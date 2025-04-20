Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:30

«Как можно за тайм получать по два мяча от Махачкалы и «Акрона»?! «Спартаку» подарили победу»

Шикунов прокомментировал победу «Спартака» над «Акроном»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболисты Владимир Москвичев, Эсекиэль Барко, Манфред Угальде и Срджан Бабич борются за мяч в матче «Акрон» — «Спартак» (2:3).
Владимир Москвичев, Эсекиэль Барко, Манфред Угальде и Срджан Бабич борются за мяч в матче «Акрон» — «Спартак» (2:3).
Фото ФК «Акрон»
Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов — о волевой победе красно-белых над «Акроном» (3:2).
Россия. Премьер-лига. 25-й тур.
19 апреля, 14:30. Самара Арена (Самара)
Акрон
2:3
Спартак

— С этим «Спартаком» не соскучишься?

— Да уж... На самом деле, двоякое впечатление от игры красно-белых. Ужасно, что они опять пропустили два мяча еще до перерыва. Причем речь же идет о командах, которые на бумаге явно их слабее. От Махачкалы два получили, здесь... В первом тайме! Хорошо, что тут москвичи выкарабкались.

— Наиграли в итоге на победу?

— Да как сказать... Выкарабкались ведь не они. «Акрон» подарил «Спартаку» победу.

— Подарил?

— Ну а как? Давайте разберем забитые голы. Первый мяч. Куда хозяева полетели при счете 2:0? Зачем так оголили тылы? Получилась атака «два в два». Где опорники были, где защитники гуляли? Грубейшая ошибка! Второй гол — Джурасович «удружил», головой в свои ворота.

Игроки &laquo;Спартака&raquo; Кристофер Мартинс и&nbsp;Эсекьель Барко и&nbsp;полузащитник &laquo;Акрона&raquo; Ифет Джаковац.«Спартак», как ты это делаешь?! Огненный камбэк после топ-тайма Дзюбы, Барко — король триллеров

— А третий?

— Это вообще цирк! В компенсированное время на своем ауте получать пенальти. Как такое возможно? Комедия... Мне жалко тренера хозяев, Заура Тедеева. Он на это с бровки смотрел и, наверное, думал: ну ненормальные какие-то... Что это такое? Непонятные ошибки «Акрона». Непонятные...

— Но ведь этими подарками нужно было еще и воспользоваться.

— Здесь к «Спартаку» вопросов нет. Реализовали то, что им дали. Но по своей игре красно-белые, на мой взгляд, не заслужили эту победу.

— А что же все-таки происходит с командой Станковича после перерыва весной? «Рубин», Махачкала, «Акрон»...

— Если бы я знал. У меня объяснения нет. Но очевидно, что сзади серьезные проблемы. Большие. Команда борется за золото и пропускает по два от Махачкалы, «Акрона». «Рубин» я все же выношу за скобки. У казанцев сильные нападающие, они дома играли. А вот голы от Махачкалы и «Акрона» для меня необъяснимы. Чудеса...

Футболисты Наиль Умяров и Артем Дзюба в матче «Акрон» — «Спартак» (2:3)
Наиль Умяров и Артем Дзюба.
Фото ФК «Акрон»

— Но по первому голу хозяев сейчас у многих тоже возникают вопросы. Эпизод с участием Умярова и Дзюбы — это...

— На мой взгляд, это все-таки пенальти. Вот сейчас как раз показывают повтор момента. Умяров ударил Дзюбу по ноге. Это фол. Да, Наиль не хотел. Но Дзюба проталкивает мяч, а спартаковец снизу подбивает его ногу. Даже не ударил, а подбил, понимаете? Тут ничего не поделаешь — точка. Сейчас много таких вещей в футболе. Не было бы ВАР, такой пенальти не назначили бы.

— Думаете?

— Конечно. Раньше мы таких пенальти не знали. Сейчас, при новых технологиях, они появились. Как говорится, веяние времени.

— Как вам в целом игра Дзюбы?

— Дзюба впереди напрягал защитников «Спартака». Заработал пенальти, отдал голевую передачу. Никаких вопросов! Все его лидерские качества работали на команду.

Нападающий &laquo;Акрона&raquo; Артем Дзюба празднует гол.«Был лось, стал лев». Дзюба забил «Спартаку» в спорном эпизоде и торжествует из-за рекорда

— Чего не скажешь о Ливае Гарсии?

— Да я бы не хотел переходить на личности. В первом голе спартаковцев он, кстати, поучаствовал, сыграл в отборе. Но вообще гости были явно не в лучшем состоянии. Они же сами почти ничего не создали! Все — за счет ошибок «Акрона».

— Не слишком ли вы строги к красно-белым?

— Да, у москвичей классные исполнители, они наказывают за такие ляпы. Но я все еще под впечатлением от третьего гола. Когда мяч у тебя даже не в ногах, а в руках на 93-й минуте... Ты вбрасываешь аут и получаешь пенальти. Повторюсь: комедия! Жалко беднягу тренера. Вбросили аут... На 11-метровый. Елы-палы.

Футболисты Кристофер Мартинс, Эсекиэль Барко и Ифет Джаковац в матче «Акрон» — «Спартак» (2:3)
Кристофер Мартинс, Эсекиэль Барко и Ифет Джаковац.
Фото ФК «Акрон»

— О чем вы подумали, когда Барко, не забивший первый пенальти, пошел исполнять второй?

— А если я правильно понял тренера «Спартака», он кричал, чтобы бил Угальде. Указывал на Манфреда. Может, я и ошибаюсь, но по телекартинке показалось именно так.

Но что теперь поделать. Забил Барко — и слава богу. Если бы москвичи и третий кряду 11-метровый в РПЛ не реализовали (Медина, Барко и снова Барко), тоже было бы смешно.

— «Спартак» — в гонке?

— По игре возникают вопросы. Тяжеловато все дается красно-белым. Но в нашем чемпионате все настолько непредсказуемо. Пока отрыв небольшой. Думаю, все решится в дерби с ЦСКА. Вот и проверим спартаковцев на фоне армейцев. Ждать осталось совсем недолго.

РПЛ
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
Читайте также
Капитан сборной Латвии выступил против сборной России на Олимпиаде-2026
В пасхальное перемирие ВСУ нанесли удар по Донецку
Уфа отказывается вылетать, а «Авангард» копирует 2024-й. Что произошло в Кубке Гагарина 19 апреля
Украина ввела санкции против олимпийских чемпионов Великой, Вяльбе и Нагорного
Мирошник заявил об ударах ВСУ по ДНР и ЛНР во время пасхального перемирия
Скончался директор группы «На-На» Виталий Фроликов
Популярное видео
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Краснодар» — «Ахмат», «Зенит» — «Химки» и другие матчи
РПЛ, расписание и результаты 25-го тура: «Зенит» — «Химки», ЦСКА — «Крылья Советов» и другие матчи
«Динамо» — «Рубин»: Чебан правильно удалил Даку. Но так наши судьи поступают очень редко
«Динамо» Москва — «Рубин»: видео голов матча РПЛ
Артига: «Деньги от «Химок» еще не получил, Садыгов пока не говорил про это»
«Зенит» — «Химки». Онлайн-трансляция матча РПЛ
«Ростов» в гостях обыграл «Факел»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Краснодар» держит удар! В игре с «Ахматом» «быки» покончили с давними комплексами

«Вы делаете акцент на рекорде Дзюбы, а я — на своем голе с его передачи». Интервью Фомина
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
3
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.04 12:00
Оренбург – Динамо Мх
 2 : 1
19.04 14:30
Акрон – Спартак
 2 : 3
19.04 17:00
Локомотив – Пари НН
 3 : 0
19.04 19:30
Краснодар – Ахмат
 3 : 1
20.04 14:00
Динамо – Рубин
 3 : 1
20.04 14:00
Факел – Ростов
 0 : 2
20.04 16:30
Зенит – Химки
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 23 1 7
Никита Каккоев

Никита Каккоев

Пари Нижний Новгород

 22 1 6
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости