«Соболев мучился, играл через боль. Мантуана пора сажать в запас». Орлов — об осечке «Зенита» против «Ростова»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов — о ничьей «Зенита» с «Ростовом» (1:1), ошибках Густаво Мантуана, игре Максима Глушенкова и Александра Соболева, а также о борьбе за чемпионство.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

08 ноября, 18:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

Мантуан проиграл Олусегуну в скорости

— Прежде всего хочется похвалить гостей. У дончан быстрая, мобильная команда. Хорошая средняя линия, атакующая группа, которая доставила защите «Зенита» немало проблем. Да, питерцы владели определенным преимуществом, но этого все же не хватило для победы. Подопечные Кириченко боролись на каждом участке поля, организованно оборонялись, переходили в контратаки. Какая самоотдача!

Оборона сине-бело-голубых выглядела как-то тяжеловато... Защитникам «Зенита» было сложно противостоять таким легким, подвижным, быстрым соперникам. Посмотрите, как подключался вперед Лангович, как он нейтрализовал сзади Луиса Энрике! Как действовал Олусегун. «Ростов» очень достойно сыграл с «Зенитом».

При этом не скажу, что петербуржцы провели слабый матч. Нет! Они старались, создавали моменты, нагнетали, имели подходы. Глушенков был активен, Педро.

Но в обороне... Вот Мантуан. Как он позволил Олусегуну выполнить прострел, после которого состоялся автогол Андраде?!

Ну нельзя же давать так простреливать! Необходимо принимать какие-то меры. Считаю, что Мантуана пора менять, отправлять на скамейку запасных. Потому что должна быть ответственность! Это же, можно сказать, результативная ошибка. Проигрывал Олусегуну в скорости. Игрок «Ростова» гулял на своем фланге как хотел.

Но если ты видишь, что соперник превосходит тебя в скорости, нужно действовать по-другому. Прежде всего тактически. Допустим, оставлять два-три метра зазора, чтобы иметь возможность встретить оппонента, не позволить ему убежать. Нужно правильно выбирать позицию, плассироваться.

Конечно, у «Зенита» многое не получалось. Но можно ли кого-то упрекнуть в отсутствии старания? Нет. Все футболисты работали, пытались изменить ситуацию. Просто «Ростов» заставил хозяев потратить очень много сил. Дончане заслуженно увезли ничью из Санкт-Петербурга. Все закономерно.

Александр Соболев (слева). Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Соболев мучается на поле. Видно, что ему больно, что-то мешает

— Посмотрим, что будет дальше. У «Зенита» вышел на замену Вендел. Но понятно, что ему еще нужно войти в игру, набрать форму. Он ведь много пропустил. Сейчас важно вернуть прежние физические кондиции, скорость. Пока еще не та культура паса.

Помните, как Вендел и Глушенков взаимодействовали в прошлом сезоне? Когда они вместе начинали играть, у них были, можно сказать, симметричные скорости. Они прекрасно понимали друг друга, быстро двигали мяч, разгоняли атаки. Именно такая скоростная игра и нужна «Зениту». Посмотрим, удастся ли восстановить прежние связи.

Что касается Соболева, то он, к сожалению, себя не проявил. Играл через не могу. По лицу видно, что мучается. Играл через боль. Что-то его беспокоит. Но хотел помочь команде. Тренеры решили выпустить его в старте.

Андраде забил в свои ворота. Но я бы пожурил его даже не за этот эпизод. Он в целом играл как-то фривольно. Обрезался, терял мячи в несложных ситуациях, проигрывал борьбу. Я-то уже привык, что он — настоящий король единоборств. А тут увидел иную картину. Что-то с ним не так, не то...

«Ростов» — легкая команда, бежит. А защитники «Зенита» не успевают...

— Знаете, что мне особенно понравилось в игре «Ростова»? Скорость! Вот эти быстрые футболисты за счет своих качеств и позволяют дончанам набирать очки.

У них очень легкая команда. Футболисты постоянно находятся в движении, предлагают себя, открываются. И игроки обороны петербуржцев немного за ними не поспевали. Где-то не хватило буквально доли секунды.

Так что при Кириченко южане преобразились. Он ничего не стал ломать, раскрепостил ребят психологически. И вот вам результат. За «Ростов» можно только порадоваться. Ведь сколько ходило слухов о том, что нет денег, что клуб ждут большие проблемы. Но ничего — «Ростов» на плаву! Демонстрирует очень достойный футбол. Это вызывает уважение.

Отметил бы молодого вратаря Петрова. Ему всего 18 лет. Но уже очень уверенно смотрится. А какой сложный мяч он вытащил после удара Глушенкова с ходу! Так что появляются в РПЛ перспективные голкиперы. Здорово!

Максим Глушенков. Фото Анна Мейер / ФК «Зенит»

Глушенков — лидер «Зенита». Даже когда не забивает, он ведет игру

— Что касается Глушенкова, то он, конечно, остается лидером «Зенита». Для меня это очевидно. Причем дело не только в забитых мячах или голевых передачах. Даже когда Максим не отличается результативными действиями, он все равно ведет игру команды, дирижирует.

Постоянно находится в центре событий, предлагает нестандартные решения, старается обострять. Именно через него строятся многие атаки.

А вот Педро, на мой взгляд, в последних турах начал несколько теряться. Даже не знаю, с чем это связано. Уже вторую игру замечаю, что у него далеко не все получается в плане креатива. Как будто он немного выпадает из привычного ритма. Нет той легкости, вдохновения, которые мы видели раньше.

Помните, какие передачи он отдавал? Как здорово находил партнеров, какие необычные, неожиданные решения принимал? Когда Педро действует вдохновенно, за ним очень интересно наблюдать.

Луис Энрике. Фото Анна Мейер / ФК «Зенит»

Луиса Энрике научились выключать из игры. Ему нужно действовать быстрее!

— Теперь о Луисе Энрике. Да, он забил великолепный гол, сотворил маленький шедевр. Но если вынести этот эпизод за скобки, то нельзя сказать, что бразилец провел выдающийся матч.

Ему было очень тяжело. Ростовчане сумели ограничить его возможности, практически выключить из игры на определенных отрезках.

Соперники научились действовать против Луиса Энрике. Они понимают, насколько опасен бразилец, когда получает мяч и начинает разгоняться. Против него очень правильно располагались защитники гостей. Они не позволяли ему атаковать один в один.

Вот он получает мяч. Традиционно начинает движение вперед. Рядом уже находится один защитник, второй его страхует. Причем стараются прессинговать бразильца непосредственно в момент приема мяча. А если он первого обыграл, то тут же сталкивается со вторым. Иногда и третий футболист оказывается рядом!

Что же делать Луису Энрике? Нужно быстрее расставаться с мячом. Играть в одно касание, отыгрываться с партнерами и сразу убегать, предлагать себя.

Нельзя постоянно останавливаться, принимать мяч, начинать обыгрыш из статичного положения. Увы, Луис Энрике иногда затягивает с принятием решения.

Посмотрите, как в подобных ситуациях действуют Винисиус, Мбаппе и другие ведущие крайние нападающие. Они часто используют игру в одно касание. Отдал мяч партнеру — и сразу побежал! Набрал скорость, получил ответную передачу, оказался впереди оппонента.

Вот такой футбол нужен и Луису Энрике.

Что ж, вся борьба в РПЛ еще впереди. «Зенит» впервые в сезоне сыграл вничью. Когда-то же это должно было произойти. Конкуренты питерцев столкнулись в этом туре с определенными проблемами. «Спартак» и «Динамо» победили «Акрон» и «Факел» с трудом. Исключение — только «Краснодар», забивший ЦСКА четыре мяча.