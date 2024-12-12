Инвестора «Химок» арестовали. Найдутся ли теперь 1,5 миллиарда рублей на клуб?
Это что-то новое — главный человек в клубе РПЛ загремел в СИЗО. По крайней мере, об этом сообщил Telegram-канал «Инсайды от Карпа», и никакого опровержения до сих пор не поступало. Речь о Туфане Садыгове.
По его просьбе мы писали в «СЭ» так: «Бизнесмен, имеющий отношение к «Химкам». Но это все природная скромность. На самом деле все в футбольном мире знали: говорим Садыгов — подразумеваем «Химки», говорим «Химки» — подразумеваем Садыгова. Может, кто-то ему из партнеров еще и помогает, но главным локомотивом финансирования клуба и все ключевые решения в нем принимает (или принимал?) именно Туфан.
Говорят, арест никак не связан с футболом, но «Химки» все равно получили огромный удар. И главный вопрос: что дальше?
Ведь бюджет у клуба приличный. В прошлом году Садыгов в интервью «СЭ» говорил, что он составляет 1,5 миллиарда рублей в год — на ближайшие пять лет. По тем футболистам, которые пришли в команду летом, мы понимаем: траты там солидные. 1,5 миллиарда — это, пожалуй, самый минимум. Вера, купленный за миллион у «Оренбурга», Джикия, Бакаев, Заболотный, Мирзов — футболисты с очень солидными по российским меркам зарплатами. Из середняков такой уровень, пожалуй, позволить себе не может никто — только первая шестерка топов.
И кто теперь будет содержать клуб и его дорогостоящих футболистов?
Если у Садыгова дела действительно плохи и ему точно будет не до футбола, то видится три варианта.
Первый, совсем печальный — в духе «Тамбова», где в какой-то момент кончились деньги, два руководителя — Ольга Коновалова и Павел Худяков — угодили за решетку, а клуб прекратил существование. У «Химок» уже звучат тревожные звоночки: то невыплаты зарплаты, то иск за неоплаченные завтраки и обеды, то бан на регистрацию новичков из-за задолженности перед футболистом Сабовичем. Но все-таки у клуба есть история, за ним в самые сложные времена стояли область и город, так что совсем уж краха допустить не должны.
Второй — промежуточный. Уровень финансирования Садыгова поддержать не смогут, зимой постараются пристроить всех игроков с большими зарплатами, перейдя в экономрежим.
Третий — оптимистичный. Найдут новый источник финансирования, который позволит клубу развиваться и меняться не революционным, а эволюционным путем.
Уже пару-тройку недель назад пошли разговоры, что с «Химками» начинают плотно взаимодействовать люди, которых связывают с агентом Павлом Андреевым. В частности, звучала фамилия Дмитрия Поляцкина.
Вопрос только в том, стало ли появление новых фигур следствием проблем Садыгова, попыткой перейти на другие рельсы или изначально планировалось сотрудничество и партнерство, а арест Туфана стал снегом на голову. В первом случае можно предположить, что и альтернативные источники финансирования уже продуманы. Во втором — что «Химкам» будет непросто, предстоит в авральном порядке искать средства, чтобы закрыть образовавшуюся брешь.
Узнаем довольно скоро. Пока же люди, близкие к подмосковному клубу, предпочитают не комментировать ситуацию даже в неофициальном общении.
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|И
|В
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|+/-
|О
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1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
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2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
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3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
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4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
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5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
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6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
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7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
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8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
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9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
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10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
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11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
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12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
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13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
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14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
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15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
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16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|00:00
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Зенит – ЦСКА
|- : -
|28.02
|00:00
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Спартак – Оренбург
|- : -
|28.02
|00:00
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Ростов – Динамо
|- : -
|28.02
|00:00
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Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|28.02
|00:00
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Ахмат – Рубин
|- : -
|28.02
|00:00
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Пари НН – Акрон
|- : -
|28.02
|00:00
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Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|28.02
|00:00
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Химки – Факел
|- : -
|Г
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Манфред Угальде
Спартак
|15
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Алексей Батраков
Локомотив
|10
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Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
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Бителло
Динамо
|8
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Маркус Вендел
Зенит
|8
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
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Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
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Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3