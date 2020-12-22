Полгода ЦСКА: крах в Европе и надежды в РПЛ

Подводим итоги первой части сезона для армейцев

ЦСКА, пожалуй, самая стабильная команда премьер-лиги. Красно-синим постоянно пророчат провал, но они всегда выплывают. Так происходило в прошлом сезоне, когда армейцы все же забрались в Лигу Европы. Такое видим и сейчас — ЦСКА идет вторым, отставая от «Зенита» на четыре очка.

Откуда эта стабильность? Вероятно, из-за отсутствия скандалов. Да, летом после разгрома от сине-бело-голубых Виктор Гончаренко уезжал в Белоруссию, чтобы перезагрузиться. Да, над ним сгустились тучи прямо перед зимней паузой, но все же пока отставки нет.

А теперь сравните это со «Спартаком», хотя бы с последними событиями: конфликт в подтрибунном помещении после матча «Сочи» и заявление Доменико Тедеско о непродлении заканчивающегося после завершения этого сезона контракта. Или с «Локомотивом», где дошло до того, что болельщики скандируют не кричалки в поддержку своей команды, а лозунги, призывающие отправить руководство клуба в отставку.

Первая половина сезона получилась для ЦСКА неровной. С одной стороны, не слишком удачная трансферная кампания и провал в Лиге Европы. С другой — приемлемый результат в РПЛ, позволяющий рассчитывать на борьбу за титул. Что же происходило с армейцами за прошедшие полгода?

Трансферы

ЦСКА редко проводит столь масштабные закупки, как в последнее окно. Обычно совершаются точечные трансферы, как правило удачные. Последнее слово вряд ли применимо к летней трансферной кампании красно-синих.

С одной стороны, удалось сохранить Влашича — лидера. Кроме того, удачно вписался в игру универсал Зайнутдинов. Есть определенный потенциал у Эджуке: нигерийцу стоит заменить эгоистичный дриблинг на более прагматичные передачи под удар.

С другой — латиноамериканцы пока провал. Да, защитнику Фуксу не повезло с травмой. А вот адаптация нападающего Гайча затянулась. Аргентинец все еще производит впечатление неповоротливого форварда, у которого отсутствует взаимопонимание с партнерами. Недаром забивает не он, а Шкурин.

В России ЦСКА может обходиться и без громких приобретений, разве что армейцам не помешал бы опорник. А вот для Европы нужно усиливаться, а то получится, как в этот раз.

Крах в Лиге Европы

Это может показаться шуткой, но ЦСКА не одержал ни одной победы в группе с такими соперниками, как «Вольфсбергер», загребское «Динамо» и «Фейеноорд». Казалось бы, конкурируйте с голландцами за первое место! Однако команда Дика Адвоката оказалась третьей, а красно-синие — четвертыми.

У такого результата есть две причины. Первая — провальная реализация моментов. Самый показательный в этом плане матч — дома против «Динамо», когда армейцы нанесли 25 ударов по воротам, но не забили ни разу. Вторая — неспособность противостоять интенсивному прессингу. Увы, это относится не только к ЦСКА. Так же «Зенит» пострадал от «Брюгге», а «Локомотив» — от «Зальцбурга». А это уже вопрос не столько тактики, сколько «физики».

Итак, ЦСКА остался без евровесны и связанных с ней доходов. А мстить за армейские результаты в Лиге Европы будет «Краснодар», которому в 1/16 финала достались хорваты. Вот и посмотрим на разницу в подходе!

Борьба в РПЛ

Единственная радость для фанатов армейцев связана с премьер-лигой, где команда Гончаренко продолжает сражаться за чемпионство. Правда, и она не лишена привкуса отчаяния: достаточно вспомнить недавний неудачный отрезок в чемпионате. Сколько очков потеряно во встречах с «Сочи» (1:1), «Рубином» (0:1), «Химками» (2:2) и «Уралом» (2:2)!

В РПЛ те самые проблемы с интенсивностью и реализацией куда-то исчезают. ЦСКА забил 35 голов, а наиграл на 29,17 xG — это лучшая реализация в чемпионате (+5,83). Даже Чалов поправил свое бедственное положение в последнем матче с «Ростовом», оформив хет-трик. Теперь у Федора 5 голов при 7,45 xG, а это уже приемлемый показатель.

С прессингом нет сложностей. Армейцы и сами любят играть в давление: 9,88 PPDA — шестой показатель в лиге, и сами неплохо выходят из-под него. Работают и фланги (Фернандес, Зайнутдинов, Щенников), и центр — к примеру, Дзагоев опускается к защитникам для розыгрыша мяча.

Ключевая сложность красно-синих в РПЛ связана не с тактикой — у Гончаренко вполне рабочая модель, а с психологией и потерей концентрации. Мне доводилось присутствовать на домашних матчах ЦСКА в первой половине сезона. И особенно запомнились два: поражение от «Рубина» (1:2) и ничья с «Уралом» (2:2). Общее для обеих встреч — развал на последних минутах. Во всех линиях: от форвардов, желающих быстрее избавиться от мяча, до защитников, хаотично двигающихся в своей штрафной. Кстати, даже в победном матче с «Ростовом» армейцы бросили играть в компенсированное время. Там — простительно, все же счет был уже 3:0. А вот в других случаях — нет.

Итог

Пока обошлось без «крови». Гончаренко выиграл, возможно, решающий для себя матч, а потому остался. Армейцы забрались на вторую строчку, позволяющую надеяться на весеннюю борьбу за титул. Что же касается Лиги Европы, то там мы уже привыкли к плохим результатам наших клубов. Даже фанаты армейцев не стали вывешивать ироничных баннеров (вспомните «Динамо» и «спасибо за евросезон»), а просто призвали команду к неравнодушию. Его на внутренней арене может оказаться достаточно.