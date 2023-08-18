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Сегодня, 13:00

Почему завис трансфер Сутормина из «Зенита» в ЦСКА. Армейцам нужно усиление, но клубы пока не могут договориться

Артем Бухаев
Корреспондент
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Алексей Сутормин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Алексей почти не получает игровой практики.

В течение нескольких последних трансферных окон тема возможного ухода Алексея Сутормина из «Зенита» поднимается все чаще. Прошедшей зимой 29-летним полузащитником интересовались «Ростов» и ЦСКА, но дальше разговоров и обсуждений это не зашло, футболист остался в Санкт-Петербурге.

Этим летом у Сутормина была, а возможно, и остается, самая реальная перспектива уйти из «Зенита». Интерес к нему проявляли «Динамо» и «Рубин», но самую предметную заинтересованность выразил ЦСКА. Армейский клуб нуждается в трансферах, о чем говорят практически все — от главного тренера Владимира Федотова до игроков и болельщиков. Сутормин для армейцев точно стал бы усилением.

По информации «СЭ», в июне армейский клуб сделал предложение «Зениту» об аренде Алексея с обязательным правом выкупа. Плюс ЦСКА взял бы на себя расходы по зарплате игрока. Фактически это полноценный трансфер, но оформленный в рассрочку. Между руководителями «Зенита» и ЦСКА была достигнута устная договоренность. Казалось, что переход должен вот-вот свершиться, осталось только подписать все необходимые бумаги.

Алексей Сутормин.
Фото ФК «Зенит»

Однако после матча за Суперкубок России ситуация изменилась. 15 июля «Зенит» и ЦСКА встретились на «Казань Арене» и определили победителя только в послематчевой серии пенальти. В руководстве клуба из Санкт-Петербурга увидели в ЦСКА серьезного конкурента на текущий сезон и посчитали, что не стоит усиливать его своими же руками. По информации «Чемпионата», переговоры по возможному переходу продолжаются, но уже на уровне генеральных директоров — между Александром Медведевым и Романом Бабаевым. Также известно, что «Зенит» не устраивает договор аренды, клуб настаивает на немедленном выкупе.

После кубковой встречи с «Ахматом» главный тренер питерцев Сергей Семак ответил на вопрос о будущем полузащитника на пресс-конференции:

Зелимхан Бакаев. Переход Бакаева в «Зенит» — пока главный провал в его карьере. Зря уходил из «Спартака»?

— Алексей Сутормин сегодня даже не вышел на поле, хотя кубковый матч, многие лидеры не играли. Почему не отпускаете его в другие клубы, ведь на него есть спрос?

— Почему? Мы же говорим, что не держим никого абсолютно. Естественно, если игрок хочет уйти и есть предложение, которое устроит клуб, мы, конечно, отпустим. Что касается Леши — сегодня был кубковый матч, мы выиграли 2:0, поэтому вышли молодые игроки. Если будут более важные матчи, естественно, доверили бы какой-то период времени Леше на той позиции, на которой он может выходить сейчас — то есть выше. Вместо Мостового он мог бы легко выйти. Но мы дали возможность молодым футболистам почувствовать игровой тонус, для них сейчас это более важно. Леша в любом матче может выйти и в стартовом составе, без проблем. Главное, чтобы он был готов сам, а дальше тренерский штаб будет принимать решение.

Желание Сутормина уйти из «Зенита» можно понять — еще недавно он был игроком основного состава, выводил сборную России на матч против Словении с капитанской повязкой. Сейчас же редко выходит с первых минут и получает немного игрового времени. Из максимально возможных 630 минут в новом сезоне Сутормин провел на поле лишь 105: один полный матч против «Крыльев Советов» в Кубке, 13 минут против «Пари НН» и 1 минуту против «Факела» в чемпионате России. Плюс еще минуту в матче за Суперкубок против ЦСКА. И абсолютно нет уверенности, что Сутормин примет участие в ближайшем матче против «Спартака».

Алексей Сутормин.
Фото ФК «Зенит»

В ЦСКА ждут усиления и продолжают вести переговоры с «Зенитом». Можно предположить, что армейцы нуждаются в трансферах больше всех — Медина покинул команду, Карраскаль не нужен Федотову, а Дивеев выпал на долгий срок. Главной целью для усиления правого фланга остается Сутормин, хотя и не исключено, что армейцы переключатся на других кандидатов, если так и не смогут договориться. В таком случае останется лишь один вопрос — смогут ли найти Сутормину место на поле в «Зените» или же найдут более подходящий вариант для продажи.

Алексей Сутормин
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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Переход Бакаева в «Зенит» — пока главный провал в его карьере. Зря уходил из «Спартака»?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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Ахмат

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Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

 3 1 0
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