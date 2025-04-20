Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:00

«Вы делаете акцент на рекорде Дзюбы, а я — на своем голе с его передачи». Интервью Фомина

Фомин отреагировал на рекорд Дзюбы
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин.
Фото Александр Федоров
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин ответил на вопросы «Известий» и «СЭ».

Против «Пари НН» нам не хватило настроя

— Даниил, на этой неделе «Динамо» сыграло вничью с ЦСКА (0:0) и упустило шанс пройти дальше в Пути РПЛ Кубка России. Чего не хватило?

— Забитого гола.

— Почему его не удалось забить?

— Немножко некачественно сыграли в атаке. Где-то торопились, когда, наоборот, надо было через паузу входить в чужую штрафную. Но самое главное, что наше отношение к игре было очень хорошее — все были максимально заряжены. Если будем так продолжать дальше, то появятся и голы, и победы.

— В предыдущем матче чемпионата против «Пари НН» (1:1) были проблемы с заряженностью?

— Я считаю, что да.

— Почему?

— Наверно, не бывает так, что все матчи играешь, будучи полностью заряженным. У нас была с этим проблема, но мы вовремя на нее обратили внимание и в ответном кубковом матче с ЦСКА выглядели очень достойно. Надо все это сохранить и оставить этот позитив на всю оставшуюся часть сезона. Тем более мы и из Кубка еще не вылетели — есть шанс в нем в Пути регионов. Как раз теперь там нужно выиграть у «Спартака». Плюс еще есть чемпионат, где ничего не потеряно. С таким отношением и там и там можно все исправить.

&laquo;Пари&nbsp;НН&raquo; и &laquo;Динамо&raquo; сыграли вничью в&nbsp;матче 24-го тура чемпионата России.Драма в Нижнем: нереализованный пенальти оставил «Пари НН» без победы над «Динамо». Москвичи продолжают падение

— Почему во встречах с топ-командами в этом сезоне у «Динамо» не очень хорошие результаты: в чемпионате победа над «Локомотивом» (3:1) и ничья со «Спартаком» (2:2), а в Кубке ничья с ЦСКА и вылет от него из Пути РПЛ, а остальные матчи проиграны?

— Я согласен, что результаты не очень. Но по игре где-то мы заслуживали большего. Например, в последнем матче с ЦСКА в Кубке мы были ближе к победе. Но что есть, то есть. На данный момент дела обстоят так, но у нас еще впереди матчи со «Спартаком» в Кубке и чемпионате, игра с «Зенитом» дома в чемпионате. И есть все для того, чтобы исправить эту статистику, о которой вы говорите.

— Впереди у вас матч 25-го тура РПЛ, год назад именно с него «Динамо» начало победную серию, в результате которой чуть не выиграло золото. Сейчас чувствуете, что можете это повторить?

— Я никогда не мыслю так, что мы должны что-то заранее говорить и рассуждать о борьбе за чемпионство. Нет, надо идти от игры к игре, для начала сосредоточиться на предстоящем домашнем матче с «Рубином». Надо готовиться к этому. А там, если получится выдать победную серию, посмотрим, на что можем претендовать.

— «Динамо» при этом в нынешнем чемпионате после 24 туров заработало на два очка больше, чем в прошлом розыгрыше. Почему при этом со стороны многим кажется, что вы стали хуже?

— Конечно, все идет от результата, места в таблице. Тогда мы были третьими, сейчас пятые. Идем с лучшим графиком, но другие команды еще лучше идут. Если хотим быть выше, значит, надо еще лучше играть и набирать очки.

Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Тюкавина сложно заменить

— Насколько «Динамо» удалось перестроиться после тяжелой травмы Константина Тюкавина?

— Конечно, сложно Костю заменить. Тяжело сказать, удается ли это нам. Мы, разумеется, пытаемся побеждать с теми игроками, которые сейчас у нас есть. Но, безусловно, хотелось бы, чтобы Тюка был здоров и выходил на поле.

— Какие впечатления были от мартовского пребывания в сборной с Артемом Дзюбой и его рекордного гола в матче с Гренадой?

— Отличные впечатления. Мы прекрасные три дня провели в команде. Вы делаете акцент на рекорде Артема, а я бы сделал на том, что у меня в матче с Гренадой был первый гол за сборную. Между прочим, с передачи Дзюбы. И эмоции от этого самые великолепные.

— Многие считают, что Тюкавин — первый кандидат на то, чтобы побить рекорд Дзюбы. Разделяете это мнение?

— Разделяю. Дай Бог Косте здоровья — пусть забивает за «Динамо» и сборную как можно больше.

Даниил Фомин.«Черчесов может ничего не говорить, просто впиться в тебя взглядом. И ты думаешь: «Я все понял». Большое интервью Даниила Фомина

— Во время недавнего дерби «Динамо» с ЦСКА в чемпионате Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Как отреагировали на это событие?

— Только гордость за Александра. Думаю, им гордится вся страна, которая наблюдала за ним и переживала за него. Я не исключение. Как и вся наша команда. Даже в большей степени, чем многие, поскольку мы динамовцы, как и Овечкин. Считаю, что он заслуженно побил этот рекорд. Не знаю, какие слова тут еще можно сказать... Только гордость, поскольку это очень большой рекорд.

— Летом 2022 года Овечкин играл в футбол за вашу команду, забив гол в товарищеском матче «Амкалу». Какие он тогда впечатления произвел как человек?

— Отличные впечатления. Когда он пришел к нам, я даже не знал, как с ним говорить — на «вы» или на «ты». Александр сказал, чтобы обращались к нему на «ты». Он как-то быстро со всеми подружился в раздевалке. И сразу забил гол в том матче с «Амкалом», чем особенно восхитил.

— Будет когда-нибудь в российском футболе событие, сопоставимое с рекордом Овечкина?

— Мне кажется, сложно тут сравнивать. Рекорд в главной лиге хоккея и что-то в чемпионате России по футболу — у нас это более локальное событие. Так что тяжело сказать.

— Ну а если вы с «Динамо» вернетесь в еврокубки и выиграете Лигу Европы?

— Вы сравниваете индивидуальный рекорд и возможный командный трофей — это немного разные истории. Их не сравнить.

Алексей Фомин

Даниил Фомин
ФК Динамо (Москва)
Читайте также
В пасхальное перемирие ВСУ нанесли удар по Донецку
Уфа отказывается вылетать, а «Авангард» копирует 2024-й. Что произошло в Кубке Гагарина 19 апреля
Мирошник заявил об ударах ВСУ по ДНР и ЛНР во время пасхального перемирия
Капитан сборной Латвии выступил против сборной России на Олимпиаде-2026
Украина ввела санкции против олимпийских чемпионов Великой, Вяльбе и Нагорного
Скончался директор группы «На-На» Виталий Фроликов
Популярное видео
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Краснодар» — «Ахмат», «Зенит» — «Химки» и другие матчи
РПЛ, расписание и результаты 25-го тура: «Зенит» — «Химки», ЦСКА — «Крылья Советов» и другие матчи
«Динамо» — «Рубин»: Чебан правильно удалил Даку. Но так наши судьи поступают очень редко
«Динамо» Москва — «Рубин»: видео голов матча РПЛ
Артига: «Деньги от «Химок» еще не получил, Садыгов пока не говорил про это»
«Зенит» — «Химки». Онлайн-трансляция матча РПЛ
«Ростов» в гостях обыграл «Факел»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Как можно за тайм получать по два мяча от Махачкалы и «Акрона»?! «Спартаку» подарили победу»

Батраков — лучший по созданным моментам среди молодых игроков Европы. Позади суперзвездные Ямаль и Дуэ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
3
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.04 12:00
Оренбург – Динамо Мх
 2 : 1
19.04 14:30
Акрон – Спартак
 2 : 3
19.04 17:00
Локомотив – Пари НН
 3 : 0
19.04 19:30
Краснодар – Ахмат
 3 : 1
20.04 14:00
Динамо – Рубин
 3 : 1
20.04 14:00
Факел – Ростов
 0 : 2
20.04 16:30
Зенит – Химки
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 23 1 7
Никита Каккоев

Никита Каккоев

Пари Нижний Новгород

 22 1 6
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости