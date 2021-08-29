6-й тур РПЛ: в пользу «Ростова» не назначен пенальти, «Крылья» вправе обжаловать удаление Ежова

Как работали судьи в матчах чемпионата России, которые прошли 26 и 27 августа.

Любимов, Адамов и Альмквист

На 14-й минуте матча «Урал» — «Ростов» (1:1) арбитр Артем Любимов ошибся, не назначив пенальти в ворота хозяев поля, когда Арсен Адамов сбил Понтуса Альмквиста. Судья не успел за развитием атаки и не сумел правильно квалифицировать действия защитника, который нарушил правила и лишил соперника явной возможности забить гол. Игрока «Урала» следовало наказать 11-метровым ударом и желтой карточкой, а не красной, так как он пытался выбить мяч.

«Урал» — «Ростов».

К сожалению, Любимову не помог его первый ассистент Владимир Миневич, для которого игра в Екатеринбурге стала дебютной в чемпионате-2021/22.

«Урал» — «Ростов».

А видеоарбитры Павел Шадыханов и Арам Петросян, назначенные на эту игру, были не в силах исправить ошибку: как сообщил сайт РФС, из-за обрыва линии связи технический подрядчик не предоставил доступа к сигналам камер. В итоге ВАР не работали.

Москалев, Балай и рука

На 52-й минуте матча «Химки» — «Нижний Новгород» (1:1) арбитр Владимир Москалев поступил правильно, назначив 11-метровый удар в ворота гостей. В том моменте неаккуратно сыграл Беким Балай: он прервал передачу рукой. Нижегородец пытался отвернуться от мяча, но отставил руку в сторону.

Стоит поддержать решение судьи и в эпизоде на 88-й минуте, когда он правильно удалил игрока подмосковной команды Илью Камышева за серьезное нарушение правил — удар соперника шипами.

Левников, Рыбус и Макаров

На 38-й минуте матча «Динамо» — «Локомотив» (1:1) арбитр Кирилл Левников ошибочно не зафиксировал фол Мачея Рыбуса, который прервал атаку Дениса Макарова. В той ситуации следовало назначить штрафной удар и вынести предупреждение. Нельзя считать случившееся лишением соперника явной возможности забить гол — ее у динамовца не было, так как он не владел мячом.

«Динамо» — «Локомотив».

Интересный момент произошел на 52-й минуте, когда в штрафной площади железнодорожников Тин Едвай сфолил в единоборстве с Константином Тюкавиным. Левников продолжил игру, не зафиксировав нарушение правил.

«Динамо» — «Локомотив».

Видеоассистенты Сергей Карасев и Илья Елеференко провели проверку и определили, что в том моменте следовало зафиксировать положение «вне игры», в котором Тюкавин оказался до того, как получил удар по ноге.

«Динамо» — «Локомотив».

В итоге судья назначил свободный удар в сторону ворот «Динамо». При этом организаторы телетрансляции дали неверное пояснение, что «решение подтверждено». На самом деле решение судьи было изменено.

Безбородов, Ежов и Мрзляк

На 56-й минуте матча «Уфа» — «Крылья Советов» (1:2) Владислав Безбородов допустил невероятную ошибку для арбитра, проводившего 247-ю игру в чемпионате России. Самый опытный из действующих судей почему-то решил, что Филип Мрзляк упал в штрафной площади самарцев из-за фола Романа Ежова. И назначил 11-метровый удар в ворота гостей.

Полузащитник «Крыльев» действительно коснулся руки соперника, но тот упал, потому что пытался в падении пробить по воротам, а не из-за действий Ежова. Судя по всему, так оценил случившееся видеоарбитр Василий Казарцев. Он вместе с АВАР Александром Богдановым провел проверку и предложил Безбородову посмотреть видеозапись на мониторе, предполагая, что тот изменит свое решение и отменит пенальти.

Агаларов классно пробил с точки. Но этого оказалось мало ??? pic.twitter.com/yqEobUYNPj — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 26, 2021

Однако рефери оставил решение в силе. При этом он дополнительно наказал Ежова красной карточкой за лишение Мрзляка явной возможности забить гол без попытки сыграть в мяч. Итоговый вердикт Безбородов принял уже на 60-й минуте. То есть остановка игры получилась продолжительной.

Самарцы вправе обжаловать удаление — у них хорошие шансы добиться отмены красной карточки. В таком случае Ежов сможет сыграть в 7-м туре с «Локомотивом».

Алексей Стипиди и Дмитрий Стипиди

При объявлении бригад судей на игры 6-го тура я обратил внимание читателей «СЭ» на то, что два краснодарских ассистента, Алексей Стипиди и Андрей Гурбанов, назначены на игру с участием команды из Краснодарского края. А уже в день матча «Спартак» — «Сочи» выяснилась еще одна деталь, подчеркивающая странность выбора главы департамента судейства РФС Виктора Кашшаи. Получилось, что Стипиди судил игру сочинцев, в заявку которых включен его брат Дмитрий.

Странно и то, что получив назначение, Алексей сам не отказался от него и не сообщил руководству о возникновении конфликта интересов. К счастью, в целом судейство бригады Виталия Мешкова не дало повода для споров и недовольства. Но предположу, что Стипиди-арбитра все равно накажут.

Когда произведены замены в Санкт-Петербурге?

В итоговом протоколе матча «Зенит» — ЦСКА (1:0) значилось, что обе команды произвели по одной замене на 45-й минуте. То есть в конце первого тайма.

На самом деле Вячеслава Караваева и Федора Чалова тренеры заменили в перерыве. В таком случае принято указывать 46-ю минуту. Однако кто-то из тех, кто входил в судейскую бригаду, — Сергей Иванов, Роман Усачев, Валерий Данченко или Алексей Матюнин — допустил ошибку при заполнении протокола. Она была исправлена с помощью «СЭ».