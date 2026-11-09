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«Зенит» растерял отрыв, «Локомотив» опустился в зону вылета. Главные расклады после 14-го тура РПЛ

Егор Сергеев
корреспондент
Фото ФК «Зенит»
После паузы «Динамо» проверит «Краснодар», а четыре последние команды сыграют между собой.

«Зенит» сохранил первое место, но потерял двухочковый отрыв от московского «Динамо»: после 14-го тура у обеих команд по 31 очку. «Спартак» сократил дистанцию до лидера до двух баллов. Внизу победа «Ахмата» над «Родиной» вывела грозненцев из зоны стыковых матчей, а проигравший «Рубину» «Локомотив» оказался на 15-й строчке. Главные расклады по итогам выходных — в материале «СЭ».

«Зенит» первый, преимущества в очках нет

Перед 14-м туром у петербуржцев было 30 очков, у «Динамо» — 28. Однако в выходные москвичи победили «Факел» в гостях — 2:1, а «Зенит» дома дважды упустил преимущество в матче с «Ростовом» — 2:2. Отрыва больше нет. Первое место сине-бело-голубых объясняется только личной встречей: 16 августа подопечные Сергея Семака разгромили соперника — 3:0. По регламенту при равенстве очков сначала учитываются результаты матчей между собой. Это дает петербуржцам преимущество в текущей таблице, но любая следующая потеря при победе москвичей изменит порядок наверху.

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«Спартак» справился дома с «Акроном» (2:1), и это тоже существенно повлияло на расстановку сил в таблице: до этого красно-белые уступали лидеру четыре очка, теперь — только два.

В 15-м туре «Зенит» отправится к «Рубину», «Спартак» — в Махачкалу, а «Динамо» примет «Краснодар». У бело-голубых впереди соперник из первой пятерки и отдельная проверка того, насколько команда готова быть лидером РПЛ.

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Локомотив» ниже стыков, «Ахмат» выше

Поражение от «Рубина» (0:1) оставило «Локомотив» с 11 очками. «Ахмат», начинавший тур с той же суммой, победил «Родину» (1:0) и набрал 14. Теперь грозненцы двенадцатые, «Родина» и «Акрон» с 12 очками занимают места в зоне стыков, железнодорожники — 15-е. От спасительного двенадцатого места «Локомотив» отделяют три очка, от переходных матчей — одно.

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Победа красно-зеленых в следующем туре не гарантирует 12-ю строчку и относительную безопасность, поскольку важны результаты конкурентов. При этом следующий матч — выезд к «Родине» — дает возможность отыграть очки у прямого конкурента в борьбе за выживание.

В том же туре «Акрон» примет «Факел»: четырнадцатая команда сыграет с шестнадцатой. Воронежцы отстают от тольяттинцев на шесть очков. Победа сократит эту дистанцию до трех, поражение увеличит до девяти. У нижней четверки впереди две очные встречи, поэтому ближайший тур особенно важен именно для борьбы за сохранение места в РПЛ.

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба.
Фото ФК «Краснодар»

«Краснодар» сравнялся с ЦСКА перед выездом к «Динамо»

Победа над ЦСКА (4:2) принесла «Краснодару» больше, чем подъем на четвертую строчку. Перед встречей южане уступали армейцам три очка, после нее у обоих по 26. Отставание краснодарцев от лидера уменьшилось с семи очков до пяти. При этом до третьего места остаются три: выигрыш у прямого конкурента еще не вернул команду в тройку.

Календарь сразу дает продолжение этому сюжету. Победа в Москве в следующем туре приблизит «Краснодар» к «Динамо» до двух очков, поражение оставит между ними восемь. Для хозяев это шанс сохранить темп лидера, для гостей — возможность второй тур подряд сократить отставание от первого места. ЦСКА тем временем примет «Ахмат»: армейцам нужно удержаться рядом с тройкой, грозненцам — закрепиться над зоной стыков.

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15-й тур РПЛ:

  • 20 ноября: «Ростов» — «Крылья Советов».
  • 21 ноября: «Оренбург» — «Балтика»; «Акрон» — «Факел»; «Рубин» — «Зенит»; ЦСКА — «Ахмат».
  • 22 ноября: «Динамо» — «Краснодар»; «Динамо» (Махачкала) — «Спартак»; «Родина» — «Локомотив».

Обоих лидеров ждут непростые матчи, а нижняя четверка проверит свои силы в очных встречах. Главный вопрос после паузы: сумеет ли «Зенит» вернуть себе отрыв или равенство с «Динамо» обернется сменой лидера?

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ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 10 1 3 32-15 31
2
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
3
 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6
 Ростов 14 5 4 5 18-19 19
7
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 14 4 5 5 17-15 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Динамо Мх 14 5 1 8 17-26 16
12
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 14 2 6 6 17-25 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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20.11 19:30 Ростов – Крылья Советов - : -
21.11 13:00 Оренбург – Балтика - : -
21.11 15:15 Акрон – Факел - : -
21.11 17:30 Рубин – Зенит - : -
21.11 19:45 ЦСКА – Ахмат - : -
22.11 14:00 Динамо – Краснодар - : -
22.11 16:30 Динамо Мх – Спартак - : -
22.11 19:00 Родина – Локомотив - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Роберту Алвес Кристиан
Роберту Алвес Кристиан

Краснодар

 4
И К Ж
Александр Максименко
Александр Максименко

Спартак

 13 2 1
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 12 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 13 1 3
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