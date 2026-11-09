«Зенит» растерял отрыв, «Локомотив» опустился в зону вылета. Главные расклады после 14-го тура РПЛ
«Зенит» сохранил первое место, но потерял двухочковый отрыв от московского «Динамо»: после 14-го тура у обеих команд по 31 очку. «Спартак» сократил дистанцию до лидера до двух баллов. Внизу победа «Ахмата» над «Родиной» вывела грозненцев из зоны стыковых матчей, а проигравший «Рубину» «Локомотив» оказался на 15-й строчке. Главные расклады по итогам выходных — в материале «СЭ».
«Зенит» первый, преимущества в очках нет
Перед 14-м туром у петербуржцев было 30 очков, у «Динамо» — 28. Однако в выходные москвичи победили «Факел» в гостях — 2:1, а «Зенит» дома дважды упустил преимущество в матче с «Ростовом» — 2:2. Отрыва больше нет. Первое место сине-бело-голубых объясняется только личной встречей: 16 августа подопечные Сергея Семака разгромили соперника — 3:0. По регламенту при равенстве очков сначала учитываются результаты матчей между собой. Это дает петербуржцам преимущество в текущей таблице, но любая следующая потеря при победе москвичей изменит порядок наверху.
«Спартак» справился дома с «Акроном» (2:1), и это тоже существенно повлияло на расстановку сил в таблице: до этого красно-белые уступали лидеру четыре очка, теперь — только два.
В 15-м туре «Зенит» отправится к «Рубину», «Спартак» — в Махачкалу, а «Динамо» примет «Краснодар». У бело-голубых впереди соперник из первой пятерки и отдельная проверка того, насколько команда готова быть лидером РПЛ.
«Локомотив» ниже стыков, «Ахмат» выше
Поражение от «Рубина» (0:1) оставило «Локомотив» с 11 очками. «Ахмат», начинавший тур с той же суммой, победил «Родину» (1:0) и набрал 14. Теперь грозненцы двенадцатые, «Родина» и «Акрон» с 12 очками занимают места в зоне стыков, железнодорожники — 15-е. От спасительного двенадцатого места «Локомотив» отделяют три очка, от переходных матчей — одно.
Победа красно-зеленых в следующем туре не гарантирует 12-ю строчку и относительную безопасность, поскольку важны результаты конкурентов. При этом следующий матч — выезд к «Родине» — дает возможность отыграть очки у прямого конкурента в борьбе за выживание.
В том же туре «Акрон» примет «Факел»: четырнадцатая команда сыграет с шестнадцатой. Воронежцы отстают от тольяттинцев на шесть очков. Победа сократит эту дистанцию до трех, поражение увеличит до девяти. У нижней четверки впереди две очные встречи, поэтому ближайший тур особенно важен именно для борьбы за сохранение места в РПЛ.
«Краснодар» сравнялся с ЦСКА перед выездом к «Динамо»
Победа над ЦСКА (4:2) принесла «Краснодару» больше, чем подъем на четвертую строчку. Перед встречей южане уступали армейцам три очка, после нее у обоих по 26. Отставание краснодарцев от лидера уменьшилось с семи очков до пяти. При этом до третьего места остаются три: выигрыш у прямого конкурента еще не вернул команду в тройку.
Календарь сразу дает продолжение этому сюжету. Победа в Москве в следующем туре приблизит «Краснодар» к «Динамо» до двух очков, поражение оставит между ними восемь. Для хозяев это шанс сохранить темп лидера, для гостей — возможность второй тур подряд сократить отставание от первого места. ЦСКА тем временем примет «Ахмат»: армейцам нужно удержаться рядом с тройкой, грозненцам — закрепиться над зоной стыков.
15-й тур РПЛ:
- 20 ноября: «Ростов» — «Крылья Советов».
- 21 ноября: «Оренбург» — «Балтика»; «Акрон» — «Факел»; «Рубин» — «Зенит»; ЦСКА — «Ахмат».
- 22 ноября: «Динамо» — «Краснодар»; «Динамо» (Махачкала) — «Спартак»; «Родина» — «Локомотив».
Обоих лидеров ждут непростые матчи, а нижняя четверка проверит свои силы в очных встречах. Главный вопрос после паузы: сумеет ли «Зенит» вернуть себе отрыв или равенство с «Динамо» обернется сменой лидера?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|10
|1
|3
|32-15
|31
|
2
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
|
4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
5
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
6
|Ростов
|14
|5
|4
|5
|18-19
|19
|
7
|Крылья Советов
|14
|4
|6
|4
|19-20
|18
|
8
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
9
|Балтика
|14
|4
|5
|5
|17-15
|17
|
10
|Оренбург
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
|
11
|Динамо Мх
|14
|5
|1
|8
|17-26
|16
|
12
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|14
|2
|6
|6
|17-25
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|20.11
|19:30
|Ростов – Крылья Советов
|- : -
|21.11
|13:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|21.11
|15:15
|Акрон – Факел
|- : -
|21.11
|17:30
|Рубин – Зенит
|- : -
|21.11
|19:45
|ЦСКА – Ахмат
|- : -
|22.11
|14:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
|22.11
|16:30
|Динамо Мх – Спартак
|- : -
|22.11
|19:00
|Родина – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3