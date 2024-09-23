«На Тюкавина ходит народ! Он и Глушенков — готовые игроки для европейского топ-чемпионата». Орещук о дерби
— Дерби доставило вам удовольствие? Или матч получился довольно рваным?
— Хорошая игра! Четыре забитых гола. Доволен увиденным. А я ведь еще до матча предсказывал ничью. Причем результативную.
— А счет случайно не угадали?
— Мы перед игрой с друзьями прогнозы делали. И я поставил на 2:2! Вот сейчас сидим с ними, смеемся. Я им сказал, что «Динамо» счет откроет, потом два пропустит и в итоге сравняет. Эх... Знал бы прикуп, жил бы в Сочи (Улыбается.). В принципе, был уверен, что голов будет много.
— Почему?
— Обе команды обладают впереди качественными исполнителями. А вот в обороне и «Спартак», и «Динамо» испытывают большие проблемы. Иными словами, игроки группы атаки на голову сильнее защитников. Вот и все. Тут, кстати, можно провести параллели с МЛС.
— Вот как?
— Ну да. Там деньги платят только атакующим игрокам, а защитники зарабатывают копейки. Поэтому звезд приглашают, как правило, в линию нападения. Вот и в РПЛ не так много сильных игроков обороны.
— Сегодняшний результат справедлив?
— Пожалуй, да.
— Тюкавин своим вторым голом показал, почему именно его в прошлом сезоне признали лучшим РПЛ?
— Конечно. Тюка красавец! Народ как раз и ходит смотреть на таких футболистов. У каждого поколения свои большие мастера. Сейчас в РПЛ мало нестандартных футболистов, которые выделяются и могут обыграть один в один. У нас все шаблонно. Это проблема. И если взять россиян, которые прямо сегодня могли бы уехать в европейский чемпионат из топ-5, то назову только двоих.
— Тюкавин и...
— Тюкавин и Глушенков.
— А Батраков?
— Талантливый парень. Но пока рановато отправлять его в Европу. Очень интересный мальчик. Умеет брать игру на себя, нестандартно мыслит. И поэтому сразу выделяется на фоне остальных. Было бы у нас таких пацанов побольше, и чемпионат сразу стал бы веселее! Не было бы «автобусов». Не привозили бы Ожеговичей и так далее...
— Кто в «Спартаке» приглянулся сегодня своими нестандартными ходами?
— Барко. Аргентинец, конечно, поднял общий командный уровень. Добротный полузащитник. Угальде ожил при Станковиче, очень неплохой матч сегодня провел. Повторюсь, группа атаки у обеих команд приличная!
— Вопрос о судействе. По делу ли Маухуб получил вторую желтую карточку? Он действительно симулировал?
— Какая-то доля симуляции, наверное, была. Но контакт со стороны спартаковца тоже был. Просто людям, которые никогда не играли в футбол, тяжело разобраться в таком эпизоде.
— Что вы имеете в виду?
— Когда все происходит на скорости, любое касание может сбить с ног. Понимаете, если тебя чуть-чуть даже подтолкнут, ты уже теряешь равновесие. А наши современные арбитры сами в футбол не играли, они его смотрели с вертолета! Придумали свои правила — по ним и живут... С ними и захочешь сыграть в футбол, а они не умеют. Чертят линии, смотрят в монитор... Но нельзя было показывать динамовцу вторую желтую за такой эпизод! Возможно, Маухуб искал ногу спартаковца, но точно не симулировал. У нас же судьи любят говорить: незначительный толчок, незначительный удар. За них они «горчичники» не предъявляют. Так? А здесь — сразу санкции. Ну нельзя ломать игру! 30 тысяч пришло на стадион. С другой стороны, как это ни парадоксально, «Динамо» теперь должно сказать спасибо Иванову.
— Преобразилось, оставшись в меньшинстве?
— Да. Начало играть по-другому, сравняло счет. Значит, болельщики «Спартака» теперь должны быть недовольны решением Иванова (Смеется.). А поклонники бело-голубых могут теперь сказать рефери: «Спасибо, что вы так разбираетесь в футболе».
— Как вам новичок бело-голубых Артур? Произвел какое-то впечатление?
— Пока никакого.
— Выпадает?
— Не могу так сейчас сказать. Ему еще нужно время.
— От Карраскаля и Бителло ждали большего?
— Когда только Карраскаля подписали, я говорил, что он мне не очень нравится. Сейчас же поменял свое мнение. И Карраскаль, и Бителло — светлые пятна в составе «Динамо». Личка нашел к ним подход. Вся игра идет через них. Да, не всегда все получается. Например, сегодня Карраскаль многое делал невпопад. Хотя к его самоотдаче нет никаких вопросов. Вышел с горящими глазами. Вот он и Бителло как раз те исполнители, которые не играют по шаблонам.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|9
|7
|2
|0
|22-2
|23
|
2
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|16-5
|21
|
3
|Локомотив
|9
|7
|0
|2
|22-13
|21
|
4
|Динамо
|9
|5
|2
|2
|17-10
|17
|
5
|Спартак
|9
|4
|4
|1
|13-6
|16
|
6
|ЦСКА
|9
|4
|2
|3
|16-6
|14
|
7
|Ростов
|9
|3
|3
|3
|13-15
|12
|
8
|Рубин
|9
|3
|2
|4
|12-15
|11
|
9
|Динамо Мх
|9
|2
|4
|3
|4-7
|10
|
10
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
11
|Акрон
|9
|2
|2
|5
|12-18
|8
|
12
|Пари НН
|9
|2
|1
|6
|7-18
|7
|
13
|Оренбург
|9
|1
|4
|4
|11-17
|7
|
14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|9-16
|7
|
15
|Факел
|9
|1
|2
|6
|4-17
|5
|
16
|Ахмат
|8
|0
|5
|3
|6-14
|5
|21.09
|14:00
|
Акрон – Краснодар
|2 : 5
|21.09
|16:30
|
Зенит – Факел
|3 : 1
|21.09
|19:00
|
Рубин – ЦСКА
|1 : 1
|22.09
|14:15
|
Химки – Оренбург
|0 : 0
|22.09
|16:30
|
Спартак – Динамо
|2 : 2
|22.09
|16:30
|
Ростов – Динамо Мх
|0 : 0
|22.09
|19:00
|
Пари НН – Локомотив
|1 : 3
|23.09
|18:30
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|6
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1