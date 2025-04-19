«Краснодар» держит удар! В игре с «Ахматом» «быки» покончили с давними комплексами

Черно-зеленые не упускают лидерство и держат конкурентов на дистанции.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.

19 апреля, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)

Самое банальное — рассуждать о том, что субботняя игра стала для «Краснодара» тестом на прочность после крупного поражения в Санкт-Петербурге. Это в принципе на поверхности, а по факту — разве случилось что-то страшное? Разве «Зенит» за ту победу получил не стандартные три очка, а еще и какие-то бонусы в силу важности игры и взлетел на первое место? Вообще-то на вершине по-прежнему «быки», даже математически они главный фаворит чемпионата, и судьба титула в их собственных руках. Хотя, само собой, между гипотетическими восемью и реальными двумя очками преимущества над действующим чемпионом есть существенная разница.

Так что главный итог игры на берегах Невы — не эмоциональные выводы о мнимой травоядности якобы ментально не готовых к завоеванию трофеев «быков», а то, что имевшийся лимит ошибок исчерпан. И это история про умение играть под давлением и давать результат на заказ, набирая свои очки. То, к чему команда Мурада Мусаева успела приучить на протяжении сезона и конкретно нынешней весной. И «Ахмат» в этом плане — идеальная лакмусовая бумажка. Грозненцы не проигрывали в РПЛ с прошлого года, уступив лишь в Кубке России вторым составом («Локомотиву»).

Для черно-зеленых «Ахмат» в принципе исторически неудобный соперник, если речь идет о матчах в Краснодаре. Последняя победа хозяев в чемпионате датируется июлем 2020 года. После этого были и унизительные 0:5, и прошлогодние 0:1, когда фактически умерли надежды «Краснодара» на титул. Да что там давняя история — месяц назад команда из Чеченской Республики смешанным составом выбила черно-зеленых из Кубка России (1:2)! Вот и сейчас коллектив Сергея Ташуева с первых минут демонстрировал готовность играть на встречных курсах и не уступать фавориту именно по игре.

Краснодарцы же лишились из-за дисквалификаций таких важных фигур, как Оласа и Черников. Плюс неясным оставался уровень готовности Тормены. Очевидно, что класс бразильца выше, чем у его соотечественника Кайо, только Тормена травмировался еще на февральских сборах и с тех пор не играл. Возможно, тонуса ему и не хватило, когда Мелкадзе вылетел на прострел Самородова и сравнял счет. Да и при 0:0 краснодарская оборона едва не капитулировала, когда Агкацев парировал удар Садулаева и добивание Тодоровича остановила штанга.

Как раз после данного эпизода Кордоба забил свой десятый гол в чемпионате. И не скажешь даже, что было красивее: попытка колумбийца поразить цель ударом через себя или тот номер, что бомбардир исполнил. Кордоба мастерски поставил корпус Ибишеву, уже в штрафной поймал на финт Гандри и отправил мяч под перекладину. Настоящий шедевр, потому что иначе забить Шелии не получалось. Когда этот голкипер ловит кураж — он становится аналогом стены, которая остановила удар Кордобы в упор. Или превращается в супергероя с особыми возможностями, потому что обычному человеку сложно вытянуть мяч из угла, как в эпизоде с ударом Сперцяна головой.

Только Эдуард свой гол все же забил. Сделал то, что не удалось в Кубке Кордобе, и безупречно исполнил пенальти. А Петров, который заменял слева Оласу, взял у Самородова мини-реванш. Это его передача встретилась в штрафной с рукой игрока сборной Казахстана, и подсказка ВАР привела к назначению 11-метрового. А гол Ленини всего через две минуты стал контрольным выстрелом.

«Краснодар» держит удар. Он по-прежнему первый в таблице и остается фаворитом номер один. Остальные — догоняющие.