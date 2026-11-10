Грушевский о матче «Краснодар» — ЦСКА: «Не увидел ни одного повтора, где Кордоба сто процентов играет рукой»

Юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в разговоре с «СЭ» оценил судейство Сергея Карасева в матче 14-го тура «Краснодар» — ЦСКА (4:2).

«Нужно дождаться решения ЭСК на претензии ЦСКА по поводу самых спорных решений. Но хочу отметить, что ЦСКА проиграл не из-за ошибочных решений Карасева, а потому что команда слишком много подарков сделала сопернику. Что касается гола Батчи, то я не увидел ни одного повтора, где видно, что Кордоба сто процентов играет рукой. Оптический обман возникает из-за того, что Джон далеко выставляет руку, и у него нет другого выхода, как сыграть ею. Но при определенных ракурсах кажется, что Кордоба сыграл плечом», — сказал Грушевский «СЭ».

Грушевский также оценил эпизод, который произошел на 11-й минуте встречи, когда мяч попал в руку полузащитнику «Краснодара» Дугласу Аугусто в штрафной площади.

«Мне не хотелось бы, чтобы такие пенальти назначались в принципе. Но вот такой дешевый пенальти был в 2025 году, когда ЦСКА еще при Марко Николиче обыграл «Спартак». И вот тогда арбитр назначил пенальти в ворота ЦСКА за схожее нарушение Абдулкадырова. Но Аугусто сыграл рукой, это факт. Но считаю, что такие пенальти не украшают игру», — сказал Грушевский «СЭ».

После 14 туров «Краснодар» с 26 очками находится на 4-м месте в таблице РПЛ. ЦСКА находится на 5-й строчке с 26 баллами.