На 42-й минуте матча 8-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Зенит» (1:3) ошибся арбитр Сергей Иванов, не увидев фол Вильмара Барриоса, который сыграл рукой у своей штрафной площади. После этого «Зенит» организовал контратаку и забил третий гол.

20 сентября. Казань. «Рубин» — «Зенит» — 1:3.

Большинство наших экспертов считают, что в данной ситуации в действия судьи ошибочно не вмешался его видеоассистент Алексей Амелин. Потому что это было началом атакующей фазы, а сама атака получилась очень быстрой.

Но есть те, кто полагают, что Барриос совершил фол в обороне, к атаке «Зенита» это отношения не имеет, и Амелин повел себя правильно.