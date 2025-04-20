ЦСКА сбился с победного ритма за неделю до дерби. «Крылья» должны были выигрывать в концовке

Худшая игра армейцев в этом году.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.

20 апреля, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)

Этой весной ЦСКА приучил всех к поставленным на поток победам, но, что интересно, ни один из соперников красно-синих не находился на подъеме. Даже сопоставимое по классу «Динамо» слишком нестабильно. А вот «Крылья», пережив кризисный период, приехали в столицу на эмоциональном и игровом пике. Получивший в сложный момент поддержку руководства Игорь Осинькин в принципе не склонен к эмоциональным заявлениям, так что его слова о том, что в последних трех турах самарцы могли набрать не семь, а девять очков, показательны.

И в столице волжане начали смело. Конечно, не с позиции силы, что стало бы перебором, но весьма уверенно. Интересно комбинировали, активно шли вперед, хорошо контролировали мяч, который у ЦСКА долгое время вообще не держался. Отчасти происходившее на поле напоминало первый армейский тайм в Оренбурге. Но если тогда в действиях соперника было больше эмоций, то «Крылья» смотрелись системно выстроенной командой. Собственно, таковой они и являются, и красно-синие долго подстраивались под не самый комфортный для себя футбол.

Ромб Николича едва ли не впервые в этом году не работал, и только ближе к перерыву ЦСКА напомнил, кто здесь претендент на золото. Наконец-то правильно и быстро задвигался мяч, пошло давление, и пару раз у ворот Песьякова стало относительно жарко. Возможно, поэтому Николич в перерыве ограничился локальными изменениями, выпустив Гайича вместо Келлвена.

Только «Крылья» и вторую половину игры начали смело, и Лукину пришлось потрудиться, разряжая обстановку после обострения со стороны Сергеева.

А первым по-настоящему острым моментом в активе ЦСКА стал длинный пас на принявшего мяч в центре штрафной Жемалетдинова. Перспективную атаку испортило то, что Алеррандро с Мусаевым не разобрались толком, кому лучше наносить завершающий удар.

Но разве могло это сравниться со спасением Акинфеева, который вытянул из угла удар атаковавшего из пределов штрафной Рассказова? При этом, будучи конкретнее в атаке, «Крылья» не заигрывались, сохраняя плотность между линиями и стройность обороны. ЦСКА просто не получал свободного пространства.

И все-таки Николич нашел противоядие, влив свежую кровь в линию атаки. Она приняла новый вид, так как после ухода Бистровича номинальных форвардов стало трое, и Койта забил первым же касанием. Здорово подстроившись под мяч, малиец вогнал его в дальний угол в противоход вратарю. Однако через несколько минут выступивший в роли ассистента Виллиан Роша неловко сыграл в собственной штрафной и попал по ноге Шитову. Дальше все прошло по стандартной схеме: подсказка ВАР, поход арбитра к монитору и безупречный по исполнению пенальти Сергеева.

Кардинального перелома в пользу ЦСКА — о котором появился повод поговорить после успеха отличившегося во втором туре подряд Койта — не случилось. Оставшееся время скорее напоминало качели со взаимными шансами на успех. Причем у «Крыльев» их даже было чуть больше. Самарцы ловили армейцев на ошибках. Даже Акинфеев один раз допустил брак в передаче, и дело обернулось назначением углового. Несколько раз от неприятностей хозяев спасал класс защитников, которые сорвали несколько контрвыпадов.

А в итоге армейцы и вовсе прошли по тонкому льду, когда трое игроков «Крыльев» убежали в атаку. Против был один Круговой, но выведенный на удар Рахманович банально не попал по мячу. Так что по факту ничья — не самый плохой результат для ЦСКА. Но очевидно, что за неделю до дерби армейцы провели худший матч с начала года и отпустили «Спартак» в отрыв.