Туфан Садыгов арестован? Слушания по делу бизнесмена состоялись еще в ноябре
Telegram-каналы Baza и «Инсайды от Карпа» сообщили об аресте бизнесмена Туфана Садыгова, который имеет отношение к футбольному клубу «Химки». При этом, как оказалось, произошло это еще в ноябре.
Садыгова задержали еще в ноябре
На сайте суда общей юрисдикции города Москвы сообщается, что слушания по делу Садыгова состоялись 9 ноября. А 13-го вступило в силу решение о заключении бизнесмена под стражу. Правда, за что именно задержали мужчину, не уточняется.
По информации Telegram-канала Baza, Садыгов был отправлен под домашний арест, а на него возбуждено дело по статье 291.2 УК РФ — «Мелкое взяточничество». Кроме того, отмечается: следствие просило арестовать бизнесмена, но суд отказал, а несколько дней назад продлил срок содержания под домашним арестом.
Telegram-канал «Инсайды от Карпа» предоставил другую информацию: по данным источника, Садыгов находится в следственном изоляторе, а в его компаниях во вторник прошли обыски. Сообщается, что задержание связано с коммерческой деятельностью бизнесмена.
При этом телефон Садыгова весь вечер среды, 11 декабря, был выключен. Хотя еще накануне он комментировал возможные трансферы «Химок».
У Садыгова и раньше были проблемы с законом
В феврале 2023 года правоохранительные органы начали проверять заявление представителя ООО «Карьероуправление» Любви Кушнаревой — она обвинила братьев Садыговых в вымогательстве 200 миллионов рублей у компании «Пятовское карьероуправление», которая занимается сдачей недвижимости в поселке Пятовский Калужской области.
«Заявительница сообщила, что к ней обращались неизвестные лица, которые требовали погасить долг ПАО «Пятовское карьероуправление» в сумме 200 миллионов рублей под угрозой уничтожения и повреждения имущества и причинения насилия в отношении нее. Женщина считает, что заказчиками вымогательства являются Туфан и Салам Садыговы — бывшие акционеры «Пятовское карьероуправление», — цитировало ИА REGNUM слова источника, знакомого с ситуацией.
На данный момент сам Садыгов является учредителем трех действующих компаний: ООО «Объединенная мостостроительная компания», ООО «СДС-Карьер» и ООО «Компания Каст». Все зарегистрированы в Москве или Московской области и специализируются на строительстве автомобильных дорог, добыче камня, песка и глины, деятельности в области отдыха и туризма соответственно. Также предприниматель ранее работал в сфере ЖКХ и имел гостиничный бизнес в Турции.
Какое отношение он имеет к «Химкам»
Ранее Садыгова называли инвестором «Химок», но в 2023-м футбольный клуб официально заявил, что не связан с бизнесменом. «Информация о его аффилированности с АНО «Футбольный клуб «Химки» не соответствует действительности», — говорилось в сообщении команды.
Однако предприниматель все равно часто упоминается в контексте «Химок» и дает комментарии по поводу жизни клуба. Также в составе подмосковной команды находится его сын Илья, который в этом сезоне появился в 15 матчах во всех турнирах. «Химки» находятся на 13-м месте в РПЛ и борются за выживание.
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|И
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|Н
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|+/-
|О
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1
|Краснодар
|18
|11
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|34-12
|39
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2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
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3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
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4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
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5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
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6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
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7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
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8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
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9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
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10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
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11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
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12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
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13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
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14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
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16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|00:00
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Зенит – ЦСКА
|- : -
|28.02
|00:00
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Спартак – Оренбург
|- : -
|28.02
|00:00
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Ростов – Динамо
|- : -
|28.02
|00:00
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Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|28.02
|00:00
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Ахмат – Рубин
|- : -
|28.02
|00:00
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Пари НН – Акрон
|- : -
|28.02
|00:00
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Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|28.02
|00:00
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Химки – Факел
|- : -
|Г
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Манфред Угальде
Спартак
|15
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Алексей Батраков
Локомотив
|10
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Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
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Бителло
Динамо
|8
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Маркус Вендел
Зенит
|8
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
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Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
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Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3