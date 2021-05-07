В «Сочи» отреагировали на информацию о переходе Заболотного в ЦСКА
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Ротором» в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ (2:1).
«Невероятная концовка! Если честно, до конца верил, что вырвем победу. Тяжелая игра, было много невынужденных ошибок у ребят, но бог с нами. Еще один шаг к еврокубкам сделан.
Заболотный уходит в ЦСКА? Без комментариев, не хочу даже это обсуждать», — сказал Рубашко «СЭ».
По информации «СЭ», контракт Заболотного с ЦСКА будет рассчитан на два года. Он перейдет в московский клуб летом на правах свободного агента.
«Сочи» поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, догнав «Локомотив» — у обеих команд по 52 очка.
(Сергей Федоров)
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