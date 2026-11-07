«Краснодар» вернулся, ярко разбив ЦСКА. Сдержать такого Кордобу невозможно

Уверенная победа «быков».

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

07 ноября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

Две серии

В последние годы в матчах «Краснодара» и ЦСКА бушевали такие страсти, что за их обсуждением на второй план порой уходил непосредственно футбол. Но накануне субботней игры Игорь Акинфеев напомнил о важной детали: «Желаю победы нашей команде, которая отправилась сегодня на выезд. Что-то затянулась наша серия без побед в Краснодаре».

Игорь в соцсетях вспомнил октябрь 2017 года, когда армейцы в последний раз одолели «быков» на их поле. С тех пор на стадионе черно-зеленых состоялось 11 матчей, включая кубковые, и пять последних встреч завершились в пользу хозяев. Только в этот раз вводные были отнюдь не в пользу команды Мурада Мусаева. Она не выигрывала в чемпионате с конца августа, повторив худшую серию в своей истории (семь туров без побед).

Плюс — кадровые сложности. Если Дмитрий Игдисамов снова мог рассчитывать на отбывшего дисквалификацию Жоао Виктора, то «Краснодар» из-за перебора желтых карточек остался без Оласы и Черникова. Последнего заменил Дуглас Аугусто, который после травмы попал в старт впервые с 10 октября. Зато остальные изменения были отнюдь не косметическими. Мусаев сменил обоих латералей, сделав ставку на Петрова и Ваханию, а под Кордобой в этот раз действовал Воробьев.

Фото ФК «Краснодар»

Затмение Бориско

Пожалуй, первый тайм можно было оценить как обоюдоострый. Инициатива поочередно переходила от одной команды к другой, причем «Краснодар» иногда отдавал мяч, предпочитая играть вторым номером и получая свободное пространство. При этом «быки» обнаружили слабое место на левом фланге армейцев, откуда пришли оба гола хозяев. В первом случае в прорыв был брошен Кристиан. И хотя ему повезло с рикошетом, бразильцу еще надо было отдать идеальную передачу на Кордобу, который опередил Лукина и в касание отправил мяч в сетку.

А несколько минут спустя прозвучал первый тревожный сигнал о том, что Бориско в субботу явно не в своей тарелке. При розыгрыше от штрафной вратарь отдал рискованный пас Кисляку, того накрыли прессингом, и Кордоба простил ЦСКА, не попав в створ. Этот момент не раз вспомнили в свете текущих проблем краснодарцев с умением сохранять преимущество, когда гости отыгрались. Матеус Алвес перевел мяч на Аззи, после его кросса Агкацев справился с ударом Гонду, но на добивании отличился Кисляк.

Для «Краснодара» такой разворот в игре выглядел обидным, но для армейцев успех получился вполне заслуженным. На гол они наиграли. Но и «Краснодар» оказался в большей степени психологически устойчивым, чем по ходу неудачной серии. И опять «быки» ударили соперника в слабое место. Жубал забросил мяч на фланг, куда зачем-то побежал Бориско, а более расторопным оказался Кордоба, после чего Виктор исполнил вынос через центр и фактически ассистировал не упустившему свой шанс Батчи. Коснулся ли Кордоба мяча рукой? Скорее стоит согласиться с Сергеем Карасевым, который не стал менять свое решение, так как ни один повтор не дал однозначного ответа. А спорность момента не отменяет авантюрности действий Бориско и ошибок армейских защитников, которые и заставили вратаря рисковать.

Нокаут и фактор Уткина

Обсуждать второй краснодарский гол будут долго. Важность у него исключительная, только играть оставалось целый тайм. Да и второй раз сравнять счет ЦСКА мог еще до перерыва, когда Лусиано головой сделал скидку на свободное пространство, но Олейников, дойдя до штрафной, пробил не лучшим образом и мяч покинул поле, задев штангу.

А с началом второй половины игры шансы на успех оставались взаимными. То краснодарцы героическими усилиями тушили пожар, выбивая мяч из площади ворот, то армейцы становились стеной, блокируя удары Кордобы и Батчи. А тренеры искали, чем удивить соперника, и сыграла ставка Мусаева на Уткина. Его первый гол после возвращения в родной клуб получился исключительно важным. Причем даже с учетом того, что в штрафную прорывался Кордоба, на Данииле львиная доля заслуги в ключевом взятии ворот. Кроме завершающего удара — это чувство момента, а также скидка головой в направлении Кордобы после выноса Агкацева.

Пожалуй, в этот момент уже можно было утверждать: «Краснодар» вернулся. Это были те «быки», что штамповали победы на старте сезона. Неужели для выздоровления достаточно было одного присутствия на трибуне Сперцяна? Это, конечно, шутка, но так, как во вторые 45 минут, ЦСКА в этом чемпионате никто не переигрывал и не заставлял так много ошибаться. Четвертый в матче гол ведь начался с просчета гостей почти на ровном месте. А что было бы, если бы не спасения Бориско после выстрелов Оздоева, Уткина (в одной атаке) и Батчи?

Блестящий удар Кордобы головой с подачи Кристиана — как привет всем, кто смеялся над интервью колумбийца после провала с «Родиной».

Проиграй «быки» ЦСКА, Джону припомнили бы и отрицание кризиса, и слова о манипуляциях прессы. Только за свои слова капитан ответил действиями. А «Краснодар» вернулся и встречает международную паузу в отличном настроении. Гол Глебова его точно не испортит.