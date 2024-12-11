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Туфан Садыгов арестован? Слушания по делу бизнесмена состоялись еще в ноябре

Арестован бизнесмен Туфан Садыгов
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Арестован бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам».
Фото «СЭ»
Оно вроде бы не касается «Химок».

Telegram-каналы Baza и «Инсайды от Карпа» сообщили об аресте бизнесмена Туфана Садыгова, который имеет отношение к футбольному клубу «Химки». При этом, как оказалось, произошло это еще в ноябре.

Садыгова задержали еще в ноябре

На сайте суда общей юрисдикции города Москвы сообщается, что слушания по делу Садыгова состоялись 9 ноября. А 13-го вступило в силу решение о заключении бизнесмена под стражу. Правда, за что именно задержали мужчину, не уточняется.

По информации Telegram-канала Baza, Садыгов был отправлен под домашний арест, а на него возбуждено дело по статье 291.2 УК РФ — «Мелкое взяточничество». Кроме того, отмечается: следствие просило арестовать бизнесмена, но суд отказал, а несколько дней назад продлил срок содержания под домашним арестом.

Telegram-канал «Инсайды от Карпа» предоставил другую информацию: по данным источника, Садыгов находится в следственном изоляторе, а в его компаниях во вторник прошли обыски. Сообщается, что задержание связано с коммерческой деятельностью бизнесмена.

При этом телефон Садыгова весь вечер среды, 11 декабря, был выключен. Хотя еще накануне он комментировал возможные трансферы «Химок».

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У Садыгова и раньше были проблемы с законом

В феврале 2023 года правоохранительные органы начали проверять заявление представителя ООО «Карьероуправление» Любви Кушнаревой — она обвинила братьев Садыговых в вымогательстве 200 миллионов рублей у компании «Пятовское карьероуправление», которая занимается сдачей недвижимости в поселке Пятовский Калужской области.

«Заявительница сообщила, что к ней обращались неизвестные лица, которые требовали погасить долг ПАО «Пятовское карьероуправление» в сумме 200 миллионов рублей под угрозой уничтожения и повреждения имущества и причинения насилия в отношении нее. Женщина считает, что заказчиками вымогательства являются Туфан и Салам Садыговы — бывшие акционеры «Пятовское карьероуправление», — цитировало ИА REGNUM слова источника, знакомого с ситуацией.

На данный момент сам Садыгов является учредителем трех действующих компаний: ООО «Объединенная мостостроительная компания», ООО «СДС-Карьер» и ООО «Компания Каст». Все зарегистрированы в Москве или Московской области и специализируются на строительстве автомобильных дорог, добыче камня, песка и глины, деятельности в области отдыха и туризма соответственно. Также предприниматель ранее работал в сфере ЖКХ и имел гостиничный бизнес в Турции.

Георгий Джикия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Какое отношение он имеет к «Химкам»

Ранее Садыгова называли инвестором «Химок», но в 2023-м футбольный клуб официально заявил, что не связан с бизнесменом. «Информация о его аффилированности с АНО «Футбольный клуб «Химки» не соответствует действительности», — говорилось в сообщении команды.

Однако предприниматель все равно часто упоминается в контексте «Химок» и дает комментарии по поводу жизни клуба. Также в составе подмосковной команды находится его сын Илья, который в этом сезоне появился в 15 матчах во всех турнирах. «Химки» находятся на 13-м месте в РПЛ и борются за выживание.

ФК Химки
Туфан Садыгов
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