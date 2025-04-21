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Дзюба придумывает себе еще один рекорд, «быки» побеждают, когда забивает Кордоба, из топ-6 очки теряет только ЦСКА

«Краснодар», «Зенит» и «Спартак» одержали победы в 25 туре РПЛ
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Футболисты Артем Дзюба, Джон Кордоба и Матвей Кисляк
Артем Дзюба, Джон Кордоба и Матвей Кисляк.
Фото ФК «Акрон», ФК «Краснодар», ЦСКА
Обозреватель «СЭ» — об итогах 25-го тура РПЛ.

Несмотря на ничью с прогрессирующей Самарой, ЦСКА остается лидером весны

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.
20 апреля, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:1
Крылья Советов

Более предсказуемого тура весной 2025 года в РПЛ еще не было. Клубы топ-6, встречавшиеся с командами классом ниже, на всех лишь однажды сыграли вничью: вопреки ожиданиям, это был ЦСКА дома против «Крыльев Советов». Сравните, например, с 24-м туром, когда и «Спартак» уступил махачкалинскому «Динамо», и «Локомотив» — «Рубину», и «Динамо» разделило очки с «Пари НН».

Хотел было назвать осечку красно-синих необязательной — да вспомнил, что после зимнего перерыва и «Краснодар» дома не смог победить самарцев, а «Локомотив» так и вовсе получил на Волге размашистую оплеуху — 1:5. Весенней версии команды Игоря Осинькина снова удобно играть против топ-оппонентов, что мы и раньше видели уже не раз и не два. Можно только порадоваться, что на первый план в Самаре снова вышел футбол. Правда, надолго ли — остается только гадать.

Нападающий &laquo;Крыльев Советов&raquo; Иван Сергеев (слева) в&nbsp;матче против ЦСКА в&nbsp;Москве 20&nbsp;апреля.ЦСКА сбился с победного ритма за неделю до дерби. «Крылья» должны были выигрывать в концовке

Армейцы при этом — лучшая по очкам команда весны: 17 в семи турах. А второй — «Краснодар». Да-да, не «Зенит», несмотря на разгром «быков». Петербуржцы набрали во второй части первенства на два очка меньше южан, проигравших как раз только зенитовцам, а вничью сыгравших только с Самарой. Команда же Сергея Семака успела потерять очки сразу в трех матчах — сыграть вничью с ЦСКА и «Локомотивом», а также уступить «Спартаку».

В следующем туре — выезд «Зенита» в столицу, к «Динамо». 26 апреля вообще будет богато на вывески, учитывая еще и главное московское дерби «Спартак» — ЦСКА. Но, с учетом нынешней формы «Зенита», встреча в Петровском парке представляется если не последней, то самой вероятной возможностью в оставшихся матчах для действующего чемпиона потерять очки.

Футболист «Зенита» Лусиано Гонду
Лусиано Гонду.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Скромный счет победы над «Химками» (1:0) не должен смущать: преимущество «Зенита» было очень большим, и минимальный перевес на табло можно считать аномальным. Тем более при тех скандалах, которые в последнее время сотрясают подмосковный клуб, уверенно идущий по пути «Тамбова», «Анжи» и иже с ними. Все говорило о том, что с таким соперником в такой момент он получит что-то вроде 0:6, и стоит поаплодировать химчанам, по крайней мере, за бойцовские качества.

Железное правило: Кордоба забивает — «быки» побеждают

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.
19 апреля, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
3:1
Ахмат

А «Краснодару» — за то, что быстро пришел в себя после унижения в Санкт-Петербурге, в чем были некоторые сомнения, тем более с учетом очень приличной игры их соперников из Грозного после зимнего перерыва. Да, с рукой в штрафной «Ахмата», позволившей второй раз в матче выйти вперед, «быкам», может, и повезло, но команда Мурада Мусаева заслужила это активностью после ответного гола Георгия Мелкадзе. Плюс работает железное правило текущего сезона: если забивает Джон Кордоба — краснодарцы побеждают. Это происходило в каждом из восьми матчей, когда колумбиец отмечался на табло.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.
19 апреля, 17:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
3:0
Пари Нижний Новгород

Впервые за четыре тура и во второй раз за десять выиграл «Локомотив», который с девятью баллами после рестарта делит лишь 10-12 места с «Крыльями» и «Оренбургом» по очкам в весеннем сегменте чемпионата. Факт этой победы можно объединить с волевым кубковым выигрышем в полуфинале Пути регионов у «Ахмата» — и сделать вывод о выходе красно-зеленых из кризиса. Но, боюсь, он будет несколько преждевременным. Ведь обыгран «Пари НН» — вторая снизу команда по очкам, набранным весной. Хуже нижегородцев (с победой над «Акроном» и ничьей с «Динамо») только совсем уж беспросветный «Факел». «Оренбург» — и тот, всеми похороненный, ожил, одержав в пяти последних матчах три победы. Тогда как у Воронежа — жалкий балл за всю весну.

Футболисты &laquo;Краснодара&raquo; празднуют победу над &laquo;Ахматом&raquo; в&nbsp;матче 25-го тура РПЛ.«Краснодар» ожил, у «Зенита» лучший календарь, «Спартак» был в шаге от катастрофы. Кто фаворит чемпионской гонки?

Вот в чем у «Локомотива» просматривается позитивная логика перемен — так это в появившейся надежностью во вратарской линии. С тех пор как после 1:5 в Самаре Михаил Галактионов доверил место в воротах Антону Митрюшкину, больше одного мяча, несмотря на все далеко не устраненные ошибки в обороне, красно-зеленые не пропускают. Не всегда это приводит к набранным очкам — был ведь и проигрыш в Казани, и ничья с «Зенитом». Но бывший капитан швейцарского «Сьона» выгрыз себе место в основе взамен прекрасно игравшего в прошлом сезоне, но в этом потерявшего уверенность Ильи Лантратова, и полученным шансом пока пользуется отлично. Ведь от того же «Ахмата» на Кубок «Локо», если бы не голкипер, мог пропустить гораздо больше.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.
20 апреля, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
3:1
Рубин

Нестабильное «Динамо» в этом туре тоже победило — и так же, как «Краснодар», «Спартак» и «Локомотив», забив трижды. Но для бело-голубых в контексте решения серьезных турнирных задач уже слишком многое потеряно, и скорее команда Марцела Лички может поставить подножку «Зениту», чем добиться чего-то самой. Вдолгую тяжелая травма Константина Тюкавина на многое повлияла, но, конечно, не она одна.

А о «Спартаке», одержавшем в Самаре над «Акроном» самую сложную победу из всех фаворитов в этом туре, поговорю отдельно.

Дзюба придумал себе рекорд, троллит соперников и журналистов, но играет здорово

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.
19 апреля, 14:30. Самара Арена (Самара)
Акрон
2:3
Спартак

В середине первого тайма матча «Акрон» — «Спартак», когда 18-летний Дмитрий Пестряков после скидки Артема Дзюбы точно пробил в ближний угол ворот Ильи Помазуна и счет стал 2:0, я уже попрощался с этим чемпионатом для красно-белых. Когда при 2:1 Дзюба что-то шепнул Александру Васютину и тот вытащил пенальти от Эсекиэля Барко, — сделал это повторно. Вся логика весеннего развития событий говорила, что на этом все.

Оказалось — не совсем. Автогол и еще один пенальти все-таки принесли команде дисквалифицированного Деяна Станковича, крутанувшегося в ложе вокруг своей оси в момент точного удара Барко, победу. Везения в ней было немало — взять и удар головой по своим воротам Йонуца Неделчару (точь-в-точь как недавно исполнил Даниил Денисов), да и 11-метровый, когда Марат Бокоев по инерции наступил на ногу уже отдавшему пас Манфреду Угальде. Но побеждать надо уметь и в таких матчах, когда игра не идет. Не могу сказать, что «Спартак» это делать научился, но, по крайней мере, сейчас сумел.

Футболисты Роман Зобнин и Солтмурад Бакаев
Роман Зобнин и Солтмурад Бакаев.
Фото ФК «Спартак»

Первый тайм он провел безобразно. Чуть-чуть поактивничав на первых минутах (соскучившемуся по футболу Роману Зобнину, вышедшему на месте Денисова, не терпелось бегать в атаку), красно-белые быстро сдали, а потом и пенальти приспел. Реализовав который, Дзюба побил придуманный им же самим рекорд по «гол плюс пас». Потому что совместное тщательное исследование «СЭ» и «Спортса», которое делали мои коллеги Гоша Чернов и Александр Дорский, при этом все свои опорные точки тщательно разъяснившие, выглядят для меня куда более убедительными, чем цифры портала Transfermarkt, которые взял за основу Дзюба. А по первому ему до рекорда еще пять результативных действий. К тому же Transfermarkt считает за голевые передачи и заработанные пенальти, и удары в каркас ворот перед добиванием — крайне спорная, в общем, история.

Неоднозначен, полагаю, и этот пенальти. Наиль Умяров действительно подбил ногу Артема, который успел коснуться мяча первым, но до того, как мне видится, сам придерживал Наиля в борьбе. Сухой имел основания назначить 11-метровый, но ошибка судьи не была явной, так что мог ли ВАР позвать рефери к монитору — вопрос.

Нападающий &laquo;Акрона&raquo; Артем Дзюба празднует гол.«Был лось, стал лев». Дзюба забил «Спартаку» в спорном эпизоде и торжествует из-за рекорда

Многие возмутились креативом на майке Дзюбы, пододетой под футболку, — львом, чьи лапы стоят на груди поверженного лося. Это, если кто не понял, отсыл к тому, что, по версии Дзюбы, прежний (а по версии «СЭ» и «Спортса», действующий) рекорд по «гол плюс пас» принадлежал Дмитрию Лоськову.

Дзюба — очевидный тролль. Поэтому он высказался о Чернове и Дорском — «один не помнящий, другой — не видящий», поэтому же ему нарисовали тушу лося. Уверен, что Дмитрий Вячеславович, узнав об этом, только посмеется. Лоськов не относится к числу людей, которые обижаются на каждый чих.

Если Дзюба считает, что это смешно, — пусть считает и смеется. Так же, как и рекорды себе пусть придумывает. В конце концов, этим он делает наш футбол веселее и развлекательнее. Что он при этом за личность и как к нему относиться — каждый, думаю, для себя уже разобрался, и вряд ли это отношение уже из-за чего-либо может перевернуться. Надо просто не мешать в одну кучу футболиста и человека Дзюбу.

А играет он сейчас действительно здорово. У меня есть ощущение — словно мяч магнитом притягивает к тому месту, где Артем оказывается. Это и называется — опыт. Прекрасная скидка, с которой юный Пестряков забил свой первый мяч в РПЛ, — один из множества отличных эпизодов в этом матче. У Дзюбы в «Акроне» действительно неизвестно какая молодость, он еще далеко не иссяк.

Футболисты «Спартака» Маркиньос, Тео Бонгонда, Ливай Гарсия
Маркиньос, Тео Бонгонда, Ливай Гарсия.
Фото ФК «Спартак»

«Спартак» против «Акрона»: воли и везения много, игры мало

Между двумя голами было еще попадание Солтмурада Бакаева в штангу (опять же с паса Дзюбы). Моменты до поры создавал только «Акрон», и все это казалось четким продолжением матча «Спартака» с Махачкалой.

До конца первого тайма, однако, случилась отличная атака Ливай Гарсия — Маркиньос — Тео Бонгонда, и «Спартак» вернулся в игру. А мог бы и сравнять, реализуй Барко пенальти. Тоже, кстати, не такого уж стопроцентного. Теперь бил штатный пенальтист, в отличие от Хесуса Медины в прошлом туре. И тоже не забил. И снова при участии Дзюбы!

Не могу сказать, что и во втором тайме «Спартак» мне нравился. Отрезок в концовке тайма первого (тогда ведь и Бабич на угловом едва не сравнял) оставался у него лучшим в матче. Но мне запомнилось после прошлого тура предположение коллеги Максима Никитина, основанное на статистике, что «Спартаку» должно начать везти, — и вот это произошло.

Игроки &laquo;Спартака&raquo; Кристофер Мартинс и&nbsp;Эсекьель Барко и&nbsp;полузащитник &laquo;Акрона&raquo; Ифет Джаковац.«Спартак», как ты это делаешь?! Огненный камбэк после топ-тайма Дзюбы, Барко — король триллеров

Угальде надо отметить не только за заработанный пенальти, но и за то, что прямо перед ним после аута «Акрона» запрессинговал Неделчару, который ошибся в передаче. Маркиньоса — за пас в штрафную на костариканца и за многое другое. В том числе — правда, негативно — за симуляцию в первом тайме на Савичеве, в чем не разобрался Сухой и дал капитану «Акрона» желтую. Такое портит отношение к хорошему футболисту.

По мне, более справедливым исходом этого матча была бы ничья. Но «Спартак» все же выцарапал победу — эффектную по сюжету, но не самую убедительную по содержанию. А «Акрон» продолжает нарабатывать на приз зрительских симпатий, если бы в РПЛ такой существовал.

Артем Дзюба
РПЛ
ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Чемпионская гонка РПЛ: у «Зенита» лучший календарь, ЦСКА или «Спартак» сойдут с дистанции в следующем туре?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 - : -
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 - : -
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 - : -
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 23 1 7
Никита Каккоев

Никита Каккоев

Пари Нижний Новгород

 22 1 6
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