«Локомотив» жестко ответил Дзюбе на разнос. Досталось Артему, РПЛ и даже авторам интервью

Железнодорожники себя в обиду не дают.

«Локомотив» выпустил заявление в ответ на интервью Артема Дзюбы. Ранее экс-форвард железнодорожников жестко прошелся по бывшему клубу — там терпеть не стали. Заодно «Локомотив» обратился к «соучастникам» — телеканалу «Матч ТВ» и Российской премьер-лиге.

«Локомотив» считает, что Дзюба не уважает российский футбол

Самому футболисту в клубе ответили коротко: «Мы расцениваем оценки и манеру высказываний, которые допустил в своих ответах Артем Дзюба, как грубое нарушение спортивной и деловой этики, демонстрацию неуважения к российскому футбольному сообществу».

А вот федеральному телеканалу, взявшему скандальное интервью, досталось куда больше: «Считаем абсолютно неприемлемым публикацию интервью такого содержания и его продвижение на информационных ресурсах, напрямую сотрудничающих с Российской премьер-лигой, дискредитируя как саму РПЛ, так и представляющие лигу клубы», — сказано в заявлении.

Восторг продюсера телеканала «Локомотив» тоже не разделяет: «Вызывает удивление, что такого рода интервью нашло место в эфире «Матч ТВ», позиционирующего себя как спортивное СМИ № 1 в мире российского спорта, а также позиция заместителя генерального продюсера канала, который расценивает это интервью как легендарный успех спортивной журналистики и канала «Матч ТВ» в частности».

В отношении лиги в клубе тоже высказались — осудили за соучастие в продвижении: «Также ФК «Локомотив» обращает внимание, что отсутствует какая-либо позиция РПЛ, которая на своих ресурсах анонсировала указанное интервью. Лига поддерживает такой формат общения субъектов футбола?»

Завершается обращение опровержением слов Дзюбы, ранее заявившего, что состав в «Локомотиве» выбирается не по спортивному принципу: «ФК «Локомотив» продолжит заданный вектор развития клуба, заключающийся в формировании команды преимущественно из своих воспитанников и талантливых российских футболистов, руководствуясь интересами футбола и болельщиков клуба».

Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Что говорил Дзюба?

У «Локомотива» действительно был повод ответить. Форвард наговорил много всего про бывший клуб. Например, проехался по генеральному директору «Локомотива»: «Знаете, Владимир Леонченко меня ненавидит от слова «совсем» еще со времен, когда был профсоюз футболистов. Там я не поддержал его, Александр Зотов появился с другим профсоюзом. И мы, все футболисты, поддержали Зотова, потому что это было справедливо. Леонченко — злопамятный человек. В лицо, конечно же, он никогда бы не посмел мне ничего сказать. Но он все время строил козни».

Бывшему тренеру тоже нашлись «добрые» слова: «Понимаете, Михаил Михайлович — очень хороший, мне кажется, человек в целом. Но, к сожалению, он немножко, как сказать-то правильно... трусливенький, слабоватый в плане того, что он очень мнительный. Слушает, читает все комментарии. Все, что напишут даже на заборе, он читает, это ему очень важно. Он хочет казаться для всех хорошим, таким сильным. А он очень нерешительный.

Да, он может и жестко сказать, хороший тренер, у него есть определенная харизма. Я его, честно говоря, даже не виню. Блин, ну вот он такой, какой он есть. Так обстоятельства сложились, что его прогнули».

С дел в «Локомотиве» Дзюба также сорвал покровы: «Там есть две группировки: чертановские и измайловские. Чертановские рулят там, но измайловские стараются держаться. И сейчас, если вы посмотрите, играют только первые ребята, а другие, в том числе игроки агента Клюева (я с ним не знаком), постепенно отодвигаются. Морозов, Карпукас, Тикнизян, Ненахов... Играют все те, кто удобен политике партии.

То, что они сейчас идут так классно, это супер. Молодая команда, классная. Но я знаю, что в команде творятся ужасные вещи. Они разделены на три-четыре группировки, там не очень хорошая атмосфера. Просто этого никто не скажет».

Наконец, Дзюба в интервью допускал совсем уж жесткие выражения: «Я безумно полюбил «Локомотив», безумно. Крутые пацаны, со многими дружу и по сей день общаюсь. Просто есть три-четыре скотины. Паразиты даже, а не скотины. Паразиты, которые убивают, им нужно свое что-то провести. Галактионов к ним, правда, не относится. Лёвина не уважаю. Леонченко — это пародия, человек, который разрушает вокруг себя все и не любит прежде всего себя. Ни один человек про Леонченко ничего хорошего не сказал, я таких раньше вообще не встречал».

Напомним, форвард выступал за «Локомотив» с февраля 2023-го по май 2024 года. За это время он провел 39 матчей, забил 12 мячей и отдал 9 голевых передач.