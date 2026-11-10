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Судейство

Грушевский о матче «Краснодар» — ЦСКА: «Не увидел ни одного повтора, где Кордоба сто процентов играет рукой»

Константин Белов
Корреспондент

Юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в разговоре с «СЭ» оценил судейство Сергея Карасева в матче 14-го тура «Краснодар» — ЦСКА (4:2).

«Нужно дождаться решения ЭСК на претензии ЦСКА по поводу самых спорных решений. Но хочу отметить, что ЦСКА проиграл не из-за ошибочных решений Карасева, а потому что команда слишком много подарков сделала сопернику. Что касается гола Батчи, то я не увидел ни одного повтора, где видно, что Кордоба сто процентов играет рукой. Оптический обман возникает из-за того, что Джон далеко выставляет руку, и у него нет другого выхода, как сыграть ею. Но при определенных ракурсах кажется, что Кордоба сыграл плечом», — сказал Грушевский «СЭ».

Грушевский также оценил эпизод, который произошел на 11-й минуте встречи, когда мяч попал в руку полузащитнику «Краснодара» Дугласу Аугусто в штрафной площади.

«Мне не хотелось бы, чтобы такие пенальти назначались в принципе. Но вот такой дешевый пенальти был в 2025 году, когда ЦСКА еще при Марко Николиче обыграл «Спартак». И вот тогда арбитр назначил пенальти в ворота ЦСКА за схожее нарушение Абдулкадырова. Но Аугусто сыграл рукой, это факт. Но считаю, что такие пенальти не украшают игру», — сказал Грушевский «СЭ».

После 14 туров «Краснодар» с 26 очками находится на 4-м месте в таблице РПЛ. ЦСКА находится на 5-й строчке с 26 баллами.

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Джон Кордоба
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ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Михаил Грушевский
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Грушевский о поражении ЦСКА от «Краснодара»: «Такие ошибки в обороне непозволительны в топ-матчах»
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 10 1 3 32-15 31
2
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
3
 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6
 Ростов 14 5 4 5 18-19 19
7
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 14 4 5 5 17-15 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Динамо Мх 14 5 1 8 17-26 16
12
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 14 2 6 6 17-25 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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20.11 19:30 Ростов – Крылья Советов - : -
21.11 13:00 Оренбург – Балтика - : -
21.11 15:15 Акрон – Факел - : -
21.11 17:30 Рубин – Зенит - : -
21.11 19:45 ЦСКА – Ахмат - : -
22.11 14:00 Динамо – Краснодар - : -
22.11 16:30 Динамо Мх – Спартак - : -
22.11 19:00 Родина – Локомотив - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

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Константин Тюкавин

Динамо

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Максим Глушенков

Зенит

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Роберту Алвес Кристиан

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И К Ж
Александр Максименко
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Спартак

 13 2 1
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Георгий Мелкадзе

Ахмат

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