День Кордобы, Галактионов обречен, «Динамо» снова на вершине с «Зенитом». Рабинер — о топ-событиях тура РПЛ

Обозреватель «СЭ» рецензирует ключевые хайлайты выходных в чемпионате России.

В отставку Мусаева не верилось ни секунды

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

07 ноября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

В последнем туре перед перерывом на сборные все вышло не так, как мы за последнее время привыкли. Обходившийся даже без минимальных осечек шесть матчей «Зенит» вдруг дома сыграл вничью с «Ростовом» и упустил едва обретенное единоличное лидерство, поскольку «Динамо» — пусть и с огромным трудом и значительной долей везения — победило в Воронеже. А «Краснодар», начавший свою неудачную семиматчевую серию в том же седьмом туре, когда «Зенит» в последний на сегодня раз уступил (ЦСКА дома), в субботу уверенно разобрался с армейцами — удобным для «быков» на их поле соперником, который в последний раз выигрывал в Краснодаре в 2017 году. Эта историческая тенденция сохранилась, тогда как зенитовская победная серия — прервалась.

Я в конкурсе прогнозов, сам до конца не зная почему, поставил на «Краснодар» — хотя и со счетом 2:1, конечно, а не 4:2 (надо быть гением прорицательства, чтобы угадать такой счет). Видимо, исходил при этом из соображений футбольного алогизма: если все говорит против какой-то команды, значит, в реальности произойдет наоборот. Семь матчей чемпионата без побед, отсутствие из-за дисквалификаций железобетонных игроков основы Лукаса Оласы и Александра Черникова, сильный соперник, пусть в последнее время и нестабильный — разгром «Родины» и победа над «Спартаком» чередовались с поражением от «Динамо» и ничьей в Оренбурге.

Этой утерянной в последних турах стабильностью «быки» и воспользовались. В их пользу сложилось в первую очередь то, что это был день Джона Кордобы. Два собственных гола с передач Кристиана (второй мяч, головой из центра штрафной, — просто великолепие), прорывы колумбийца перед голами Жоао Батчи и Даниила Уткина. Фактически все четыре мяча хозяев — дело его ног и могучего тела, а также правильного настроя, когда поиск заговоров отставлен в сторону, а остался только футбол. Тогда его невозможно остановить.

Увязываю также комфорт в игре Кордобы с выходом в основе под ним Дмитрия Воробьева. После травмы Никиты Кривцова эта модель изначально казалась самой перспективной, но только сейчас Мурад Мусаев к ней пришел. Можно было и раньше, но лучше поздно, чем никогда.

Когда в середине недели пошел слух о скорой отставке Мусаева и приходе на его место Александра Сторожука, я не верил этому ни секунды — ни первой части нелепых, по мне, россказней, ни второй. Во-первых, Мусаев, два с половиной сезона державший «Краснодар» в самом топе, однажды выигравший чемпионат и взявший два вторых места (два третьих в первый заход уже не вспоминаю), точно заслужил право на кризисы — и на то, чтобы выйти из них победами, а не потерей работы.

Во-вторых, с чего вдруг Сторожук? Потому что, будучи тренером из системы «быков», хорошо сработал с краснодарской молодежью после массового отъезда легионеров в 2022 году? Так то быльем поросло, а что дальше? Ничего того, что могло бы заставить Сергея Галицкого задуматься о таком решении. Из единственного после отставки из «Краснодара» клуба РПЛ, где Сторожук работал, «Ахмата», его уволили через три тура. «Арсенал» и «Торпедо» прорывом тоже не стали. Он — симпатичный и далеко не безнадежный тренер, но для права возглавить топ-клуб нужно как минимум успешно поработать с середняком РПЛ.

Ни секунды не сомневаюсь, что Мусаев уже нарастил достаточно мяса, чтобы не паниковать при неудачах и уметь выходить из пике. Поэтому о какой отставке вообще могла идти речь? Не уверен, что после 4:2 у ЦСКА перерыв на сборные — хорошая новость для «Краснодара», но в любом случае на паузу он уходит с облегчением.

К Дмитрию Игдисамову же вернулась старая головная боль — а кто все-таки основной вратарь? Максим Бориско провел встречу в Краснодаре очень слабо, а перед вторым голом хозяев ошибся совсем уж фантасмагорически. И вот теперь выяснится, играют ли вратари в ЦСКА до первой ошибки или главный тренер продолжит Бориско доверять. Времени у него на эти размышления — более чем достаточно.

Михаил Галактионов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

На следующий тур «Локо» выведет новый тренер, пусть пока Галактионов официально и не уволен

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

06 ноября, 19:30. РЖД Арена (Москва)

Михаил Галактионов — не Мусаев, такого фундамента из прежних достижений, чтобы не оказаться уволенным, при том что творится с «Локомотивом» в этом сезоне, у него нет. И чему быть, того не миновать — несмотря на всю клоунаду, которая вокруг его отставки творится, она неизбежна. После перерыва на сборные красно-зеленых выведет на поле другой тренер. А Борису Ротенбергу, вероятнее всего, придется платить Галактионову весьма существенную неустойку, указанную в подписанном в прошлом ноябре контракте.

Потому что если совет директоров что-то решает, то отставка тренера — это уже его, совета, решение. И современные специалисты зачастую не чета былым, которые не знали ни про какие неустойки и подавали в отставку, просто когда чувствовали, что рычагов управления командой у них больше нет.

Все, что происходило после проигрыша «Рубину», да и вообще что происходит в верхушке «Локомотива» с ее битвой бульдогов под ковром, — постыдно. Вот Михаил Михайлович приходит на пресс-конференцию, дает рядовые комментарии по игре, тему отставки комментировать отказывается, но в конце к микрофону подходит Юрий Нагорных (новый контракт Галактионова год назад и иницииировавший) и об этой самой отставке объявляет. Но клуб потом на официальных ресурсах не упоминает о ней ни слова. И до сих пор никакой отставки нет, потому что идет юридическая борьба.

Вспоминаю, как когда-то брал большое интервью у Ольги Смородской, его перед публикацией, помимо самой леди-президента клуба и пресс-службы, вычитывал клубный юрист — и по его настоянию формулировки вроде «Я уволила Кучука» менялись на «Кучук ушел в отставку». Потому что тоже шла борьба за то, кому достанутся деньги — бывшему тренеру или клубу. Вот вам и закольцовка сюжета. Ольга Юрьевна, кстати, выразила скромное желание вернуться — представляю, как в этот момент передернуло очень многих болельщиков «Локомотива».

А есть и другая закольцовка. Удивительная в своей художественности. В конце 2022-го Галактионов подобрал «Локо», после череды немцев (помните сбежавшего под покровом ночи и никому не сказавшего ни слова Гисдоля, а потом — Компперов и Циннбауэров?) тоже находившийся на грани вылета и в состоянии глубочайшего хаоса. Но после приличного зимнего доукомплектования во главе с Артемом Дзюбой, Максимом Глушенковым и Сергеем Пиняевым, несмотря на скептические прогнозы, Михаил Михайлович привел ситуацию в норму. А потом были наивысший за последние годы подъем до третьего места (не думаю, что почти без легионеров можно было добиться большего), потеря всей полузащиты и ударного форварда Воробьева — и такое падение, какого даже подобные потери в составе и близко не подразумевали.

Галактионов закончил локомотивский период там же, как его начал.

При всей неизбежности отставки тренера, менее полугода назад взявшего бронзу, но сейчас полностью потерявшего нити управления командой, не стоит думать, что одно это решение снимет хоть какие-то проблемы в клубе, разделенном на лагеря. И скажу вам вот что: если зимой произойдет реально серьезное усиление, это будет означать одно: новый менеджмент клуба еще летом поставил на Галактионове (не Ротенбергом назначенном, хотя и переподписанном — но тоже по инициативе Нагорных) крест и сознательно придерживал эти покупки. Это абсолютно стандартная практика для управленцев, не назначавших тренера и пришедших, когда он уже работал.

До конца не могу оценить масштаба роли Галактионова в становлении Батракова, потому что игнорировать такой талант невозможно в принципе. Но не могу не отдать Михаилу Михайловичу должное за то, что он не стал показывать консерватизм и осторожность, то есть подпускать Алексея помаленьку, а после ухода Глушенкова в «Зенит» (тогда многим тоже показалось, что все рухнет, но ничего подобного) сразу сделал на него полноценную ставку. Как бы то ни было, Галактионов войдет в историю как тренер, который дал зеленый свет в основной состав тинейджеру Батракову, и тот отработал это доверие по полной программе.

Но если когда-то на позиции фантазисты в команде заправлял Дмитрий Лоськов, позже — Алексей Миранчук, далее Глушенков и, наконец, Батраков, и в ДНК «Локомотива» присутствие игрока с таким функционалом подразумевалось, то после отъезда Алексея в Турцию на месте «десятки» стала зиять огромная дыра. На удивление, при очевидном интересе к Батракову из Европы никто в клубе, включая главного тренера, не удосужился подготовить ему замену. А тут еще и Карпукаса не убедили остаться, и Воробьева в «Краснодар» (как бы прямым конкурентам, хотя и не в этом сезоне) продали, и Пруцева «Спартак» вернул.

Вообще, скорости, с которыми в «Локо» все меняется, символизируют составы команды в первом и, видимо, последнем матче чемпионата при Галактионове. Среди тех, кто выходил на поле и тогда в Ростове (3:1 с хет-триком Дзюбы), и сейчас (домашние 0:1 от «Рубина»), совпадает только одна фамилия — Пиняев. Тоже в тот момент только пришедший. При том что прошло три с половиной года. Это чудовищно. И многое объясняет.

Теперь там генеральным менеджером Борис Ротенберг — младший, который наконец-то сказал пару слов и пообещал новую жизнь — добавив, что все будет хорошо. Для начала бы только надо не вылететь — как «Динамо» в 2016-м. Пранк тогда вышел из-под контроля — и кто сказал, что это же не может произойти с другим московским клубом сейчас?

Футболисты «Динамо». Фото ФК «Динамо»

«Динамо» и «Спартак» сделали то, что обычно делает «Зенит»

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

08 ноября, 16:15. Лукойл Арена (Москва)

«Динамо» и «Спартак» одержали тяжелые победы соответственно над «Факелом» и «Акроном» с минимальной разницей в счете — 2:1. Бело-голубым помог удивительный промах воронежца Белайди Пуси при 1:1 по абсолютно пустым воротам, когда он уже обвел Андрея Лунева. Все могло повернуться в другую сторону, хотя не забудем и то, какая грубейшая ошибка динамовцев в обороне предшествовала ответному мячу Якимова. А красивую точку в этом матче поставил Константин Тюкавин.

Красно-белым подсобил автогол Тедича после сильного прострела (тут еще надо отметить тонкую, рассчитанную до миллиметра передачу от Наиля Умярова) Эсекьеля Барко. Уже при 2:1, правда, «Спартаку» пришлось на 82-й минуте столкнуться со вторым за осень удалением Александра Максименко — исходя из правил, верным, поскольку это было явное лишение «Акрона» возможности забить, и наличие за спиной вратаря, сбившего соперника, еще и защитника Бабича на это не влияет. Но команда Хуана Карлоса Карседо выстояла, хотя достаточно было взглянуть на его лицо после финального свистка, чтобы понять, каких нервов ему стоили эти три очка.

Важно обратить внимание, что хороший победный мяч забил Данил Пруцев, игравший на сей раз в основе. Он там появляется нечасто, но руки не опускает — и теперь вот воспользовался шансом. Чем больше будет такая дееспособная обойма у красно-белых — тем больше шансов подняться с третьего места выше. Подтянувшись к «Зениту» и «Динамо», у которого во втором туре подряд отличился Даниил Фомин. По-капитански.

У красно-белых еще обратило на себя внимание второе подряд отсутствие в стартовом составе Маркиньоса. Он, как и в Черкизове, вышел на замену, но ведь сейчас Игорь Дмитриев из-за травмы отсутствовал в заявке. А к Жедсону в группе атаки мы уже начинаем привыкать.

Как и к «Динамо» на первом месте. Оно оказывается способным дожать такие тяжелейшие матчи, как в Казани и Воронеже. Этим качеством должен обладать любой потенциальный чемпион. Чемпион реальный, «Зенит», им, конечно, обладает и сейчас, что уже доказывал. Но иногда теряет бдительность. Недавно с «Ахматом» хозяева «Газпром Арены», можно сказать, отскочили в концовке, сейчас — не удалось.

Плюс Кевин Андраде провел очень скверный матч с голом в свои ворота и ошибкой перед вторым. В итоге петербуржцы, дважды ведя в счете, потеряли «свои» очки, «Динамо» же их как раз набрало.

В заключительном туре первого круга «Динамо» сразится с «Краснодаром». Важнейший матч для распределения мест наверху! «Зенит» поедет в Казань, «Спартак» — в Каспийск, а ЦСКА примет «Ахмат». Но до того, пока таблица первого круга примет свой окончательный вид, пройдет еще целых две недели.