«Как можно за тайм получать по два мяча от Махачкалы и «Акрона»?! «Спартаку» подарили победу»
— С этим «Спартаком» не соскучишься?
— Да уж... На самом деле, двоякое впечатление от игры красно-белых. Ужасно, что они опять пропустили два мяча еще до перерыва. Причем речь же идет о командах, которые на бумаге явно их слабее. От Махачкалы два получили, здесь... В первом тайме! Хорошо, что тут москвичи выкарабкались.
— Наиграли в итоге на победу?
— Да как сказать... Выкарабкались ведь не они. «Акрон» подарил «Спартаку» победу.
— Подарил?
— Ну а как? Давайте разберем забитые голы. Первый мяч. Куда хозяева полетели при счете 2:0? Зачем так оголили тылы? Получилась атака «два в два». Где опорники были, где защитники гуляли? Грубейшая ошибка! Второй гол — Джурасович «удружил», головой в свои ворота.
— А третий?
— Это вообще цирк! В компенсированное время на своем ауте получать пенальти. Как такое возможно? Комедия... Мне жалко тренера хозяев, Заура Тедеева. Он на это с бровки смотрел и, наверное, думал: ну ненормальные какие-то... Что это такое? Непонятные ошибки «Акрона». Непонятные...
— Но ведь этими подарками нужно было еще и воспользоваться.
— Здесь к «Спартаку» вопросов нет. Реализовали то, что им дали. Но по своей игре красно-белые, на мой взгляд, не заслужили эту победу.
— А что же все-таки происходит с командой Станковича после перерыва весной? «Рубин», Махачкала, «Акрон»...
— Если бы я знал. У меня объяснения нет. Но очевидно, что сзади серьезные проблемы. Большие. Команда борется за золото и пропускает по два от Махачкалы, «Акрона». «Рубин» я все же выношу за скобки. У казанцев сильные нападающие, они дома играли. А вот голы от Махачкалы и «Акрона» для меня необъяснимы. Чудеса...
— Но по первому голу хозяев сейчас у многих тоже возникают вопросы. Эпизод с участием Умярова и Дзюбы — это...
— На мой взгляд, это все-таки пенальти. Вот сейчас как раз показывают повтор момента. Умяров ударил Дзюбу по ноге. Это фол. Да, Наиль не хотел. Но Дзюба проталкивает мяч, а спартаковец снизу подбивает его ногу. Даже не ударил, а подбил, понимаете? Тут ничего не поделаешь — точка. Сейчас много таких вещей в футболе. Не было бы ВАР, такой пенальти не назначили бы.
— Думаете?
— Конечно. Раньше мы таких пенальти не знали. Сейчас, при новых технологиях, они появились. Как говорится, веяние времени.
— Как вам в целом игра Дзюбы?
— Дзюба впереди напрягал защитников «Спартака». Заработал пенальти, отдал голевую передачу. Никаких вопросов! Все его лидерские качества работали на команду.
— Чего не скажешь о Ливае Гарсии?
— Да я бы не хотел переходить на личности. В первом голе спартаковцев он, кстати, поучаствовал, сыграл в отборе. Но вообще гости были явно не в лучшем состоянии. Они же сами почти ничего не создали! Все — за счет ошибок «Акрона».
— Не слишком ли вы строги к красно-белым?
— Да, у москвичей классные исполнители, они наказывают за такие ляпы. Но я все еще под впечатлением от третьего гола. Когда мяч у тебя даже не в ногах, а в руках на 93-й минуте... Ты вбрасываешь аут и получаешь пенальти. Повторюсь: комедия! Жалко беднягу тренера. Вбросили аут... На 11-метровый. Елы-палы.
— О чем вы подумали, когда Барко, не забивший первый пенальти, пошел исполнять второй?
— А если я правильно понял тренера «Спартака», он кричал, чтобы бил Угальде. Указывал на Манфреда. Может, я и ошибаюсь, но по телекартинке показалось именно так.
Но что теперь поделать. Забил Барко — и слава богу. Если бы москвичи и третий кряду 11-метровый в РПЛ не реализовали (Медина, Барко и снова Барко), тоже было бы смешно.
— «Спартак» — в гонке?
— По игре возникают вопросы. Тяжеловато все дается красно-белым. Но в нашем чемпионате все настолько непредсказуемо. Пока отрыв небольшой. Думаю, все решится в дерби с ЦСКА. Вот и проверим спартаковцев на фоне армейцев. Ждать осталось совсем недолго.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|25
|16
|7
|2
|49-18
|55
|
2
|Спартак
|25
|15
|5
|5
|48-21
|50
|
3
|Зенит
|24
|15
|5
|4
|49-16
|50
|
4
|ЦСКА
|24
|14
|5
|5
|38-16
|47
|
5
|Динамо
|25
|13
|7
|5
|53-29
|46
|
6
|Локомотив
|25
|13
|5
|7
|42-36
|44
|
7
|Ростов
|25
|10
|6
|9
|38-38
|36
|
8
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|32-37
|36
|
9
|Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|
10
|Динамо Мх
|25
|6
|9
|10
|23-28
|27
|
11
|Кр. Советов
|24
|7
|5
|12
|29-39
|26
|
12
|Химки
|24
|5
|8
|11
|28-44
|23
|
13
|Ахмат
|25
|4
|11
|10
|23-39
|23
|
14
|Пари НН
|25
|5
|5
|15
|19-47
|20
|
15
|Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|
16
|Факел
|25
|2
|9
|14
|11-37
|15
|19.04
|12:00
|
Оренбург – Динамо Мх
|2 : 1
|19.04
|14:30
|
Акрон – Спартак
|2 : 3
|19.04
|17:00
|
Локомотив – Пари НН
|3 : 0
|19.04
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|3 : 1
|20.04
|14:00
|
Динамо – Рубин
|3 : 1
|20.04
|14:00
|
Факел – Ростов
|0 : 2
|20.04
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|23
|1
|7
|
|
Никита Каккоев
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|6