«Динамо» против «Локо»: претендент на золото до перерыва, аутсайдер — после
Громкая вывеска «Локомотив» — «Динамо», всего пара туров до конца, однако очень уж большого турнирного значения встреча не имела. Железнодорожники могут финишировать не шестыми, а пятыми — разница несущественная. Бело-голубые борются за серебро, но для них куда важнее встреча с прямым конкурентом «Сочи» в последний игровой день. Там все и решится.
Но дерби всегда самодостаточная история. И оно оправдало ожидания, подарив хорошие скорости, красивый сюжет и кучу голов.
«Локомотив», скажем, не обыгрывал «Динамо» с августа 2019 года. Чем не мотивация? А уж для Марвина Комппера она вообще должна была зашкаливать. Пока немец не впечатлял, но запоминается последнее — пара побед в 29-30 турах резко подняли бы акции главного тренера. Превзойди по игре финалиста Кубка и претендента на серебро — получишь мощный аргумент перед акционером, что не зря ешь свой хлеб, что развиваешь коллектив в правильном направлении.
Немец по-прежнему в поиске — в запасе остались Баринов, Рыбус, Марадишвили, Мампаси, Изидор, Кухта, место которых в стартовом составе еще недавно не подвергалось сомнению. Тот же Изидор забивал в шести турах подряд. Однако перестановки не сработали — первый тайм хозяева провалили, воскреснув только после выхода Кухты, Изидора и Баринова.
У «Динамо» возможностей для ротации куда меньше. Выпали фланги — Макаров и Грулев, травмирован Лаксальт, дисквалифицирован Моро (как и главный тренер Сандро Шварц).
Но до перерыва потери на качестве футбола не сказывались. Выходит впервые за 10 месяцев Лесовой после травмы крестообразной связки и делает тончайшую передачу Смолову, после которой Едвай фолит в штрафной. Смещается с фланга в центр Захарян — забивает шикарным обводящим ударом. С передачи Скопинцева, заменившего Лаксальта.
«Динамо», в отличие от «Локомотива», действовало как единый механизм. А когда еще и соперник делает такие подарки, как Гильерме в случае с голом Смолова на девятой минуте...
Федор, к слову, перед матчем массу времени отдал общению с представителями «Локо», а после забитого мяча поднял руки, извиняясь перед поклонниками железнодорожников, и схватился за голову. Еще в этом сезоне Смолов играл за «Локо», чувства не остыли.
И пусть вскоре хозяева так же легко отыгрались после гола Едвая после углового, однако гости без проблем довели разрыв в счете до двух мячей. Вовсе не случайно — были, помимо голов, еще несколько убойных моментов, включая штангу.
Это было роскошное «Динамо». То самое, что долгое время претендовало на золото. А вот после перерыва напомнило о том, почему проиграли последние три матча в РПЛ. Из подопечных Шварца словно выпустили воздух. Они стали терять мячи в простых ситуациях, полностью отдали инициативу и позволили сопернику сравнять счет.
«Локомотив» не придумал чего-то сверхъестественного, просто был гораздо собраннее соперника. Сначала Кухта убежал один на один, а потом Керк подкараулил отскок у дальней штанги. Оборона «Динамо» в этих моментах смотрелась неубедительно. Шварцу будет о чем подумать перед двумя решающими матчами — с «Сочи» в борьбе за серебро и со «Спартаком» в кубковом финале.
А Комппер пусть и не победил, но немного вистов заработал — его команда показала характер, переломив ход крайне сложного матча.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|0 : 0
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|2 : 1
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|3 : 3
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|2 : 1
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0