Инвестора «Химок» арестовали. Найдутся ли теперь 1,5 миллиарда рублей на клуб?

Константин Алексеев — о ситуации вокруг подмосковной команды.

Это что-то новое — главный человек в клубе РПЛ загремел в СИЗО. По крайней мере, об этом сообщил Telegram-канал «Инсайды от Карпа», и никакого опровержения до сих пор не поступало. Речь о Туфане Садыгове.

По его просьбе мы писали в «СЭ» так: «Бизнесмен, имеющий отношение к «Химкам». Но это все природная скромность. На самом деле все в футбольном мире знали: говорим Садыгов — подразумеваем «Химки», говорим «Химки» — подразумеваем Садыгова. Может, кто-то ему из партнеров еще и помогает, но главным локомотивом финансирования клуба и все ключевые решения в нем принимает (или принимал?) именно Туфан.

Говорят, арест никак не связан с футболом, но «Химки» все равно получили огромный удар. И главный вопрос: что дальше?

Ведь бюджет у клуба приличный. В прошлом году Садыгов в интервью «СЭ» говорил, что он составляет 1,5 миллиарда рублей в год — на ближайшие пять лет. По тем футболистам, которые пришли в команду летом, мы понимаем: траты там солидные. 1,5 миллиарда — это, пожалуй, самый минимум. Вера, купленный за миллион у «Оренбурга», Джикия, Бакаев, Заболотный, Мирзов — футболисты с очень солидными по российским меркам зарплатами. Из середняков такой уровень, пожалуй, позволить себе не может никто — только первая шестерка топов.

И кто теперь будет содержать клуб и его дорогостоящих футболистов?

Если у Садыгова дела действительно плохи и ему точно будет не до футбола, то видится три варианта.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Первый, совсем печальный — в духе «Тамбова», где в какой-то момент кончились деньги, два руководителя — Ольга Коновалова и Павел Худяков — угодили за решетку, а клуб прекратил существование. У «Химок» уже звучат тревожные звоночки: то невыплаты зарплаты, то иск за неоплаченные завтраки и обеды, то бан на регистрацию новичков из-за задолженности перед футболистом Сабовичем. Но все-таки у клуба есть история, за ним в самые сложные времена стояли область и город, так что совсем уж краха допустить не должны.

Второй — промежуточный. Уровень финансирования Садыгова поддержать не смогут, зимой постараются пристроить всех игроков с большими зарплатами, перейдя в экономрежим.

Третий — оптимистичный. Найдут новый источник финансирования, который позволит клубу развиваться и меняться не революционным, а эволюционным путем.

Уже пару-тройку недель назад пошли разговоры, что с «Химками» начинают плотно взаимодействовать люди, которых связывают с агентом Павлом Андреевым. В частности, звучала фамилия Дмитрия Поляцкина.

Вопрос только в том, стало ли появление новых фигур следствием проблем Садыгова, попыткой перейти на другие рельсы или изначально планировалось сотрудничество и партнерство, а арест Туфана стал снегом на голову. В первом случае можно предположить, что и альтернативные источники финансирования уже продуманы. Во втором — что «Химкам» будет непросто, предстоит в авральном порядке искать средства, чтобы закрыть образовавшуюся брешь.

Узнаем довольно скоро. Пока же люди, близкие к подмосковному клубу, предпочитают не комментировать ситуацию даже в неофициальном общении.