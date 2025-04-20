«Краснодар» ожил, у «Зенита» лучший календарь, «Спартак» был в шаге от катастрофы. Кто фаворит чемпионской гонки?
Это был один из немногих туров, сохранивший позиции вверху таблицы, но вообще не прояснивший расклады. Ощущение, что с каждой неделей просчитать их становится сложнее. Как и оценивать нынешнюю форму и потенциал команд.
Ну как это сделать, например, в отношении «Спартака», который в третий раз за шесть туров начинает с 0:2 в первом тайме, а после судорожно пытается спастись? После провала в Казани казалось: это необходимый сигнал, чтобы включиться на максимум. После поражения дома от Махачкалы — что в Самаре проблем с настроем точно не возникнет. Но — снова два гола (от «Акрона»!), уйма потраченных сил, испепеленных нервных клеток. И осознание: психологически команда не в порядке.
Барко не забивает пенальти. Сакич, ассистент Станковича, похоже, орет в рацию: «У-галь-де», когда аргентинец снова подходит к точке. А решающую атаку продюсирует соперник — кошмарным вбросом мяча из аута (назад, а не вперед) и абсолютно ненужным фолом в штрафной. Да, под давлением, но Станкович наверняка понимает: с качественным оппонентом такая серия ошибок невозможна.
А теперь главный вопрос: есть ли уверенность, что уже к следующему туру красно-белые повысят уровень концентрации и избегут подобных проблем? Конечно, нет. Там вообще дерби с ЦСКА — даже несмотря на ничью с «Крыльями», одной из самых сбалансированных, надежных и неудобных команд РПЛ прямо сейчас. Которая лучше всех выводит «Спартак» на эмоции, а теперь может выбить его из гонки.
Правда, «Краснодар», как и «Зенит», тоже ждет эпичная неделя. Команда Мусаева ожила после нокаута в Питере и прошла все тесты: забила «Ахмату» до перерыва, продолжала давить после ответного гола Мелкадзе, дожала в концовке и сняла вопросы, вонзив третий мяч.
Разгром от «Зенита» ее ментально не сломал, но нужно понимать — дальше очень неприятный календарь. Выезд в Махачкалу, Оренбург и к ЦСКА. Домашние «Рубин» и «Динамо». Споткнуться можно реально в каждом матче. Хотя по игре именно «быки» кажутся самым сбалансированным и стабильным претендентом на титул.
Это не значит, что «Зенит» хуже. По потенциалу состава и игровой мощи — точно нет, там преимущество над всеми. Но проблема в том, что невозможно предсказать, в каком состоянии команда Семака проведет следующий матч. Она может включиться ради «Краснодара» и уложить четыре гола, а после — лениво перекатывать мяч с «Химками», которые тренировались полтора раза за неделю, создали несколько неплохих моментов (включая крестовину в первом тайме) и только из-за судьи не пробили опаснейший штрафной.
Супер, если Семак контролирует такие перепады в настроении. Но есть версия, что мотивация в раздевалке — единственная причина, почему Питер до сих пор не лидирует с большим отрывом. С «Динамо» точно придется возвращать режим, который активировался под «Краснодар». А уже дальше можно снова снижать градус. «Пари НН» на своем поле, Махачкала, путешествие в Ростов и домашний «Ахмат» — в топ-3 у «Зенита» самый комфортный календарь. Сравните с тем же «Спартаком»: ЦСКА, «Динамо», выезд в Воронеж и в Самару (к «Крыльям»), наконец, «Химки» дома.
По качеству футбола (особенно в праймовой форме) красно-белые практически никому не уступают. Как и «Краснодар» с «Зенитом». Но есть ощущение, что в оставшихся турах все решат другие факторы. Ментальность, психология, умение гасить эмоции под давлением — а только потом тактика, замены и гейм-план. Вспомните концовку прошлого сезона: сколько было нервов, потерянных очков и неожиданных прорывов — как у «Динамо».
Следующий тур будет очень показательным. Но знаете, я вообще не удивлюсь, если очки потеряет каждый из топ-3 — что окончательно спутает расклады в чемпионской гонке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|25
|16
|7
|2
|49-18
|55
|
2
|Зенит
|25
|16
|5
|4
|50-16
|53
|
3
|Спартак
|25
|15
|5
|5
|48-21
|50
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|39-17
|48
|
5
|Динамо
|25
|13
|7
|5
|53-29
|46
|
6
|Локомотив
|25
|13
|5
|7
|42-36
|44
|
7
|Ростов
|25
|10
|6
|9
|38-38
|36
|
8
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|32-37
|36
|
9
|Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|
10
|Динамо Мх
|25
|6
|9
|10
|23-28
|27
|
11
|Кр. Советов
|25
|7
|6
|12
|30-40
|27
|
12
|Химки
|25
|5
|8
|12
|28-45
|23
|
13
|Ахмат
|25
|4
|11
|10
|23-39
|23
|
14
|Пари НН
|25
|5
|5
|15
|19-47
|20
|
15
|Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|
16
|Факел
|25
|2
|9
|14
|11-37
|15
|19.04
|12:00
|
Оренбург – Динамо Мх
|2 : 1
|19.04
|14:30
|
Акрон – Спартак
|2 : 3
|19.04
|17:00
|
Локомотив – Пари НН
|3 : 0
|19.04
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|3 : 1
|20.04
|14:00
|
Динамо – Рубин
|3 : 1
|20.04
|14:00
|
Факел – Ростов
|0 : 2
|20.04
|16:30
|
Зенит – Химки
|1 : 0
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|1 : 1
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|23
|1
|7
|
|
Никита Каккоев
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|6