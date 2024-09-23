Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:00

«На Тюкавина ходит народ! Он и Глушенков — готовые игроки для европейского топ-чемпионата». Орещук о дерби

Орещук оценил игру Тюкавина в матче против «Спартака»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист «Динамо» Константин Тюкавин
Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук назвал справедливым результат дерби со «Спартаком» и восхитился игрой Константина Тюкавина.
Россия. Премьер-лига. 9-й тур
22 сент, 16:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
2:2
Динамо

— Дерби доставило вам удовольствие? Или матч получился довольно рваным?

— Хорошая игра! Четыре забитых гола. Доволен увиденным. А я ведь еще до матча предсказывал ничью. Причем результативную.

— А счет случайно не угадали?

— Мы перед игрой с друзьями прогнозы делали. И я поставил на 2:2! Вот сейчас сидим с ними, смеемся. Я им сказал, что «Динамо» счет откроет, потом два пропустит и в итоге сравняет. Эх... Знал бы прикуп, жил бы в Сочи (Улыбается.). В принципе, был уверен, что голов будет много.

— Почему?

— Обе команды обладают впереди качественными исполнителями. А вот в обороне и «Спартак», и «Динамо» испытывают большие проблемы. Иными словами, игроки группы атаки на голову сильнее защитников. Вот и все. Тут, кстати, можно провести параллели с МЛС.

Нападающий &laquo;Динамо&raquo; Константин Тюкавин (в&nbsp;центре) и&nbsp;главный тренер команды Марцел Личка (справа) после матча со &laquo;Спартаком&raquo;. Мускулы Станковича против фестиваля Лички. Тюкавин и Угальде — главные герои роскошного дерби

— Вот как?

— Ну да. Там деньги платят только атакующим игрокам, а защитники зарабатывают копейки. Поэтому звезд приглашают, как правило, в линию нападения. Вот и в РПЛ не так много сильных игроков обороны.

— Сегодняшний результат справедлив?

— Пожалуй, да.

— Тюкавин своим вторым голом показал, почему именно его в прошлом сезоне признали лучшим РПЛ?

— Конечно. Тюка красавец! Народ как раз и ходит смотреть на таких футболистов. У каждого поколения свои большие мастера. Сейчас в РПЛ мало нестандартных футболистов, которые выделяются и могут обыграть один в один. У нас все шаблонно. Это проблема. И если взять россиян, которые прямо сегодня могли бы уехать в европейский чемпионат из топ-5, то назову только двоих.

Автор дубля в&nbsp;дерби Константин Тюкавин.

— Тюкавин и...

— Тюкавин и Глушенков.

— А Батраков?

— Талантливый парень. Но пока рановато отправлять его в Европу. Очень интересный мальчик. Умеет брать игру на себя, нестандартно мыслит. И поэтому сразу выделяется на фоне остальных. Было бы у нас таких пацанов побольше, и чемпионат сразу стал бы веселее! Не было бы «автобусов». Не привозили бы Ожеговичей и так далее...

— Кто в «Спартаке» приглянулся сегодня своими нестандартными ходами?

— Барко. Аргентинец, конечно, поднял общий командный уровень. Добротный полузащитник. Угальде ожил при Станковиче, очень неплохой матч сегодня провел. Повторюсь, группа атаки у обеих команд приличная!

Константин Тюкавин. Дерби — огонь! «Спартак» был хорош, Маухуб чудом все не испортил, а Тюкавин сделал разницу

— Вопрос о судействе. По делу ли Маухуб получил вторую желтую карточку? Он действительно симулировал?

— Какая-то доля симуляции, наверное, была. Но контакт со стороны спартаковца тоже был. Просто людям, которые никогда не играли в футбол, тяжело разобраться в таком эпизоде.

— Что вы имеете в виду?

— Когда все происходит на скорости, любое касание может сбить с ног. Понимаете, если тебя чуть-чуть даже подтолкнут, ты уже теряешь равновесие. А наши современные арбитры сами в футбол не играли, они его смотрели с вертолета! Придумали свои правила — по ним и живут... С ними и захочешь сыграть в футбол, а они не умеют. Чертят линии, смотрят в монитор... Но нельзя было показывать динамовцу вторую желтую за такой эпизод! Возможно, Маухуб искал ногу спартаковца, но точно не симулировал. У нас же судьи любят говорить: незначительный толчок, незначительный удар. За них они «горчичники» не предъявляют. Так? А здесь — сразу санкции. Ну нельзя ломать игру! 30 тысяч пришло на стадион. С другой стороны, как это ни парадоксально, «Динамо» теперь должно сказать спасибо Иванову.

Марцел Личка и Деян Станкович
Марцел Личка и Деян Станкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Преобразилось, оставшись в меньшинстве?

— Да. Начало играть по-другому, сравняло счет. Значит, болельщики «Спартака» теперь должны быть недовольны решением Иванова (Смеется.). А поклонники бело-голубых могут теперь сказать рефери: «Спасибо, что вы так разбираетесь в футболе».

— Как вам новичок бело-голубых Артур? Произвел какое-то впечатление?

— Пока никакого.

— Выпадает?

— Не могу так сейчас сказать. Ему еще нужно время.

— От Карраскаля и Бителло ждали большего?

— Когда только Карраскаля подписали, я говорил, что он мне не очень нравится. Сейчас же поменял свое мнение. И Карраскаль, и Бителло — светлые пятна в составе «Динамо». Личка нашел к ним подход. Вся игра идет через них. Да, не всегда все получается. Например, сегодня Карраскаль многое делал невпопад. Хотя к его самоотдаче нет никаких вопросов. Вышел с горящими глазами. Вот он и Бителло как раз те исполнители, которые не играют по шаблонам.

Константин Тюкавин
Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Разгромившего могилу Маслякова вандала увезли в психиатрическую лечебницу
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
Корейские чиновники ущемляют Виктора Ана из-за выступления за Россию
Фигуристка Солен Мазинг обвинила другого спортсмена в изнасиловании
Отец отравившейся полуфабрикатами семьи из Красноярского края дал показания СК
Бойкотировал матч с Россией, а теперь требует зарплату в 2 млн евро. Кто такой Миралем Пьянич и откуда у ЦСКА деньги на бывшего игрока «Ювентуса» и «Барселоны»
Популярное видео
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Спарта» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: «Спартак» — «Динамо», «Зенит» — «Факел» и другие матчи
День Тюкавина и Батракова! Форвард спасает «Динамо», тинейджер из «Локо» уже делит лидерство в гонке снайперов
Орещук об удалении Маухуба: «Наши судьи в футбол не играли, смотрели его с вертолета»
Орещук назвал двух россиян, которые могут уехать в топовый европейский чемпионат
РПЛ, расписание и результаты матчей 9-го тура: «Ахмат» — «Крылья Советов» и другие
Орещук сравнил дерби «Спартак» — «Динамо» с игрой МЛС
Мускулы Станковича против фестиваля Лички. Тюкавин и Угальде — главные герои роскошного дерби
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.09 14:00
Акрон – Краснодар
 2 : 5
21.09 16:30
Зенит – Факел
 3 : 1
21.09 19:00
Рубин – ЦСКА
 1 : 1
22.09 14:15
Химки – Оренбург
 0 : 0
22.09 16:30
Спартак – Динамо
 2 : 2
22.09 16:30
Ростов – Динамо Мх
 0 : 0
22.09 19:00
Пари НН – Локомотив
 1 : 3
23.09 18:30
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 6 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости