В «Сочи» отреагировали на информацию о переходе Заболотного в ЦСКА

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Ротором» в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ (2:1).

«Невероятная концовка! Если честно, до конца верил, что вырвем победу. Тяжелая игра, было много невынужденных ошибок у ребят, но бог с нами. Еще один шаг к еврокубкам сделан.

Заболотный уходит в ЦСКА? Без комментариев, не хочу даже это обсуждать», — сказал Рубашко «СЭ».

По информации «СЭ», контракт Заболотного с ЦСКА будет рассчитан на два года. Он перейдет в московский клуб летом на правах свободного агента.

«Сочи» поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, догнав «Локомотив» — у обеих команд по 52 очка.

(Сергей Федоров)