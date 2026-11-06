«Благодарим Михаила Михайловича за четыре года работы». Как прошла последняя пресс-конференция Галактионова
В пятницу, 6 ноября, «Рубин» победил «Локомотив» в выездном матче 14-го тура чемпионата России — 1:0. На 71-й минуте гол забил защитник казанцев Егор Тесленко.
Железнодорожники потерпели третье поражение подряд в РПЛ. Команда Михаила Галактионова с 11 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата.
— Мы очень разочарованы результатом, — начал Галактионов. — Происходящего не заслуживают ни болельщики, ни клуб. Команда хотела победить. Но допускаются ошибки, которые ей не свойственны. Забей мы первыми, все могло бы сложиться иначе. Игра шла до гола.
— Как минимум 10 матчей подряд команда меняет линию обороны. В чем причина?
— Здесь много факторов: отталкиваемся от соперника плюс смотрим, кто готов. Монтес не мог играть. Со «Спартаком» оборона выстраивалась, чтобы сдержать Угальде. Сегодня сочетание было более сбалансированное.
— Почему вы не подошли к фанатам после матча?
— Хотел бы извиниться за этот момент. Эмоции перевесили. Уж слишком большая горечь поражения...
Хотел бы поблагодарить болельщиков, которые поддерживают нас и справедливо критикуют.
Тем, кто пришел сегодня, низкий поклон.
— Как команда будет исправлять ситуацию за паузу на матчи сборных?
— Одного способа нет. Трансферное окно закрыто. Поэтому только за счет внутренних ресурсов, идей и решений. Будем благодаря трудолюбию исправлять ситуацию.
— Какая атмосфера сейчас в команде?
— Когда мы приходили в 2022 году была задача поправить атмосферу в команде. Тогда она была совершенно другой. Сейчас — рабочая. Мы не можем говорить о долгосрочных задачах. Сейчас цель — выиграть следующий матч. Футболистов нельзя упрекнуть ни в безответственности, ни в старании.
Разные этапы были. Были хорошие победы. Собирали огромное количество болельщиков. Не могу сказать, что есть какой-то яркий момент, который запомнился. Со всеми посчастливилось работать. Тот период времени был хорошим.
— Как команда переживает успех Батракова?
— С Алексеем все на связи. Его все поддерживают. Он тоже поддерживает клуб, видит, что непростые времена у команды.
Все это время в зале для пресс-конференций присутствовал председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных. В конце он взял слово:
— Хотел бы извиниться за первую половину сезона. Мы не показываем ту игру, которую должны. Уверен, клуб поправит ситуацию.
Хотел бы озвучить решение совета директоров о досрочном прекращении контракта с Галактионовым. Благодарим Михаила Михайловича за четыре года работы. Команде необходимо в кратчайшие сроки выбираться из этого положения.
— Что будет с неустойкой Галактионова?
— Есть контракт и условия, которые в нем прописаны.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
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2
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
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4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
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5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
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6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
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8
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
9
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
10
|Крылья Советов
|13
|3
|6
|4
|17-20
|15
|
11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|0 : 1
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|- : -
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|- : -
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|- : -
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|- : -
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|10
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Александр Соболев
Зенит
|10
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Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
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Педро
Зенит
|6
|
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Максим Глушенков
Зенит
|4
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Маркиньос
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
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Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3
|
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Илья Самошников
Рубин
|10
|1
|2