«Благодарим Михаила Михайловича за четыре года работы». Как прошла последняя пресс-конференция Галактионова

Отставка после поражения от «Рубина».

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

06 ноября, 19:30. РЖД Арена (Москва)

В пятницу, 6 ноября, «Рубин» победил «Локомотив» в выездном матче 14-го тура чемпионата России — 1:0. На 71-й минуте гол забил защитник казанцев Егор Тесленко.

Железнодорожники потерпели третье поражение подряд в РПЛ. Команда Михаила Галактионова с 11 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата.

— Мы очень разочарованы результатом, — начал Галактионов. — Происходящего не заслуживают ни болельщики, ни клуб. Команда хотела победить. Но допускаются ошибки, которые ей не свойственны. Забей мы первыми, все могло бы сложиться иначе. Игра шла до гола.

— Как минимум 10 матчей подряд команда меняет линию обороны. В чем причина?

— Здесь много факторов: отталкиваемся от соперника плюс смотрим, кто готов. Монтес не мог играть. Со «Спартаком» оборона выстраивалась, чтобы сдержать Угальде. Сегодня сочетание было более сбалансированное.

— Почему вы не подошли к фанатам после матча?

— Хотел бы извиниться за этот момент. Эмоции перевесили. Уж слишком большая горечь поражения...

Хотел бы поблагодарить болельщиков, которые поддерживают нас и справедливо критикуют.

Тем, кто пришел сегодня, низкий поклон.

— Как команда будет исправлять ситуацию за паузу на матчи сборных?

— Одного способа нет. Трансферное окно закрыто. Поэтому только за счет внутренних ресурсов, идей и решений. Будем благодаря трудолюбию исправлять ситуацию.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Какая атмосфера сейчас в команде?

— Когда мы приходили в 2022 году была задача поправить атмосферу в команде. Тогда она была совершенно другой. Сейчас — рабочая. Мы не можем говорить о долгосрочных задачах. Сейчас цель — выиграть следующий матч. Футболистов нельзя упрекнуть ни в безответственности, ни в старании.

Разные этапы были. Были хорошие победы. Собирали огромное количество болельщиков. Не могу сказать, что есть какой-то яркий момент, который запомнился. Со всеми посчастливилось работать. Тот период времени был хорошим.

— Как команда переживает успех Батракова?

— С Алексеем все на связи. Его все поддерживают. Он тоже поддерживает клуб, видит, что непростые времена у команды.

Все это время в зале для пресс-конференций присутствовал председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных. В конце он взял слово:

— Хотел бы извиниться за первую половину сезона. Мы не показываем ту игру, которую должны. Уверен, клуб поправит ситуацию.

Хотел бы озвучить решение совета директоров о досрочном прекращении контракта с Галактионовым. Благодарим Михаила Михайловича за четыре года работы. Команде необходимо в кратчайшие сроки выбираться из этого положения.

— Что будет с неустойкой Галактионова?

— Есть контракт и условия, которые в нем прописаны.