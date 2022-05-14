3:3 в зрелищном дерби!

Громкая вывеска «Локомотив» — «Динамо», всего пара туров до конца, однако очень уж большого турнирного значения встреча не имела. Железнодорожники могут финишировать не шестыми, а пятыми — разница несущественная. Бело-голубые борются за серебро, но для них куда важнее встреча с прямым конкурентом «Сочи» в последний игровой день. Там все и решится.

Но дерби всегда самодостаточная история. И оно оправдало ожидания, подарив хорошие скорости, красивый сюжет и кучу голов.

«Локомотив», скажем, не обыгрывал «Динамо» с августа 2019 года. Чем не мотивация? А уж для Марвина Комппера она вообще должна была зашкаливать. Пока немец не впечатлял, но запоминается последнее — пара побед в 29-30 турах резко подняли бы акции главного тренера. Превзойди по игре финалиста Кубка и претендента на серебро — получишь мощный аргумент перед акционером, что не зря ешь свой хлеб, что развиваешь коллектив в правильном направлении.

Немец по-прежнему в поиске — в запасе остались Баринов, Рыбус, Марадишвили, Мампаси, Изидор, Кухта, место которых в стартовом составе еще недавно не подвергалось сомнению. Тот же Изидор забивал в шести турах подряд. Однако перестановки не сработали — первый тайм хозяева провалили, воскреснув только после выхода Кухты, Изидора и Баринова.

У «Динамо» возможностей для ротации куда меньше. Выпали фланги — Макаров и Грулев, травмирован Лаксальт, дисквалифицирован Моро (как и главный тренер Сандро Шварц).

Но до перерыва потери на качестве футбола не сказывались. Выходит впервые за 10 месяцев Лесовой после травмы крестообразной связки и делает тончайшую передачу Смолову, после которой Едвай фолит в штрафной. Смещается с фланга в центр Захарян — забивает шикарным обводящим ударом. С передачи Скопинцева, заменившего Лаксальта.

«Динамо», в отличие от «Локомотива», действовало как единый механизм. А когда еще и соперник делает такие подарки, как Гильерме в случае с голом Смолова на девятой минуте...

Федор, к слову, перед матчем массу времени отдал общению с представителями «Локо», а после забитого мяча поднял руки, извиняясь перед поклонниками железнодорожников, и схватился за голову. Еще в этом сезоне Смолов играл за «Локо», чувства не остыли.

И пусть вскоре хозяева так же легко отыгрались после гола Едвая после углового, однако гости без проблем довели разрыв в счете до двух мячей. Вовсе не случайно — были, помимо голов, еще несколько убойных моментов, включая штангу.

Это было роскошное «Динамо». То самое, что долгое время претендовало на золото. А вот после перерыва напомнило о том, почему проиграли последние три матча в РПЛ. Из подопечных Шварца словно выпустили воздух. Они стали терять мячи в простых ситуациях, полностью отдали инициативу и позволили сопернику сравнять счет.

«Локомотив» не придумал чего-то сверхъестественного, просто был гораздо собраннее соперника. Сначала Кухта убежал один на один, а потом Керк подкараулил отскок у дальней штанги. Оборона «Динамо» в этих моментах смотрелась неубедительно. Шварцу будет о чем подумать перед двумя решающими матчами — с «Сочи» в борьбе за серебро и со «Спартаком» в кубковом финале.

А Комппер пусть и не победил, но немного вистов заработал — его команда показала характер, переломив ход крайне сложного матча.