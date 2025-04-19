«Краснодар» держит удар! В игре с «Ахматом» «быки» покончили с давними комплексами
Самое банальное — рассуждать о том, что субботняя игра стала для «Краснодара» тестом на прочность после крупного поражения в Санкт-Петербурге. Это в принципе на поверхности, а по факту — разве случилось что-то страшное? Разве «Зенит» за ту победу получил не стандартные три очка, а еще и какие-то бонусы в силу важности игры и взлетел на первое место? Вообще-то на вершине по-прежнему «быки», даже математически они главный фаворит чемпионата, и судьба титула в их собственных руках. Хотя, само собой, между гипотетическими восемью и реальными двумя очками преимущества над действующим чемпионом есть существенная разница.
Так что главный итог игры на берегах Невы — не эмоциональные выводы о мнимой травоядности якобы ментально не готовых к завоеванию трофеев «быков», а то, что имевшийся лимит ошибок исчерпан. И это история про умение играть под давлением и давать результат на заказ, набирая свои очки. То, к чему команда Мурада Мусаева успела приучить на протяжении сезона и конкретно нынешней весной. И «Ахмат» в этом плане — идеальная лакмусовая бумажка. Грозненцы не проигрывали в РПЛ с прошлого года, уступив лишь в Кубке России вторым составом («Локомотиву»).
Для черно-зеленых «Ахмат» в принципе исторически неудобный соперник, если речь идет о матчах в Краснодаре. Последняя победа хозяев в чемпионате датируется июлем 2020 года. После этого были и унизительные 0:5, и прошлогодние 0:1, когда фактически умерли надежды «Краснодара» на титул. Да что там давняя история — месяц назад команда из Чеченской Республики смешанным составом выбила черно-зеленых из Кубка России (1:2)! Вот и сейчас коллектив Сергея Ташуева с первых минут демонстрировал готовность играть на встречных курсах и не уступать фавориту именно по игре.
Краснодарцы же лишились из-за дисквалификаций таких важных фигур, как Оласа и Черников. Плюс неясным оставался уровень готовности Тормены. Очевидно, что класс бразильца выше, чем у его соотечественника Кайо, только Тормена травмировался еще на февральских сборах и с тех пор не играл. Возможно, тонуса ему и не хватило, когда Мелкадзе вылетел на прострел Самородова и сравнял счет. Да и при 0:0 краснодарская оборона едва не капитулировала, когда Агкацев парировал удар Садулаева и добивание Тодоровича остановила штанга.
Как раз после данного эпизода Кордоба забил свой десятый гол в чемпионате. И не скажешь даже, что было красивее: попытка колумбийца поразить цель ударом через себя или тот номер, что бомбардир исполнил. Кордоба мастерски поставил корпус Ибишеву, уже в штрафной поймал на финт Гандри и отправил мяч под перекладину. Настоящий шедевр, потому что иначе забить Шелии не получалось. Когда этот голкипер ловит кураж — он становится аналогом стены, которая остановила удар Кордобы в упор. Или превращается в супергероя с особыми возможностями, потому что обычному человеку сложно вытянуть мяч из угла, как в эпизоде с ударом Сперцяна головой.
Только Эдуард свой гол все же забил. Сделал то, что не удалось в Кубке Кордобе, и безупречно исполнил пенальти. А Петров, который заменял слева Оласу, взял у Самородова мини-реванш. Это его передача встретилась в штрафной с рукой игрока сборной Казахстана, и подсказка ВАР привела к назначению 11-метрового. А гол Ленини всего через две минуты стал контрольным выстрелом.
«Краснодар» держит удар. Он по-прежнему первый в таблице и остается фаворитом номер один. Остальные — догоняющие.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|25
|16
|7
|2
|49-18
|55
|
2
|Спартак
|25
|15
|5
|5
|48-21
|50
|
3
|Зенит
|24
|15
|5
|4
|49-16
|50
|
4
|ЦСКА
|24
|14
|5
|5
|38-16
|47
|
5
|Динамо
|25
|13
|7
|5
|53-29
|46
|
6
|Локомотив
|25
|13
|5
|7
|42-36
|44
|
7
|Ростов
|25
|10
|6
|9
|38-38
|36
|
8
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|32-37
|36
|
9
|Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|
10
|Динамо Мх
|25
|6
|9
|10
|23-28
|27
|
11
|Кр. Советов
|24
|7
|5
|12
|29-39
|26
|
12
|Химки
|24
|5
|8
|11
|28-44
|23
|
13
|Ахмат
|25
|4
|11
|10
|23-39
|23
|
14
|Пари НН
|25
|5
|5
|15
|19-47
|20
|
15
|Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|
16
|Факел
|25
|2
|9
|14
|11-37
|15
|19.04
|12:00
|
Оренбург – Динамо Мх
|2 : 1
|19.04
|14:30
|
Акрон – Спартак
|2 : 3
|19.04
|17:00
|
Локомотив – Пари НН
|3 : 0
|19.04
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|3 : 1
|20.04
|14:00
|
Динамо – Рубин
|3 : 1
|20.04
|14:00
|
Факел – Ростов
|0 : 2
|20.04
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|23
|1
|7
|
|
Никита Каккоев
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|6