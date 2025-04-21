Дзюба придумывает себе еще один рекорд, «быки» побеждают, когда забивает Кордоба, из топ-6 очки теряет только ЦСКА
Несмотря на ничью с прогрессирующей Самарой, ЦСКА остается лидером весны
Более предсказуемого тура весной 2025 года в РПЛ еще не было. Клубы топ-6, встречавшиеся с командами классом ниже, на всех лишь однажды сыграли вничью: вопреки ожиданиям, это был ЦСКА дома против «Крыльев Советов». Сравните, например, с 24-м туром, когда и «Спартак» уступил махачкалинскому «Динамо», и «Локомотив» — «Рубину», и «Динамо» разделило очки с «Пари НН».
Хотел было назвать осечку красно-синих необязательной — да вспомнил, что после зимнего перерыва и «Краснодар» дома не смог победить самарцев, а «Локомотив» так и вовсе получил на Волге размашистую оплеуху — 1:5. Весенней версии команды Игоря Осинькина снова удобно играть против топ-оппонентов, что мы и раньше видели уже не раз и не два. Можно только порадоваться, что на первый план в Самаре снова вышел футбол. Правда, надолго ли — остается только гадать.
Армейцы при этом — лучшая по очкам команда весны: 17 в семи турах. А второй — «Краснодар». Да-да, не «Зенит», несмотря на разгром «быков». Петербуржцы набрали во второй части первенства на два очка меньше южан, проигравших как раз только зенитовцам, а вничью сыгравших только с Самарой. Команда же Сергея Семака успела потерять очки сразу в трех матчах — сыграть вничью с ЦСКА и «Локомотивом», а также уступить «Спартаку».
В следующем туре — выезд «Зенита» в столицу, к «Динамо». 26 апреля вообще будет богато на вывески, учитывая еще и главное московское дерби «Спартак» — ЦСКА. Но, с учетом нынешней формы «Зенита», встреча в Петровском парке представляется если не последней, то самой вероятной возможностью в оставшихся матчах для действующего чемпиона потерять очки.
Скромный счет победы над «Химками» (1:0) не должен смущать: преимущество «Зенита» было очень большим, и минимальный перевес на табло можно считать аномальным. Тем более при тех скандалах, которые в последнее время сотрясают подмосковный клуб, уверенно идущий по пути «Тамбова», «Анжи» и иже с ними. Все говорило о том, что с таким соперником в такой момент он получит что-то вроде 0:6, и стоит поаплодировать химчанам, по крайней мере, за бойцовские качества.
Железное правило: Кордоба забивает — «быки» побеждают
А «Краснодару» — за то, что быстро пришел в себя после унижения в Санкт-Петербурге, в чем были некоторые сомнения, тем более с учетом очень приличной игры их соперников из Грозного после зимнего перерыва. Да, с рукой в штрафной «Ахмата», позволившей второй раз в матче выйти вперед, «быкам», может, и повезло, но команда Мурада Мусаева заслужила это активностью после ответного гола Георгия Мелкадзе. Плюс работает железное правило текущего сезона: если забивает Джон Кордоба — краснодарцы побеждают. Это происходило в каждом из восьми матчей, когда колумбиец отмечался на табло.
Впервые за четыре тура и во второй раз за десять выиграл «Локомотив», который с девятью баллами после рестарта делит лишь 10-12 места с «Крыльями» и «Оренбургом» по очкам в весеннем сегменте чемпионата. Факт этой победы можно объединить с волевым кубковым выигрышем в полуфинале Пути регионов у «Ахмата» — и сделать вывод о выходе красно-зеленых из кризиса. Но, боюсь, он будет несколько преждевременным. Ведь обыгран «Пари НН» — вторая снизу команда по очкам, набранным весной. Хуже нижегородцев (с победой над «Акроном» и ничьей с «Динамо») только совсем уж беспросветный «Факел». «Оренбург» — и тот, всеми похороненный, ожил, одержав в пяти последних матчах три победы. Тогда как у Воронежа — жалкий балл за всю весну.
Вот в чем у «Локомотива» просматривается позитивная логика перемен — так это в появившейся надежностью во вратарской линии. С тех пор как после 1:5 в Самаре Михаил Галактионов доверил место в воротах Антону Митрюшкину, больше одного мяча, несмотря на все далеко не устраненные ошибки в обороне, красно-зеленые не пропускают. Не всегда это приводит к набранным очкам — был ведь и проигрыш в Казани, и ничья с «Зенитом». Но бывший капитан швейцарского «Сьона» выгрыз себе место в основе взамен прекрасно игравшего в прошлом сезоне, но в этом потерявшего уверенность Ильи Лантратова, и полученным шансом пока пользуется отлично. Ведь от того же «Ахмата» на Кубок «Локо», если бы не голкипер, мог пропустить гораздо больше.
Нестабильное «Динамо» в этом туре тоже победило — и так же, как «Краснодар», «Спартак» и «Локомотив», забив трижды. Но для бело-голубых в контексте решения серьезных турнирных задач уже слишком многое потеряно, и скорее команда Марцела Лички может поставить подножку «Зениту», чем добиться чего-то самой. Вдолгую тяжелая травма Константина Тюкавина на многое повлияла, но, конечно, не она одна.
А о «Спартаке», одержавшем в Самаре над «Акроном» самую сложную победу из всех фаворитов в этом туре, поговорю отдельно.
Дзюба придумал себе рекорд, троллит соперников и журналистов, но играет здорово
В середине первого тайма матча «Акрон» — «Спартак», когда 18-летний Дмитрий Пестряков после скидки Артема Дзюбы точно пробил в ближний угол ворот Ильи Помазуна и счет стал 2:0, я уже попрощался с этим чемпионатом для красно-белых. Когда при 2:1 Дзюба что-то шепнул Александру Васютину и тот вытащил пенальти от Эсекиэля Барко, — сделал это повторно. Вся логика весеннего развития событий говорила, что на этом все.
Оказалось — не совсем. Автогол и еще один пенальти все-таки принесли команде дисквалифицированного Деяна Станковича, крутанувшегося в ложе вокруг своей оси в момент точного удара Барко, победу. Везения в ней было немало — взять и удар головой по своим воротам Йонуца Неделчару (точь-в-точь как недавно исполнил Даниил Денисов), да и 11-метровый, когда Марат Бокоев по инерции наступил на ногу уже отдавшему пас Манфреду Угальде. Но побеждать надо уметь и в таких матчах, когда игра не идет. Не могу сказать, что «Спартак» это делать научился, но, по крайней мере, сейчас сумел.
Первый тайм он провел безобразно. Чуть-чуть поактивничав на первых минутах (соскучившемуся по футболу Роману Зобнину, вышедшему на месте Денисова, не терпелось бегать в атаку), красно-белые быстро сдали, а потом и пенальти приспел. Реализовав который, Дзюба побил придуманный им же самим рекорд по «гол плюс пас». Потому что совместное тщательное исследование «СЭ» и «Спортса», которое делали мои коллеги Гоша Чернов и Александр Дорский, при этом все свои опорные точки тщательно разъяснившие, выглядят для меня куда более убедительными, чем цифры портала Transfermarkt, которые взял за основу Дзюба. А по первому ему до рекорда еще пять результативных действий. К тому же Transfermarkt считает за голевые передачи и заработанные пенальти, и удары в каркас ворот перед добиванием — крайне спорная, в общем, история.
Неоднозначен, полагаю, и этот пенальти. Наиль Умяров действительно подбил ногу Артема, который успел коснуться мяча первым, но до того, как мне видится, сам придерживал Наиля в борьбе. Сухой имел основания назначить 11-метровый, но ошибка судьи не была явной, так что мог ли ВАР позвать рефери к монитору — вопрос.
Многие возмутились креативом на майке Дзюбы, пододетой под футболку, — львом, чьи лапы стоят на груди поверженного лося. Это, если кто не понял, отсыл к тому, что, по версии Дзюбы, прежний (а по версии «СЭ» и «Спортса», действующий) рекорд по «гол плюс пас» принадлежал Дмитрию Лоськову.
Дзюба — очевидный тролль. Поэтому он высказался о Чернове и Дорском — «один не помнящий, другой — не видящий», поэтому же ему нарисовали тушу лося. Уверен, что Дмитрий Вячеславович, узнав об этом, только посмеется. Лоськов не относится к числу людей, которые обижаются на каждый чих.
Если Дзюба считает, что это смешно, — пусть считает и смеется. Так же, как и рекорды себе пусть придумывает. В конце концов, этим он делает наш футбол веселее и развлекательнее. Что он при этом за личность и как к нему относиться — каждый, думаю, для себя уже разобрался, и вряд ли это отношение уже из-за чего-либо может перевернуться. Надо просто не мешать в одну кучу футболиста и человека Дзюбу.
А играет он сейчас действительно здорово. У меня есть ощущение — словно мяч магнитом притягивает к тому месту, где Артем оказывается. Это и называется — опыт. Прекрасная скидка, с которой юный Пестряков забил свой первый мяч в РПЛ, — один из множества отличных эпизодов в этом матче. У Дзюбы в «Акроне» действительно неизвестно какая молодость, он еще далеко не иссяк.
«Спартак» против «Акрона»: воли и везения много, игры мало
Между двумя голами было еще попадание Солтмурада Бакаева в штангу (опять же с паса Дзюбы). Моменты до поры создавал только «Акрон», и все это казалось четким продолжением матча «Спартака» с Махачкалой.
До конца первого тайма, однако, случилась отличная атака Ливай Гарсия — Маркиньос — Тео Бонгонда, и «Спартак» вернулся в игру. А мог бы и сравнять, реализуй Барко пенальти. Тоже, кстати, не такого уж стопроцентного. Теперь бил штатный пенальтист, в отличие от Хесуса Медины в прошлом туре. И тоже не забил. И снова при участии Дзюбы!
Не могу сказать, что и во втором тайме «Спартак» мне нравился. Отрезок в концовке тайма первого (тогда ведь и Бабич на угловом едва не сравнял) оставался у него лучшим в матче. Но мне запомнилось после прошлого тура предположение коллеги Максима Никитина, основанное на статистике, что «Спартаку» должно начать везти, — и вот это произошло.
Угальде надо отметить не только за заработанный пенальти, но и за то, что прямо перед ним после аута «Акрона» запрессинговал Неделчару, который ошибся в передаче. Маркиньоса — за пас в штрафную на костариканца и за многое другое. В том числе — правда, негативно — за симуляцию в первом тайме на Савичеве, в чем не разобрался Сухой и дал капитану «Акрона» желтую. Такое портит отношение к хорошему футболисту.
По мне, более справедливым исходом этого матча была бы ничья. Но «Спартак» все же выцарапал победу — эффектную по сюжету, но не самую убедительную по содержанию. А «Акрон» продолжает нарабатывать на приз зрительских симпатий, если бы в РПЛ такой существовал.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|25
|16
|7
|2
|49-18
|55
|
2
|Зенит
|25
|16
|5
|4
|50-16
|53
|
3
|Спартак
|25
|15
|5
|5
|48-21
|50
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|39-17
|48
|
5
|Динамо
|25
|13
|7
|5
|53-29
|46
|
6
|Локомотив
|25
|13
|5
|7
|42-36
|44
|
7
|Ростов
|25
|10
|6
|9
|38-38
|36
|
8
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|32-37
|36
|
9
|Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|
10
|Динамо Мх
|25
|6
|9
|10
|23-28
|27
|
11
|Кр. Советов
|25
|7
|6
|12
|30-40
|27
|
12
|Химки
|25
|5
|8
|12
|28-45
|23
|
13
|Ахмат
|25
|4
|11
|10
|23-39
|23
|
14
|Пари НН
|25
|5
|5
|15
|19-47
|20
|
15
|Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|
16
|Факел
|25
|2
|9
|14
|11-37
|15
|25.04
|19:30
|
Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|26.04
|14:00
|
Динамо – Зенит
|- : -
|26.04
|14:00
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|26.04
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|26.04
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|27.04
|16:30
|
Химки – Акрон
|- : -
|27.04
|19:00
|
Рубин – Факел
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|23
|1
|7
|
|
Никита Каккоев
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|6