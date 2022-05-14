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«Динамо» против «Локо»: претендент на золото до перерыва, аутсайдер — после

«Динамо» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 29-го тура РПЛ
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
Футболисты «Динамо» недовольны упущенной победой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
3:3 в зрелищном дерби!
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 29-й тур
14 мая, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
3:3
Динамо
Голы
Смолов, 9 (0:1), Едвай, 28 (1:1), Захарян, 33 (1:2), Фомин, 38 (1:3), Кухта, 65 (2:3), Керк, 72 (3:3)
Локомотив
Гильерме Живоглядов Едвай Магкеев Бека Бека Миранчук (Кухта, 60) Жемалетдинов Тикнизян Карпукас (Баринов, 68) Керк (Рыбчинский, 90+1) Камано (Изидор, 60)
Динамо
Шунин Варела Бальбуэна Скопинцев (Паршивлюк, 80) Евгеньев Захарян Шиманьски Фомин Нжи (Гладышев, 80) Лесовой (Сазонов, 89) Смолов (Тюкавин, 76)
Предупреждения
Едвай 37’, Живоглядов 74’  -  Фомин 46’, Скопинцев 56’
Судьи
Иванов (Ростов-на-Дону) Мурашов (Москва) Шаламберидзе (Москва)
ВАР
Турбин (Дмитров) Болотенков (Москва)

Громкая вывеска «Локомотив» — «Динамо», всего пара туров до конца, однако очень уж большого турнирного значения встреча не имела. Железнодорожники могут финишировать не шестыми, а пятыми — разница несущественная. Бело-голубые борются за серебро, но для них куда важнее встреча с прямым конкурентом «Сочи» в последний игровой день. Там все и решится.

Но дерби всегда самодостаточная история. И оно оправдало ожидания, подарив хорошие скорости, красивый сюжет и кучу голов.

«Локомотив», скажем, не обыгрывал «Динамо» с августа 2019 года. Чем не мотивация? А уж для Марвина Комппера она вообще должна была зашкаливать. Пока немец не впечатлял, но запоминается последнее — пара побед в 29-30 турах резко подняли бы акции главного тренера. Превзойди по игре финалиста Кубка и претендента на серебро — получишь мощный аргумент перед акционером, что не зря ешь свой хлеб, что развиваешь коллектив в правильном направлении.

Немец по-прежнему в поиске — в запасе остались Баринов, Рыбус, Марадишвили, Мампаси, Изидор, Кухта, место которых в стартовом составе еще недавно не подвергалось сомнению. Тот же Изидор забивал в шести турах подряд. Однако перестановки не сработали — первый тайм хозяева провалили, воскреснув только после выхода Кухты, Изидора и Баринова.

У «Динамо» возможностей для ротации куда меньше. Выпали фланги — Макаров и Грулев, травмирован Лаксальт, дисквалифицирован Моро (как и главный тренер Сандро Шварц).

Но до перерыва потери на качестве футбола не сказывались. Выходит впервые за 10 месяцев Лесовой после травмы крестообразной связки и делает тончайшую передачу Смолову, после которой Едвай фолит в штрафной. Смещается с фланга в центр Захарян — забивает шикарным обводящим ударом. С передачи Скопинцева, заменившего Лаксальта.

«Динамо», в отличие от «Локомотива», действовало как единый механизм. А когда еще и соперник делает такие подарки, как Гильерме в случае с голом Смолова на девятой минуте...

Федор, к слову, перед матчем массу времени отдал общению с представителями «Локо», а после забитого мяча поднял руки, извиняясь перед поклонниками железнодорожников, и схватился за голову. Еще в этом сезоне Смолов играл за «Локо», чувства не остыли.

И пусть вскоре хозяева так же легко отыгрались после гола Едвая после углового, однако гости без проблем довели разрыв в счете до двух мячей. Вовсе не случайно — были, помимо голов, еще несколько убойных моментов, включая штангу.

Это было роскошное «Динамо». То самое, что долгое время претендовало на золото. А вот после перерыва напомнило о том, почему проиграли последние три матча в РПЛ. Из подопечных Шварца словно выпустили воздух. Они стали терять мячи в простых ситуациях, полностью отдали инициативу и позволили сопернику сравнять счет.

«Локомотив» не придумал чего-то сверхъестественного, просто был гораздо собраннее соперника. Сначала Кухта убежал один на один, а потом Керк подкараулил отскок у дальней штанги. Оборона «Динамо» в этих моментах смотрелась неубедительно. Шварцу будет о чем подумать перед двумя решающими матчами — с «Сочи» в борьбе за серебро и со «Спартаком» в кубковом финале.

А Комппер пусть и не победил, но немного вистов заработал — его команда показала характер, переломив ход крайне сложного матча.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Челси 0
Ливерпуль 0
2-й тайм

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
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Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 3
Динамо 3
Матч завершен

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
Денис Макаров
Дмитрий Баринов
Дмитрий Скопинцев
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
13
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2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
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