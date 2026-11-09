«Зенит» растерял отрыв, «Локомотив» опустился в зону вылета. Главные расклады после 14-го тура РПЛ

После паузы «Динамо» проверит «Краснодар», а четыре последние команды сыграют между собой.

«Зенит» сохранил первое место, но потерял двухочковый отрыв от московского «Динамо»: после 14-го тура у обеих команд по 31 очку. «Спартак» сократил дистанцию до лидера до двух баллов. Внизу победа «Ахмата» над «Родиной» вывела грозненцев из зоны стыковых матчей, а проигравший «Рубину» «Локомотив» оказался на 15-й строчке. Главные расклады по итогам выходных — в материале «СЭ».

«Зенит» первый, преимущества в очках нет

Перед 14-м туром у петербуржцев было 30 очков, у «Динамо» — 28. Однако в выходные москвичи победили «Факел» в гостях — 2:1, а «Зенит» дома дважды упустил преимущество в матче с «Ростовом» — 2:2. Отрыва больше нет. Первое место сине-бело-голубых объясняется только личной встречей: 16 августа подопечные Сергея Семака разгромили соперника — 3:0. По регламенту при равенстве очков сначала учитываются результаты матчей между собой. Это дает петербуржцам преимущество в текущей таблице, но любая следующая потеря при победе москвичей изменит порядок наверху.

«Спартак» справился дома с «Акроном» (2:1), и это тоже существенно повлияло на расстановку сил в таблице: до этого красно-белые уступали лидеру четыре очка, теперь — только два.

В 15-м туре «Зенит» отправится к «Рубину», «Спартак» — в Махачкалу, а «Динамо» примет «Краснодар». У бело-голубых впереди соперник из первой пятерки и отдельная проверка того, насколько команда готова быть лидером РПЛ.

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Локомотив» ниже стыков, «Ахмат» выше

Поражение от «Рубина» (0:1) оставило «Локомотив» с 11 очками. «Ахмат», начинавший тур с той же суммой, победил «Родину» (1:0) и набрал 14. Теперь грозненцы двенадцатые, «Родина» и «Акрон» с 12 очками занимают места в зоне стыков, железнодорожники — 15-е. От спасительного двенадцатого места «Локомотив» отделяют три очка, от переходных матчей — одно.

Победа красно-зеленых в следующем туре не гарантирует 12-ю строчку и относительную безопасность, поскольку важны результаты конкурентов. При этом следующий матч — выезд к «Родине» — дает возможность отыграть очки у прямого конкурента в борьбе за выживание.

В том же туре «Акрон» примет «Факел»: четырнадцатая команда сыграет с шестнадцатой. Воронежцы отстают от тольяттинцев на шесть очков. Победа сократит эту дистанцию до трех, поражение увеличит до девяти. У нижней четверки впереди две очные встречи, поэтому ближайший тур особенно важен именно для борьбы за сохранение места в РПЛ.

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба. Фото ФК «Краснодар»

«Краснодар» сравнялся с ЦСКА перед выездом к «Динамо»

Победа над ЦСКА (4:2) принесла «Краснодару» больше, чем подъем на четвертую строчку. Перед встречей южане уступали армейцам три очка, после нее у обоих по 26. Отставание краснодарцев от лидера уменьшилось с семи очков до пяти. При этом до третьего места остаются три: выигрыш у прямого конкурента еще не вернул команду в тройку.

Календарь сразу дает продолжение этому сюжету. Победа в Москве в следующем туре приблизит «Краснодар» к «Динамо» до двух очков, поражение оставит между ними восемь. Для хозяев это шанс сохранить темп лидера, для гостей — возможность второй тур подряд сократить отставание от первого места. ЦСКА тем временем примет «Ахмат»: армейцам нужно удержаться рядом с тройкой, грозненцам — закрепиться над зоной стыков.

15-й тур РПЛ:

20 ноября: «Ростов» — «Крылья Советов».

21 ноября: «Оренбург» — «Балтика»; «Акрон» — «Факел»; «Рубин» — «Зенит»; ЦСКА — «Ахмат».

22 ноября: «Динамо» — «Краснодар»; «Динамо» (Махачкала) — «Спартак»; «Родина» — «Локомотив».

Обоих лидеров ждут непростые матчи, а нижняя четверка проверит свои силы в очных встречах. Главный вопрос после паузы: сумеет ли «Зенит» вернуть себе отрыв или равенство с «Динамо» обернется сменой лидера?