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Сегодня, 09:15

Инвестора «Химок» арестовали. Найдутся ли теперь 1,5 миллиарда рублей на клуб?

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов находится в СИЗО
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Туфан Садыгов.
Фото Официальный портал Республики Бурятия
Константин Алексеев — о ситуации вокруг подмосковной команды.

Это что-то новое — главный человек в клубе РПЛ загремел в СИЗО. По крайней мере, об этом сообщил Telegram-канал «Инсайды от Карпа», и никакого опровержения до сих пор не поступало. Речь о Туфане Садыгове.

По его просьбе мы писали в «СЭ» так: «Бизнесмен, имеющий отношение к «Химкам». Но это все природная скромность. На самом деле все в футбольном мире знали: говорим Садыгов — подразумеваем «Химки», говорим «Химки» — подразумеваем Садыгова. Может, кто-то ему из партнеров еще и помогает, но главным локомотивом финансирования клуба и все ключевые решения в нем принимает (или принимал?) именно Туфан.

Говорят, арест никак не связан с футболом, но «Химки» все равно получили огромный удар. И главный вопрос: что дальше?

Арестован бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к &laquo;Химкам&raquo;. Туфан Садыгов арестован. Задержание не связано с футбольными «Химками»

Ведь бюджет у клуба приличный. В прошлом году Садыгов в интервью «СЭ» говорил, что он составляет 1,5 миллиарда рублей в год — на ближайшие пять лет. По тем футболистам, которые пришли в команду летом, мы понимаем: траты там солидные. 1,5 миллиарда — это, пожалуй, самый минимум. Вера, купленный за миллион у «Оренбурга», Джикия, Бакаев, Заболотный, Мирзов — футболисты с очень солидными по российским меркам зарплатами. Из середняков такой уровень, пожалуй, позволить себе не может никто — только первая шестерка топов.

И кто теперь будет содержать клуб и его дорогостоящих футболистов?

Если у Садыгова дела действительно плохи и ему точно будет не до футбола, то видится три варианта.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Первый, совсем печальный — в духе «Тамбова», где в какой-то момент кончились деньги, два руководителя — Ольга Коновалова и Павел Худяков — угодили за решетку, а клуб прекратил существование. У «Химок» уже звучат тревожные звоночки: то невыплаты зарплаты, то иск за неоплаченные завтраки и обеды, то бан на регистрацию новичков из-за задолженности перед футболистом Сабовичем. Но все-таки у клуба есть история, за ним в самые сложные времена стояли область и город, так что совсем уж краха допустить не должны.

Второй — промежуточный. Уровень финансирования Садыгова поддержать не смогут, зимой постараются пристроить всех игроков с большими зарплатами, перейдя в экономрежим.

Третий — оптимистичный. Найдут новый источник финансирования, который позволит клубу развиваться и меняться не революционным, а эволюционным путем.

Илья Садыгов. «Если Юран намекал на меня, пусть скажет это в лицо». Илья Садыгов — о влиянии отца, Гогниеве и хейте

Уже пару-тройку недель назад пошли разговоры, что с «Химками» начинают плотно взаимодействовать люди, которых связывают с агентом Павлом Андреевым. В частности, звучала фамилия Дмитрия Поляцкина.

Вопрос только в том, стало ли появление новых фигур следствием проблем Садыгова, попыткой перейти на другие рельсы или изначально планировалось сотрудничество и партнерство, а арест Туфана стал снегом на голову. В первом случае можно предположить, что и альтернативные источники финансирования уже продуманы. Во втором — что «Химкам» будет непросто, предстоит в авральном порядке искать средства, чтобы закрыть образовавшуюся брешь.

Узнаем довольно скоро. Пока же люди, близкие к подмосковному клубу, предпочитают не комментировать ситуацию даже в неофициальном общении.

ФК Химки
Туфан Садыгов
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Инвестор «Химок» Туфан Садыгов находится в СИЗО
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
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Ростов – Динамо
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
Химки – Факел
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

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 11 1 3
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