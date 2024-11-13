«Локомотив» жестко ответил Дзюбе на разнос. Досталось Артему, РПЛ и даже авторам интервью
«Локомотив» выпустил заявление в ответ на интервью Артема Дзюбы. Ранее экс-форвард железнодорожников жестко прошелся по бывшему клубу — там терпеть не стали. Заодно «Локомотив» обратился к «соучастникам» — телеканалу «Матч ТВ» и Российской премьер-лиге.
«Локомотив» считает, что Дзюба не уважает российский футбол
Самому футболисту в клубе ответили коротко: «Мы расцениваем оценки и манеру высказываний, которые допустил в своих ответах Артем Дзюба, как грубое нарушение спортивной и деловой этики, демонстрацию неуважения к российскому футбольному сообществу».
А вот федеральному телеканалу, взявшему скандальное интервью, досталось куда больше: «Считаем абсолютно неприемлемым публикацию интервью такого содержания и его продвижение на информационных ресурсах, напрямую сотрудничающих с Российской премьер-лигой, дискредитируя как саму РПЛ, так и представляющие лигу клубы», — сказано в заявлении.
Восторг продюсера телеканала «Локомотив» тоже не разделяет: «Вызывает удивление, что такого рода интервью нашло место в эфире «Матч ТВ», позиционирующего себя как спортивное СМИ № 1 в мире российского спорта, а также позиция заместителя генерального продюсера канала, который расценивает это интервью как легендарный успех спортивной журналистики и канала «Матч ТВ» в частности».
В отношении лиги в клубе тоже высказались — осудили за соучастие в продвижении: «Также ФК «Локомотив» обращает внимание, что отсутствует какая-либо позиция РПЛ, которая на своих ресурсах анонсировала указанное интервью. Лига поддерживает такой формат общения субъектов футбола?»
Завершается обращение опровержением слов Дзюбы, ранее заявившего, что состав в «Локомотиве» выбирается не по спортивному принципу: «ФК «Локомотив» продолжит заданный вектор развития клуба, заключающийся в формировании команды преимущественно из своих воспитанников и талантливых российских футболистов, руководствуясь интересами футбола и болельщиков клуба».
Что говорил Дзюба?
У «Локомотива» действительно был повод ответить. Форвард наговорил много всего про бывший клуб. Например, проехался по генеральному директору «Локомотива»: «Знаете, Владимир Леонченко меня ненавидит от слова «совсем» еще со времен, когда был профсоюз футболистов. Там я не поддержал его, Александр Зотов появился с другим профсоюзом. И мы, все футболисты, поддержали Зотова, потому что это было справедливо. Леонченко — злопамятный человек. В лицо, конечно же, он никогда бы не посмел мне ничего сказать. Но он все время строил козни».
Бывшему тренеру тоже нашлись «добрые» слова: «Понимаете, Михаил Михайлович — очень хороший, мне кажется, человек в целом. Но, к сожалению, он немножко, как сказать-то правильно... трусливенький, слабоватый в плане того, что он очень мнительный. Слушает, читает все комментарии. Все, что напишут даже на заборе, он читает, это ему очень важно. Он хочет казаться для всех хорошим, таким сильным. А он очень нерешительный.
Да, он может и жестко сказать, хороший тренер, у него есть определенная харизма. Я его, честно говоря, даже не виню. Блин, ну вот он такой, какой он есть. Так обстоятельства сложились, что его прогнули».
С дел в «Локомотиве» Дзюба также сорвал покровы: «Там есть две группировки: чертановские и измайловские. Чертановские рулят там, но измайловские стараются держаться. И сейчас, если вы посмотрите, играют только первые ребята, а другие, в том числе игроки агента Клюева (я с ним не знаком), постепенно отодвигаются. Морозов, Карпукас, Тикнизян, Ненахов... Играют все те, кто удобен политике партии.
То, что они сейчас идут так классно, это супер. Молодая команда, классная. Но я знаю, что в команде творятся ужасные вещи. Они разделены на три-четыре группировки, там не очень хорошая атмосфера. Просто этого никто не скажет».
Наконец, Дзюба в интервью допускал совсем уж жесткие выражения: «Я безумно полюбил «Локомотив», безумно. Крутые пацаны, со многими дружу и по сей день общаюсь. Просто есть три-четыре скотины. Паразиты даже, а не скотины. Паразиты, которые убивают, им нужно свое что-то провести. Галактионов к ним, правда, не относится. Лёвина не уважаю. Леонченко — это пародия, человек, который разрушает вокруг себя все и не любит прежде всего себя. Ни один человек про Леонченко ничего хорошего не сказал, я таких раньше вообще не встречал».
Напомним, форвард выступал за «Локомотив» с февраля 2023-го по май 2024 года. За это время он провел 39 матчей, забил 12 мячей и отдал 9 голевых передач.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|15
|11
|4
|0
|32-7
|37
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2
|Зенит
|15
|11
|3
|1
|33-7
|36
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3
|Локомотив
|15
|11
|1
|3
|30-18
|34
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4
|Динамо
|15
|9
|3
|3
|31-17
|30
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5
|Спартак
|15
|8
|4
|3
|25-12
|28
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6
|ЦСКА
|15
|8
|3
|4
|24-10
|27
|
7
|Рубин
|15
|5
|4
|6
|17-22
|19
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8
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|20-26
|17
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9
|Акрон
|15
|4
|4
|7
|19-30
|16
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10
|Пари НН
|15
|4
|3
|8
|15-27
|15
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11
|Динамо Мх
|15
|3
|6
|6
|9-14
|15
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12
|Кр. Советов
|15
|3
|3
|9
|13-23
|12
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13
|Химки
|15
|2
|6
|7
|16-28
|12
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14
|Факел
|15
|2
|6
|7
|10-23
|12
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15
|Ахмат
|15
|1
|6
|8
|13-29
|9
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16
|Оренбург
|15
|1
|5
|9
|16-30
|8
|22.11
|19:00
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Рубин – Акрон
|- : -
|23.11
|12:00
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Оренбург – Зенит
|- : -
|23.11
|14:15
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ЦСКА – Ростов
|- : -
|23.11
|16:30
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Химки – Краснодар
|- : -
|23.11
|18:00
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Спартак – Локомотив
|- : -
|24.11
|14:00
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Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|24.11
|16:30
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Факел – Динамо
|- : -
|24.11
|19:00
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Пари НН – Динамо Мх
|- : -
|Г
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Алексей Батраков
Локомотив
|10
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Джон Кордоба
Краснодар
|8
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Манфред Угальде
Спартак
|8
|П
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Маркус Вендел
Зенит
|8
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Бителло
Динамо
|6
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|6
|1
|0
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Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
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Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3