Почему завис трансфер Сутормина из «Зенита» в ЦСКА. Армейцам нужно усиление, но клубы пока не могут договориться

Алексей почти не получает игровой практики.

В течение нескольких последних трансферных окон тема возможного ухода Алексея Сутормина из «Зенита» поднимается все чаще. Прошедшей зимой 29-летним полузащитником интересовались «Ростов» и ЦСКА, но дальше разговоров и обсуждений это не зашло, футболист остался в Санкт-Петербурге.

Этим летом у Сутормина была, а возможно, и остается, самая реальная перспектива уйти из «Зенита». Интерес к нему проявляли «Динамо» и «Рубин», но самую предметную заинтересованность выразил ЦСКА. Армейский клуб нуждается в трансферах, о чем говорят практически все — от главного тренера Владимира Федотова до игроков и болельщиков. Сутормин для армейцев точно стал бы усилением.

По информации «СЭ», в июне армейский клуб сделал предложение «Зениту» об аренде Алексея с обязательным правом выкупа. Плюс ЦСКА взял бы на себя расходы по зарплате игрока. Фактически это полноценный трансфер, но оформленный в рассрочку. Между руководителями «Зенита» и ЦСКА была достигнута устная договоренность. Казалось, что переход должен вот-вот свершиться, осталось только подписать все необходимые бумаги.

Алексей Сутормин. Фото ФК «Зенит»

Однако после матча за Суперкубок России ситуация изменилась. 15 июля «Зенит» и ЦСКА встретились на «Казань Арене» и определили победителя только в послематчевой серии пенальти. В руководстве клуба из Санкт-Петербурга увидели в ЦСКА серьезного конкурента на текущий сезон и посчитали, что не стоит усиливать его своими же руками. По информации «Чемпионата», переговоры по возможному переходу продолжаются, но уже на уровне генеральных директоров — между Александром Медведевым и Романом Бабаевым. Также известно, что «Зенит» не устраивает договор аренды, клуб настаивает на немедленном выкупе.

После кубковой встречи с «Ахматом» главный тренер питерцев Сергей Семак ответил на вопрос о будущем полузащитника на пресс-конференции:

— Алексей Сутормин сегодня даже не вышел на поле, хотя кубковый матч, многие лидеры не играли. Почему не отпускаете его в другие клубы, ведь на него есть спрос?

— Почему? Мы же говорим, что не держим никого абсолютно. Естественно, если игрок хочет уйти и есть предложение, которое устроит клуб, мы, конечно, отпустим. Что касается Леши — сегодня был кубковый матч, мы выиграли 2:0, поэтому вышли молодые игроки. Если будут более важные матчи, естественно, доверили бы какой-то период времени Леше на той позиции, на которой он может выходить сейчас — то есть выше. Вместо Мостового он мог бы легко выйти. Но мы дали возможность молодым футболистам почувствовать игровой тонус, для них сейчас это более важно. Леша в любом матче может выйти и в стартовом составе, без проблем. Главное, чтобы он был готов сам, а дальше тренерский штаб будет принимать решение.

Желание Сутормина уйти из «Зенита» можно понять — еще недавно он был игроком основного состава, выводил сборную России на матч против Словении с капитанской повязкой. Сейчас же редко выходит с первых минут и получает немного игрового времени. Из максимально возможных 630 минут в новом сезоне Сутормин провел на поле лишь 105: один полный матч против «Крыльев Советов» в Кубке, 13 минут против «Пари НН» и 1 минуту против «Факела» в чемпионате России. Плюс еще минуту в матче за Суперкубок против ЦСКА. И абсолютно нет уверенности, что Сутормин примет участие в ближайшем матче против «Спартака».

Алексей Сутормин. Фото ФК «Зенит»

В ЦСКА ждут усиления и продолжают вести переговоры с «Зенитом». Можно предположить, что армейцы нуждаются в трансферах больше всех — Медина покинул команду, Карраскаль не нужен Федотову, а Дивеев выпал на долгий срок. Главной целью для усиления правого фланга остается Сутормин, хотя и не исключено, что армейцы переключатся на других кандидатов, если так и не смогут договориться. В таком случае останется лишь один вопрос — смогут ли найти Сутормину место на поле в «Зените» или же найдут более подходящий вариант для продажи.