Глушенков: по пути Карпина и Аршавина. Колонка Казакова

Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о резонансном высказывании одного из наших лучших футболистов по поводу национальной команды.

Мнение

Прилетает Папа Римский в Париж. Сходит с трапа самолета и первый вопрос газетчиков:

— Как вы относитесь к парижским борделям?

Папа переспрашивает в удивлении:

— А что, в Париже есть бордели?

И на следующее утро все парижские выходят с передовицами:

«Первым делом Папа Римский спросил, есть ли в Париже бордели».

Старый анекдот

Хуже нет, когда после сказанного человеку приходится объясняться — что именно он имел в виду.

Особенно если речь идет об одной отдельной фразе или слове. Нелинейный монтаж, перестановка реплик, сокращение... Да что угодно, когда ответы невозможно по каким-то причинам дать полностью.

Вероятно, поэтому Максим Глушенков сейчас и молчит. Толковать себя самого — то еще занятие. Особенно когда этим массово занимаются другие и дело дошло даже до предложения отстранить футболиста от сборной, наказать и так далее.

Было интересно — как быстро улягутся эмоции. Они вроде бы прошли, но тема пока никуда не делась.

Ровно год назад Валерий Карпин призвал игроков уезжать из РПЛ (причем «призвал» — это уже пошло в СМИ, сам тренер свою фразу вряд ли сочтет призывом), чтобы стать сильнее. В комментариях оказалось много огня. РФС в итоге пришлось проводить разъяснительную работу — и спустя год сборная любима, Карпин у ее руля и ту его не самую удачную формулировку уже мало кто вспоминает.

Через подобные истории проходили многие — когда дело касается национальной команды, находящейся в непростом положении, самым эффективным становится принцип отмерить семь раз, прежде чем отрезать. Андрей Аршавин сдержанно сказал летом 2012-го в лобби варшавского отеля всего одну фразу не в пример эмоциональному оппоненту — и после этого ему несколько лет пришлось жить под серьезным давлением. Возможно, лучшего игрока в истории постсоветского футбола клеймили в медиа, а первый матч Фабио Капелло в сборной России и вовсе обернулся скандалом: стадион нещадно освистывал вышедшего на замену Аршавина — к полному недоумению итальянца.

Максим Глушенков (справа) с игроками сборной России в товарищеском матче против Киргизии. Фото Александр Федоров, «СЭ»

В общем, Глушенков здесь не первый. И, скорее всего, не последний.

Но, как всегда, есть нюансы.

Оставим в стороне версию, что Максим сэмоционировал, считая, что в сборной его недооценили — на фоне такого начала сезона, признаний и комплиментов в свой адрес.

Оставим в стороне и характер — не менее колючий, чем у Аршавина или Карпина. И мнение, что у настоящих талантов и взгляд на мир свой, и желание сглаживать углы отсутствует в принципе. Сейчас вспоминали жесткую реплику Глушенкова в соцсети в адрес одного из болельщиков — как иллюстрацию публичной резкости футболиста. Но пример с рефери Матюниным более показателен. Судья стремительно удалил с поля двух одноклубников Максима, и тот после матча протянул арбитру руку для рукопожатия, Матюнин выставил свою в ответ — и футболист демонстративно убрал пятерню в сторону и прошел мимо. Этот эпизод попал в прямую трансляцию.

Это все к чему — Глушенкову в принципе не страшно что-то сделать на публику. В том числе и высказаться в интервью. Но самое интересное другое — он не отказывался выступать за сборную. Максим выдал реплику именно о матче с Вьетнамом — на сравнении с тренировками с легионерами «Зенита». Назвал его «ненужным». Но ведь не он один. В «СЭ» выходило интервью голкипера вьетнамской сборной Льва Данга. Вот фрагмент.

— Знаю, что сейчас идет РПЛ, ребята вкатились в сезон. Понятно, что, может быть, особого желания лететь в такую даль и нет, — говорил Данг. — Вьетнамские журналисты тоже переводили цитаты. В частности, Карпина, который говорил в ответ на вопрос о матчах сборной: «Вы думаете, мы рвались ехать во Вьетнам?»

— И как они реагировали?

— Когда вьетнамские журналисты переводили, это немного задело людей: «Как так? Почему сборная России не хочет сюда прилетать?» Но я как профессиональный футболист понимаю, что у них начался сезон, а ребятам нужно лететь практически на другой конец света, чтобы провести товарищеские игры в сложившейся ситуации.

Максим Глушенков и Магомед-Шапи Сулейманов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Глушенков произнес вслух то, о чем некоторые футболисты, вероятно, думают. Но не говорят.

Ситуация сейчас такова, что официальных встреч у сборной пока нет. И любая реплика о нежелании выступать за нее, пусть речь только об одном конкретном матче, воспринимается резче чем когда бы то ни было.

И оценивать в этом контексте игру с Вьетнамом — когда РФС стоит огромных усилий договориться о любом спарринге — чересчур инфантильно.

Сборная сейчас живет в очень необычном режиме — как и вся страна. Поэтому реакция на слова Глушенкова оказалась такой — его чисто футбольные реплики оценили в другом измерении.

Говорить, что это станет уроком, можно только при одном условии. Если Глушенков действительно почувствует и поймет — почему пошла такая реакция.

Но решать, вызывать его в сборную или нет, может только один человек.

Карпин.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.