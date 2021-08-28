Инсайды «СЭ».

«Рубин» подписал пятилетний контракт с хавбеком «Мидтьюлланна» Андерсом Дрейером. 23-летний датчанин стал 11-м легионером казанской команды. Собкор «СЭ» рассказывает, как клуб будет решать проблему с перебором иностранцев и зачем им Дрейер.

«Рубин» заплатит за новичка 6 миллионов евро траншами на три года

По данным «СЭ», казанцы заплатят за Дрейера около 6 миллионов евро. В Дании несколько СМИ сообщали о сумме в 52 миллиона крон (7 миллионов евро), но наш источник в клубе эту информацию не подтверждает. Цена на один миллион ниже.

Важный нюанс — казанский клуб будет платить за Дрейера не всю сумму целиком, а частями. По нашей информации, «Рубин» растянет платежи на три года. Точно так же клуб платит и за другого летнего новичка — Сеяда Хакшабановича.

Дрейер пока не присоединился к «Рубину, но в начале недели успешно прошел медосмотр в Германии. В Россию он приедет, когда получит рабочую визу. Вероятно, вингер прибудет в Казань в сентябре, но до закрытия трансферного окна.

Дрейер — замена Макарову. Он сделал ассист, после которого Слуцкий уволился из «Витесса»

Датчанина казанцы подписывают в качестве правого атакующего хавбека — в нем видят замену ушедшему в «Динамо» Макарову, которого продали за 9 миллионов евро. Также новичок может сыграть в центре полузащиты и оттянутого форварда.

Но основное амплуа — правый фланговый форвард. У Дрейера отличная левая нога: в 70 матчах за датский клуб он забил 18 голов и сделал 22 передачи. В основном — с левой. Этот сезон он начал ударно: три гола и пять ассистов в шести матчах.

Дрейер до «Мидтьюлланна» провел сезон-2019/20 в голландском «Херенвене». Тогда он выходил в основном на замены, сделав лишь две голевые передачи за сезон в Голландии. Удивительное совпадение — один из двух его ассистов подвел черту под карьерой Леонида Слуцкого в Европе.

В последнем матче российского тренера у руля «Витесса» «Херенвен» выдал безумный камбэк — с 0:2 на 3:2. И именно Дрейер сделал голевую передачу на третий мяч. Так что Слуцкий очень хорошо знает своего нового игрока. После того матча он объявил об уходе из «Витесса», а через месяц возглавил «Рубин».

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Кстати, в Казани об этой истории не знали. В клубе не вспоминали, что именно Дрейер сделал ту голевую передачу, и узнали об этом уже после подписания контракта. Это настоящее совпадение.

Как «Рубину» быть с лимитом и кто из легионеров уйдет?

Теперь у «Рубина» 11 легионеров при лимите в восемь иностранцев — это жуткий перебор. До закрытия трансферного окна 7 сентября клубу нужно убрать двух лишних игроков.

Об уходе Мицуки Сайто в это трансферное окно уже говорил спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский. По данным «СЭ», два других легионера, с кем расстанется клуб, — это Силвие Бегич и Дарко Йевтич.

В центре защиты в последнем матче с «Краснодаром» уже сыграл новичок Монтассар Тальби, а Бегич, начавший сезон основным, следил за игрой со скамейки. Йевтича, несмотря на статус основного, клуб тоже принесет в жертву из-за лимита.

«Рубин» ведет работу над тем, чтобы отдать двух игроков в аренду. В следующем году лимит может измениться: либо вообще будет отменен, либо разрешенное число иностранцев вырастет до десяти. Так что сейчас продажа невыгодна.

По данным «СЭ», Бегичем интересуются «Крылья Советов», но сам игрок до конца сезона хотел бы перейти в более сильный клуб. Йевтич тоже может уйти в аренду в один из клубов РПЛ.

Это означает, что Хвича Кварацхелия не покинет «Рубин» как минимум до зимы. С таким усилением и сохранением своей главной звезды команда Слуцкого — один из главных претендентов на медали.