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«Благодарим Михаила Михайловича за четыре года работы». Как прошла последняя пресс-конференция Галактионова

Микеле Антонов
Корреспондент
Михаил Галактионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Отставка после поражения от «Рубина».
Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
06 ноября, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:1
Рубин

В пятницу, 6 ноября, «Рубин» победил «Локомотив» в выездном матче 14-го тура чемпионата России — 1:0. На 71-й минуте гол забил защитник казанцев Егор Тесленко.

Железнодорожники потерпели третье поражение подряд в РПЛ. Команда Михаила Галактионова с 11 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата.

— Мы очень разочарованы результатом, — начал Галактионов. — Происходящего не заслуживают ни болельщики, ни клуб. Команда хотела победить. Но допускаются ошибки, которые ей не свойственны. Забей мы первыми, все могло бы сложиться иначе. Игра шла до гола.

— Как минимум 10 матчей подряд команда меняет линию обороны. В чем причина?

— Здесь много факторов: отталкиваемся от соперника плюс смотрим, кто готов. Монтес не мог играть. Со «Спартаком» оборона выстраивалась, чтобы сдержать Угальде. Сегодня сочетание было более сбалансированное.

&laquo;Локомотив&raquo; проиграл &laquo;Рубину&raquo; (0:1) в&nbsp;матче РПЛ 6&nbsp;ноября.«Рубин» отправил «Локомотив» в зону вылета. Галактионов оказался в тупике

— Почему вы не подошли к фанатам после матча?

— Хотел бы извиниться за этот момент. Эмоции перевесили. Уж слишком большая горечь поражения...

Хотел бы поблагодарить болельщиков, которые поддерживают нас и справедливо критикуют.

Тем, кто пришел сегодня, низкий поклон.

— Как команда будет исправлять ситуацию за паузу на матчи сборных?

— Одного способа нет. Трансферное окно закрыто. Поэтому только за счет внутренних ресурсов, идей и решений. Будем благодаря трудолюбию исправлять ситуацию.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Какая атмосфера сейчас в команде?

— Когда мы приходили в 2022 году была задача поправить атмосферу в команде. Тогда она была совершенно другой. Сейчас — рабочая. Мы не можем говорить о долгосрочных задачах. Сейчас цель — выиграть следующий матч. Футболистов нельзя упрекнуть ни в безответственности, ни в старании.

Разные этапы были. Были хорошие победы. Собирали огромное количество болельщиков. Не могу сказать, что есть какой-то яркий момент, который запомнился. Со всеми посчастливилось работать. Тот период времени был хорошим.

— Как команда переживает успех Батракова?

— С Алексеем все на связи. Его все поддерживают. Он тоже поддерживает клуб, видит, что непростые времена у команды.

Михаил Галактионов.«Локомотив» катится под откос. Но свести все проблемы к фигуре Галактионова — ошибка

Все это время в зале для пресс-конференций присутствовал председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных. В конце он взял слово:

— Хотел бы извиниться за первую половину сезона. Мы не показываем ту игру, которую должны. Уверен, клуб поправит ситуацию.

Хотел бы озвучить решение совета директоров о досрочном прекращении контракта с Галактионовым. Благодарим Михаила Михайловича за четыре года работы. Команде необходимо в кратчайшие сроки выбираться из этого положения.

— Что будет с неустойкой Галактионова?

— Есть контракт и условия, которые в нем прописаны.

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Михаил Галактионов
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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«Рубин» отправил «Локомотив» в зону вылета. Галактионов оказался в тупике
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
8
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
9
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
10
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 13 1 3
Илья Самошников
Илья Самошников

Рубин

 10 1 2
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