭ»), который не стал делать резких движений. Сохранил тренера, и посмотрите, как симпатично сейчас играет команда. Да, ушел Глушенков, зато появился Батраков. Какой игрок! Главное — его не перехвалить.

— А вы не считаете, что «Динамо» довольно скромно сработало на трансферном рынке?

— Ну смотрите. А что, разве Лунев — не усиление?

— Тут стопроцентное попадание. А Артур, за которого заплатили немалые пять миллионов?

— Считаю, бразилец еще заиграет. Надо немного подождать. Кстати, с удовольствием прочитал его интервью в «СЭ». Хорошо говорит, надеюсь, так же уверенно будет проявлять себя на поле. Что касается паренька из Марокко (нападающий Маухуб. — Прим. «СЭ»), то у него просматриваются перспективы. Хет-трик в матче на Кубок с «Крыльями». Конечно, нам нужен был второй форвард после ухода Феди Смолова.

Федор Смолов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Смолову сделали предложение, но он отказался

— Почему не удалось усилить защиту?

— Были кандидаты, фамилии которых называть не буду, велись переговоры. Но сейчас на нашем трансферном рынке так взвинтили цены, что ни в какие ворота не лезет! Мы же в еврокубках не играем. Откуда такие цифры? Мы, кстати, предлагали ведущим российским клубам сесть и договориться по механизмам ценообразования. Уже нашли понимание в этом вопросе с коллегами из ЦСКА, «Краснодара», «Локомотива» и «Спартака». А вот с моими земляками пока не получается.

А что касается усиления команды, то работа ведется. Спасибо ВТБ. Проблем с финансированием нет. К тому же клуб стал неплохо сам зарабатывать. Появились прекрасные коммерческие проекты. На стадионе проводятся концерты, другие мероприятия. А сколько молодежи и детей приходит на нашу арену!

— Уход Смолова — его личное решение или руководства клуба?

— Будем откровенны: пик карьеры у Феди уже позади. Ему было сделано определенное предложение: сколько матчей сыграешь — столько и получишь. Федора этот вариант не устроил, и он поехал в «Краснодар». Знаю его с 15 лет. Передаю ему привет через ваше издание. Пусть у Смолова получится в «Краснодаре», где он, к слову, провел два своих лучших сезона. Если бы не треклятая паненка в четвертьфинале домашнего чемпионата мира против хорватов, фон вокруг него был бы более позитивным. И сыграй Федя на том турнире в паре с Кокориным, думаю, у нас было больше шансов пройти хорватов. Смолов — настоящий профессионал: режимщик, читающий парень, знает английский. И хотя для меня он все равно динамовец, искренне желаю Федору успехов в новой старой команде.

— Вы считаете, что дуэт Кокорин — Смолов мог стать чуть ли не сильнейшим в России?

— Все могло быть. Кокорин теперь играет на Кипре. Жаль. Потерял сам себя и влип в ту историю...

— У Кокорина и Смолова совсем разные характеры?

— Скорее воспитание разное. Помню, когда Кокорин стал заниматься баловством... Его же «Анжи» перекупил, взвинтил ему зарплату. Я с отчимом Александра тогда долго разговаривал. Посмотрел в его глаза... И я дословно ему сказал: «Парня вы испортите». К счастью, когда я беседовал с отцом Тюкавина, я увидел другие глаза. Глаза динамовца, спортсмена!

Константин Тюкавин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Тюкавин достоин клуба уровня «ПСЖ» или «Баварии»

— А вы были уверены, что Тюкавин прошлым летом не окажется в «Зените»?

— Скрывать не буду — борьба была. Но здесь надо отдать должное и самому Косте. Он родом из Архангельской области, где исстари живут совершенно особенные люди, которые знают себе цену. Их тряпочкой не заманишь — это архангельские парни! Там же никогда не было крепостного права. Хотя подходы к нему были очень серьезные. Я лично несколько раз встречался с отцом Тюкавина, беседовали и с его агентом. Вот Костя и остался. А если куда-то и уйдет, то только в большой европейский клуб.

— Для вас было принципиально, чтобы он не ушел в «Зенит»?

— Конечно! А то так можно всех распродать... К тому же Костя — наш воспитанник, настоящий динамовец! Да и парень симпатичный. Женился. Дочурка появилась. Словом, все в порядке. (Улыбается.)

— Вы же в августе заметили, что отступные в контракте Тюкавина для иностранных клубов — 20 миллионов. Такую сумму заплатил за Сафонова «ПСЖ». То есть за Костей, по-вашему, должен прийти клуб такого же статуса?

— А разве Тюкавин хуже Сафонова? Он достоин такого же предложения. Сафонов — неплохой вратарь, но ему еще надо в «ПСЖ» выиграть конкуренцию у Доннаруммы. Нет, Костю я в целом поставлю повыше. Его сейчас, правда, некоторые критикуют: мол, стал меньше забивать.

— Несправедливо?

— А вы посмотрите, как он пашет! И в штрафной, и в середине поля. Работает на команду, а не стоит на месте. Правда, в матче с «Химками» были проблемы.

— Так Тюкавин уже созрел для переезда в Европу или пока рановато?

— Если и уезжать, то только в очень серьезный клуб. Кто-то сватает его в Испанию, но мне кажется, ему больше подходит бундеслига. С другой стороны, «Динамо» бы только выиграло, если бы Костя еще поиграл за нас. Тут палка о двух концах. Понимаете, если бы мы выступали на международном уровне, то, конечно, футболист, играющий в бундеслиге или ла лиге, априори усиливал бы нашу сборную. А коль мы этого лишены, жаль терять футболиста, на которого ходят зрители. Но Тюкавин же не раб. Ему тоже хочется проверить себя на другом уровне.

— Каков же выход?

— Надо искать компромисс. Чтобы и футболисту было нормально, и чтобы те, кто придет в наш клуб, знали — в «Динамо» нет крепостного права! Никто людям судьбы ломать не собирается. Ведь сколько советских футболистов могли поиграть в лучших клубах мира! Но не пускали...

— Если Тюкавин поедет в Германию, то в клуб какого уровня?

— Точно не ниже «Байера», «Баварии», «Боруссии». А зачем ему нужен клуб без амбиций или скромные чемпионаты Турции и Греции? Не вижу в этом смысла. Есть Германия, Испания, Италия, Франция. Англия исключена, из-за какой-то дикой русофобии. Там нам делать нечего. Но я все-таки рассчитываю, что Костя сдержит слово. Он же как-то сказал: «Сначала стану чемпионом страны с «Динамо», а потом можно будет подумать и о Европе». Дай бог, чтобы так получилось.

— А кто, по-вашему, талантливее — Тюкавин или Кокорин?

— У них данные немного разные. Юрий Палыч Семин мне как-то объяснял: Кокорин мог бежать, развернуться, не сбавляя при этом скорость. Такое от Бога. А Тюкавин — это талант, помноженный на потрясающее трудолюбие. Ему 22 года. Но он уже взрослый, состоявшийся человек!

— Олег Романцев поражается его голевому чутью.

— Полностью согласен с Олегом Ивановичем. А еще я бы отметил у Тюкавина потрясающую раскованность, умение не терять настроения. Я иногда захожу в раздевалку команды, где вижу ребят какими-то угрюмыми, сосредоточенными. А Костя — розовощекий, улыбается. Так что с настроем у него все в порядке.

— Помните свои эмоции, когда Тюкавин в недавнем матче сравнял счет со «Спартаком», создав гол из ничего?

— Да просто красавец! Настоящий шедевр сотворил. А ведь мы еще и выиграть могли. У Гладышева был отличный момент, но ему надо было пробить в ближний угол. Тем более что спартаковский вратарь уже заваливался в дальний.

— Ожидали от Захаряна более яркого выступления за «Реал Сосьедад»?

— Он рано уехал. Ра-но! Парню надо было окрепнуть, стать мужиком. Годика два еще отыграть у нас. А то он уже третью травму там получает... У Арсена прекрасная техника. Семин мне про него говорил: у вас в команде он жемчужинка! Но нужна еще и «физика», и атлетизм. Не окреп и поехал. Ну, что поделаешь. Может, еще заиграет. А если не получится, то у нас на этот счет есть с испанцами договоренность, что тогда он вернется в «Динамо».

— Когда переговоры между «Зенитом» и «Спартаком» по Соболеву зашли в тупик, у руководства «Динамо» не было желания сделать ему предложение?

— А зачем? У нас с нападением сейчас все нормально. Да и характер у Соболева непростой.

Галицкий — настоящий борец и народный герой Краснодара!

— Кто в этом сезоне готов навязать конкуренцию «Зениту»?

— Прежде всего «Краснодар». Хорошо, что Кордобу не отдали. Мне этот клуб симпатичен. Мы дружим с Сергеем Галицким. Это уникальный человек, который создал свою команду, построил шикарный стадион. Именно на нем надо было проводить матчи чемпионата мира, а не в Саранске! Там вообще сейчас арена простаивает. Пользуясь случаем, хочу передать Сергею привет и, самое главное, пожелать ему крепкого здоровья.

— Кроме «быков» кто еще способен побороться с питерцами за золото?

— Несмотря на неожиданное поражение от «Химок», не стоит сбрасывать со счетов «Локомотив». Главное для него — не повторить ошибок прошлого сезона. Сейчас молодежь Галактионова в большинстве матчей радует глаз — с «физикой» проблем нет, ребята голодные до побед. Убедительное тому пока доказательство — игра «Локомотива» с «Зенитом» в минувшее воскресенье. Видно, что Олег Валентинович Белозеров (глава РЖД. — Прим. «СЭ») проявляет серьезный интерес к команде. Кстати, знаете, когда он впервые побывал на футболе? В 2017 году. Я ему предложил вместе полететь на финал Кубка России в Сочи. «Локомотив» Семина тогда победил «Урал». С тех пор Белозеров ни одной домашней игры железнодорожников не пропускает. А это очень важно для команды! И то, что председателем совета директоров клуба стал Нагорных, большая находка!

— Как вам Батраков, о котором говорят как о большом таланте?

— Только не перехвалите! Мы ведь и Кокориным восхищались... Но они, мне кажется, разные по характеру, по подходу к футболу. Знаете, кого мне напоминает Батраков? Анатолия Банишевского из «Нефтчи» и сборной СССР. Забивал головой бразильцам на «Маракане»!

Если еще говорить о конкурентах «Зенита», то я бы и «Динамо» включил в их число. Да и ЦСКА со «Спартаком» еще могут сказать свое веское слово. Вспомните сезон-98, когда армейцы под руководством Олега Долматова выдали шикарный второй круг. Были на предпоследнем месте, а в итоге завоевали серебро. Так что в футболе все реально.

— А у Галицкого руки не опускаются? Ведь был момент, когда «Краснодар» находился в шаге от Кубка России, а в прошлом сезоне и вовсе мог стать чемпионом.

— Уверен, что не опускаются! Он невероятно сильный человек. Личность! Построил великолепный стадион, парк Галицкого. Теперь это украшение города. Он народный герой Краснодара! Да и весь футбольный мир, думаю, его уважает. И у команды — его характер!

— «Зенит» — бессменный чемпион страны. Но как относитесь к тому, что питерский клуб делает ставку на южноамериканцев?

— Руководство клуба выбрало такой вектор развития, такую стратегию. Это его право. На «Зенит» ходит больше всего болельщиков. Значит, людям нравится. С одной стороны, бразильцы украшают российский футбол, на их игру приятно смотреть, они подтягивают наших футболистов. А с другой — возникают вопросы: надо ли тратить такие серьезные суммы на трансферы, если мы не играем в еврокубках? Хотя если быть до конца объективным, то в «Динамо» в последнее время тоже хватает футболистов из Латинской Америки.

— Вам не кажется, что мотивация у тех же Вендела и Клаудиньо притупилась? И это дает шанс конкурентам?

— Так оно и есть. Бразильцы же все в России выиграли. Да, получают хорошие деньги, им нравится. Но Лиги чемпионов-то у нас нет. А если бы была, то «Зенит» с таким составом точно вышел бы из группы, добрался бы, наверное, даже до четвертьфинала. С другой стороны, не все южноамериканцы рвутся из РПЛ в Европу. Малком же отправился в ОАЭ? Просто заработать. И, кстати, никто из зенитовских бразильцев за свою сборную не выступает. А вот в «Динамо» есть игроки сборных Мексики, Уругвая, Колумбии, Парагвая.

— Как вам «Спартак» при Станковиче?

— «Веселая» команда. (Смеется.) Играет с перепадами... Я, кстати, за «Спартак» болел, когда красно-белые играли с киевским «Динамо». Никогда не забуду, как Коля Осянин забил киевлянам с центра поля!

Помню, как-то ленинградский «Зенит» принимал на стадионе Кирова «Спартак». На матч приехал Брежнев, болел за москвичей. Команды тогда сыграли вничью — 1:1!

Не мог не нравиться своей игрой «Спартак» Романцева. Им же совсем чуть-чуть не хватило, чтобы дойти до финала Кубка чемпионов.

Нынешний «Спартак» для многих загадка — то блеснет, то удивит. Самое главное, что клуб не потерял своих болельщиков. Ну и конечно, у «Спартака» есть один серьезный болельщик — Сергей Лавров, которого я очень уважаю. В силу обстоятельств он нечасто бывает на стадионе. Но такой же фанат красно-белых, как и Алексей Миллер, который всем сердцем переживет за свой «Зенит».

Максим Глушенков. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Я бы Глушенкова больше в сборную не вызывал

— Давайте перейдем к делам сборной России, которая, как и весь наш спорт, оказалась в изоляции.

— Да уж... Кстати, похожая ситуация, была у нас до Великой Отечественной войны. Мы тогда еще с басками играли. Конечно, изоляция — это плохо. Не завидую сборной, Валере Карпину. Хорошо еще, что он умеет огрызаться с юмором.

— А нет опасений, что у футболистов будет снижаться мотивация выступлений за сборную?

— К сожалению, такое иногда ощущается. Можно говорить о патриотизме, о стране, но факт остается фактом. Правда, я так и не понял, что хотела сделать сборная в последние две недели. Раньше же проводились матчи: сборная против команды легионеров или первая сборная против молодежки. Можно же провести встречу с «Зенитом» или «Динамо». Почему нет? Надеюсь, когда-нибудь эта изоляция закончится. Футболисты-то тут при чем?

— А вы бы вызвали Глушенкова в сборную после того, как он сказал, что ему лучше потренироваться с зенитовскими бразильцами, чем ехать со сборной играть во Вьетнам?

— Нет.

— Возмутили его слова?

— Нет. Просто, если человек не хочет играть в главной команде своей страны, зачем его звать? Не хочет — не надо! Бог с тобой, найдем других. Приехал же Головин из Монако? Приехал. А он посильнее Глушенкова вообще-то.

— Как относитесь к идее перехода в Азиатскую конфедерацию футбола?

— А смысл? Лучшие азиатские команды с нами играть не будут. Они сейчас включены в перечень недружественных стран. Япония, Корея, Австралия... Это первое. Во-вторых, это сумасшедшие перелеты. В-третьих, когда людям смотреть эти матчи? Ночью по телевизору? Да кому это нужно? А самое главное — нас на чемпионат мира все равно не пустят! Вот если бы дали такую гарантию, игра бы стоила свеч. Поэтому правильно поступил Александр Дюков и весь РФС. Провели дискуссию и закончили.

— Валерий Карпин как-то сказал, что нашим молодым игрокам надо ехать в Европу, пробовать там свои силы. И его тут же стали обвинять чуть ли не в отсутствии патриотизма.

— Если молодой талантливый футболист переходит в сильную европейскую команду, это нормально. Но это отдельные случаи, а не массовый исход. Валерий Георгиевич так сказал, потому что сам выступал в испанских клубах и доказал там свою состоятельность. А как он играл за сборную! Это же Карпин забил победный гол французам. А потом открыл счет с Украиной. Но ошибка Филимонова, и мы не попадаем на Евро...

— А как восприняли то, что Антон Миранчук поехал в Швейцарию, а Федор Чалов — в Грецию?

— Ну Швейцария еще ничего. А греческий вариант вызывает у меня вопросы. Если и ехать, то надо выбирать сильный клуб. А в чемпионате Греции ты вряд ли вырастешь в классного футболиста.

Сергей Карасев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Почему Карасев так и не извинился?

— Российские клубы просто стонут — надо что-то делать с судейством. Не пора ли наводить порядок?

— Ошибаются все. Даже лучшие судьи за рубежом. Но важно другое. Если человек ошибся, надо извиниться. Я пару раз общался с Карасевым. Интеллигентный, интересный человек. Не дал очевидный пенальти в нашем матче против «Краснодара». Вы же помните? Ну, так извинись потом — в чем проблема? Или пропусти два тура. А его назначают на следующий матч. Странно, не находите? Второй момент — чем занимается ВАР? Долгое время не понимал, сейчас приходит осознание.

— И чем же?

— Да там же за монитором сидят люди, которые тоже могут ошибаться! И зачем тогда вообще нужен этот ВАР? Человеческий фактор... Вспоминаю наш матч с «Факелом» в прошлом сезоне, когда у нас отобрали два очка, поставив пенальти. И никто не извинился! На встрече с Мажичем представители клубов справедливо ему заметили, что должны быть понятные трактовки, просили показывать, как судьи в поле общаются с видеоарбитрами во время принятия решений. Почему у нас все закрыто?

— Почему?

— Потому что это корпорация, которая никогда себя не обидит. С моей точки зрения, было бы неплохо, если бы это судейское сообщество возглавлял человек, не ангажированный корпоративным чувством любви к судьям. Понимаете, о чем я? Нужен профессиональный, знающий футбол руководитель, но независимый!

— Почему судейский департамент у нас опять возглавляет иностранец? Неужели своих кадров нет?

— И для меня загадка! Но я немного о другом. Когда человек получает высокую должность и в течение полугода не принимает организационных решений, то окружение тебя так полюбит, что ты будешь всегда защищать их интересы. Повторюсь, ошибиться может каждый. Но вы слышали, чтобы хоть кто-то из наших рефери когда-то извинился? Не было такого! Да и с пенальти пора уже разобраться.

— Что вы имеете в виду?

— В советском футболе пенальти ставился за игру рукой. Именно за игру, а не за попадание мяча в руку. Сейчас ничего не понятно... Или игрокам руки отрубить, что ли? Я сам легкой атлетикой занимался, бегал по показателям мастера спорта. Ты когда бежишь, не можешь же руки к телу привязать, правильно?

— Ваше отношение к новой формуле Кубка страны? Некоторые считают ее слишком громоздкой.

— А мне нравится. Ее разработкой занимался Павел Пивоваров (гендиректор «Динамо». — Прим. «СЭ»). Когда мы поняли, что ни в каких еврокубках играть не будем, надо было заполнить все эти паузы. Вот Пивоваров и придумал достаточно любопытную, на мой взгляд, схему. А то, что народ ходит на матчи, — показатель интереса к турниру. Даже если проиграл несколько раз, у тебя есть шанс продолжить борьбу за титул. В конечном итоге в финале все равно встречаются сильнейшие. Так будет и в следующем году. Хочется, чтобы в решающем матче «Динамо» сыграло с «Краснодаром»

— Что скажете о паспорте болельщика? Не перегиб ли?

— Отвечу коротко. Можно было обойтись и без паспорта болельщика. Но раз принят такой закон, его надо исполнять. Хотя у меня было другое предложение — покупать билеты по паспортам, как это делается во всей Европе. От этого выиграли бы все. А главное — футбол!