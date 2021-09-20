«Рубин» — «Зенит»: третий гол гостей засчитан ошибочно?
На 42-й минуте матча 8-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Зенит» (1:3) ошибся арбитр Сергей Иванов, не увидев фол Вильмара Барриоса, который сыграл рукой у своей штрафной площади. После этого «Зенит» организовал контратаку и забил третий гол.
Большинство наших экспертов считают, что в данной ситуации в действия судьи ошибочно не вмешался его видеоассистент Алексей Амелин. Потому что это было началом атакующей фазы, а сама атака получилась очень быстрой.
Но есть те, кто полагают, что Барриос совершил фол в обороне, к атаке «Зенита» это отношения не имеет, и Амелин повел себя правильно.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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