«Дзюба показал, что для сборной он полезнее Заболотного». Орлов пожурил «Зенит» за матч с ЦСКА

Несмотря на победу над армейцами (2:0), известный комментатор Геннадий Орлов обозначил проблемы в игре «Зенита».

— Во-первых, я хотел бы обратиться к Михаилу Кержакову. Мне кажется, он не видел, как играл Лев Яшин — лучший вратарь столетия. А жаль. Посмотрел бы он фильмы, хронику. Лев Иванович ведь никогда не считал, что игра кулаком — это нечто унизительное для голкипера. Наоборот! Это же выход из положения.

Кержаков молодец, когда выручил в начале матча после удара Заболотного. Но потом-то было два эпизода, когда он прыгнул вперед двумя руками. Хорошо, что идешь на выход, но тогда будь надежен! Почему мяч у тебя выскальзывает? Почему не ловишь? Повезло, что защитники подстраховали. Ну играй ты кулаком! Два грубых ляпа, которые могли привести к голу в ворота гостей.

И я, конечно, не понял замены Клаудиньо. Зачем его снимать с игры за 20 минут до окончания матча? Я не увидел, что он уходил с поля травмированным. Понимаете, бразилец для «Зенита» — как Месси или Роналду. Он однозначно самый техничный. Вместо него в игру вступил Ерохин. И в центре поля сразу пропал креатив. Питерцы только отбивались. Ну как это? Никто не мог придержать мяч.

Клаудиньо — на хорошем контракте. Так пусть играет все 90 минут, выкладывается. Болельщики ходят на стадион — в том числе и на него посмотреть. Разве могут снять Месси с игры при счете 1:0? Даже не знаю, чем руководствовался тренерский штаб «Зенита». Лучших футболистов надо оставлять на поле, так как они одним своим действием могут все решить.

Считаю, поздно выпустили Мостового. Парень же резкий, бежит. Почему бы не бросить в бой его раньше? А Дзюба молодец, помог, отдал голевую передачу, выводил до этого на убойную позицию Ерохина.

Доказал ли он Карпину, что его надо вызывать в сборную на стыки? Постойте, до марта еще есть время. Сейчас нет смысла об этом рассуждать. Карпин решит.

Но то, что Дзюба сильнее Заболотного и полезнее для национальной команды — здесь, по-моему, все очевидно. Игра с ЦСКА лишний раз нам это показала. Счет на табло. КПД у Дзюбы выше. В сборную должны вызываться лучшие. В сегодняшнем матче Дзюба переиграл Заболотного в их заочной дуэли. Вот и все.

Почему «Зенит» сыграл довольно осторожно? Есть вопросы к качеству футбола. ЦСКА контролировал мяч. Почему? Потому что система сине-бело-голубых не слишком здорово работает. При схеме в три центральных защитника крайние все время должны быть в атаке. А где подключения Караваева и Дугласа Сантоса? Что с ними произошло?

Конечно, ЦСКА неплохая команда, но против армейцев, считаю, нужно было играть агрессивнее. Мне запомнился один момент. 58-я минута. Мяч у Ракицкого. Он смотрит кому отдать пас. А все футболисты «Зенита» стоят рядом со своими опекунами! Ребята, а вы можете играть без мяча? Где открывания? Повторяю — прошел только час. Почему же вы остановились? Ведь где-то «Зениту» повезло. Хозяева создали пару очень хороших моментов. Так что возникают вопросы к готовности игроков «Зенита» к этому матчу.